Pijan s šestletnikom v avtomobilu bežal pred policisti in pristal na njivi

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so policisti v soboto zunaj naselja Melinci poskušali ustaviti 40-letnega voznika osebnega avtomobila, ta pa na znake policistov ni ustavil in je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo. Policista sta se zapeljala za njim in ga ustavljala z zvočnimi in svetlobnimi znaki. Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik s ceste zapeljal na njivo.

Štiridesetletnika so pridržali in ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O dogodku bodo obvestili tudi center za socialno delo.

Drugi voznik najprej trčil v ograjo, nato tudi on končal na njivi

Prav tako v soboto malo po polnoči je voznik osebnega avtomobila v naselju Filovci v križišču zaradi neprilagojene hitrosti trčil v kovinsko ograjo, obdano z živo mejo.

Po trčenju je vožnjo nadaljeval in čez nekaj časa zapeljal na njivo. Opravil je preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,12 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog.