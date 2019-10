Prijeli voznika pri nezakonitem prevozu tujcev čez mejo

Brežiški policisti so v noči na nedeljo pri Obrežju ustavili osebni avto avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni državljan BiH v vozilu prevaža tri Iračane, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.