Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga vodi Miro Cerar, so prejeli sumljivo pošiljko. Policisti že izvajajo potrebne ukrepe, ki so predvideni v takšnih situacijah.

Foto: Alex Veršnik

Foto: Alex Veršnik

V zadnjih dneh je več naslovnikov po državi prejelo sumljivo pošiljko. Najprej je prejšnji teden grozilno pismo prejela ministrica Aleksandra Pivec, dan za tem so pošiljko s sumljivim prahom prejeli tudi na sedežu stranke SAB (več o obojem v nadaljevanju).

Cerar zavrnil Janšo

Danes pa so sumljivo pošiljko prejeli tudi na ministrstvu za zunanje zadeve, ki ga vodi Miro Cerar. Ta je sicer včeraj v pismu predsedniku SMC Zdravku Počivalšku napisal, da ne bo sodeloval v vladi, ki bi jo vodil predsednik SDS Janez Janša. Pred tem je iz stranke SMC zaradi tega izstopila tudi ministrica za delo Ksenija Klampfer.

Sumljivo pošiljko v petek prejeli tudi pri Bratuškovi

V petek so sumljivo pošiljko z rjavim prahom prejeli tudi na sedežu Stranke Alenke Bratušek (SAB). Neznani snovi je bila izpostavljena ena oseba, ki je bila do konca analize v karanteni. Analize so pokazale, da ne gre za snov, ki bi bila nevarna za življenje ali zdravje ljudi.

Pivčevi grozili v primeru sodelovanja z Janšo

Dan pred tem je grozilno pismo prejela tudi predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Policija sicer vsebine pisma ni razkrila, po poročanju POP TV pa naj bi šlo za grožnjo s smrtjo, če Pivčeva DeSUS popelje v koalicijo s stranko SDS oziroma Janezom Janšo. Policija je ministrici za kmetijstvo zaradi tega zagotovila varovanje.

Foto: STA