Neznanec v bližini Murske Sobote otroka vabil v bel kombi

Policiste so v nedeljo zvečer obvestili, da je neznanec v bližini Murske Sobote osemletnega otroka ogovoril in ga vabil v svoje vozilo. Otrok je s kraja zbežal, neznanec pa se je z belim kombijem odpeljal, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti zbirajo obvestila o tem dogodku, staršem pa svetujejo, naj se z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah in naj jih opozorijo, naj ne vstopajo v tuja vozila, ne prejemajo daril neznanih oseb in ne sledijo neznanim osebam ne glede na obljube, da bodo kaj dobili (različna darila). Otroci se morajo naučiti, da se v takšnih primerih ponudbi zoperstavijo z odločnim ne.

Prav tako je treba otrokom pojasniti, naj si v takšnih primerih zapomnijo čim več podrobnosti, kot je opis osebe in vozila, nato pa naj takoj pristopijo do najbližje odrasle osebe in ji takoj povedo, kaj se je zgodilo. Odgovornost odraslih je, da otroku prisluhnejo, ga zaščitijo in nemudoma o tem obvestijo policijo na 113, so še sporočili murskosoboški policisti.