V naselju divjal s skoraj 160 kilometri na uro

Ptujski policisti so včeraj zvečer v naselju Miklavž na Dravskem polju ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v naselju s predpisano hitrostjo 50 kilometrov na uro vozil kar 157 kilometrov na uro. Zaradi prehitre vožnje so mu izročili plačilni nalog.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, se je voznik peljal po Ptujski cesti, iz smeri Maribora proti Loki.

Voznika so policisti ustavili, opravili so test alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel voznik v izdihanem zraku 0,23 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Proti vozniku so podali obdolžilni predlog in sodišču predlagali, da mu začasno odvzame vozniško dovoljenje. Predpisana sankcija za storjeni prekršek je 1.200 evrov in 18 kazenskih točk.