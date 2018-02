Nasilni roparji z orožjem grozili otrokom #video

V petek je policija prijela tri moške in mladoletnico, ki so osumljeni nasilnih oboroženih ropov v stanovanjskih hišah na območju Policijske uprave Celje. Danes so prijeli še tri posameznike, ki jih povezujejo z ropi.

Ko je Meh odprl vrata, sta iz teme skočila še en moški in ženska. Z več udarci so ga zbili na tla in vstopili v hišo. Foto: STA

Osumljeni so, da so izvedli štiri oborožene rope od novembra lani do januarja letos, pri čemer so med drugim grozili otrokom in streljali v stanovanjskih hišah, je na novinarski konferenci povedal Damijan Turk, vodja celjskih kriminalistov.

Svoje žrtve so zvezali in denar od njih izsilili tudi s pretepanjem, pri čemer nihče ni bil težje poškodovan. V zadnjem primeru so streljali tudi na psa in ga poškodovali.

V prvem ropu so družino oškodovali za 28 tisoč evrov, v drugem, ki so ga izvedli v Celju, so ukradli 1.500 evrov gotovine, v tretjem v Velenju so odnesli za deset tisoč evrov zlatnine, v četrtem v Žalcu pa so ukradli za več kot 50 tisoč evrov dragocenosti.

Našli gotovino in orožje

Vsi štirje osumljenci so slovenski državljani. Gre za 27-letnega moškega z območja Velenja, 25-letnika iz Ljubljane ter 27- in 17-letnico z območja Ljubljane, ki sta začasno bivali v Portorožu. Pri vseh so opravili hišne preiskave, med katerimi so našli nekaj tisoč evrov gotovine in orožje.

Danes so policisti prijeli še tri posameznike, ki jih povezujejo z ropi.

Kot smo razkrili na Siol.net, je bil žrtev ropa konec januarja tudi Borut Meh, nekdanji generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), Preventa Globala in Mure. Po naših informacijah naj bi prijeti osumljenci zakrivili tudi ta rop.

Kaj se je dogajalo na Mehovem domu?

Malo po deseti uri zvečer je na vrata hiše pozvonil mlajši moški. Ko jih je Meh odprl, sta iz teme skočila še en moški in ženska. Z več udarci so ga zbili na tla in vstopili v hišo. Od Meha so zahtevali zlatnino in denar, vanj merili s pištolo, z lepilnim trakom pa so mu zalepili roke in noge. Ob tem so mu ves čas grozili s smrtjo.

Trije neznanci so bili v hiši približno eno uro, do prihoda Mehove žene, nato so zbežali v noč. S seboj so odnesli zlatnino, ki so jo našli v hiši. Že nekaj minut za tem so na kraj dogodka prišli kriminalisti.