Okoli Ljubljane divjali več kot 200 kilometrov na uro #foto

Ljubljanski prometni policisti so pretekli teden pri nadzoru prometa na avtocestnem križu ujeli kar nekaj prehitrih voznikov. Pri tem so policisti Postaje prometne policije Ljubljana ujeli tudi tri voznike, ki so na avtocesti, kjer je omejitev hitrosti 130 kilometrov na uro, vozili čez 200 kilometrov na uro. Za navedeni prekršek je predpisanih 1.200 evrov globe in devet kazenskih točk.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Kot so ob tem sporočili ljubljanski policisti, so ukrepi za preprečevanje širitve koronavirusa precej spremenili dogajanje v javnem in zasebnem življenju. "Kljub temu je na cestah še vedno veliko prometa. Prav tako prihaja do prometnih nesreč in različnih kršitev cestnoprometnih predpisov. Na Policijski upravi Ljubljana ugotavljamo, da se večina prometnih nesreč pripeti zaradi neprilagojene hitrosti in neupoštevanja pravil prednosti, v povezavi z vožnjo pod vplivom alkohola. Stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč ostaja visoka," so zapisali.

Vožnjo z motorjem v tem času odsvetujejo

Dodali so, da prihajajo lepi pomladni dnevi, ko cesta privabi mnogo motoristov. "Vožnja z motorjem sicer ni prepovedana, vam pa odsvetujemo vožnjo, saj so v primeru nesreče tudi zdravniške ekipe omejene. Če se odločite za vožnjo z motorjem, bodite odgovorni, previdni, upoštevajte omejitve hitrosti, poskrbite za vidnost ter uporabljajte zaščitno opremo in čelado."

Po navedbah policistov se moramo vsi udeleženci v prometu zavedati, da cesta ni poligon in da s svojim nespametnim ravnanjem na cesti ogrožamo ne samo druge udeležence v prometu, ampak v tem času neodgovorno ravnamo tudi zaradi povečane možnosti širjenja okužbe z nalezljivimi boleznimi. "Kljub temu, da je promet redkejši, se morajo udeleženci v cestnem prometu ravnati po prometnih predpisih. Policisti opozarjamo, da kljub povečanju izvajanja drugih nalog urejanje in nadzor cestnega prometa ostajata ena izmed naših prioritet in bomo zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov dosledno ukrepali."