Nasveti, da vam vlomilci ne pokvarijo praznikov

Priložnost dela tatu, zato pred odhodom od doma preverite, ali so vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena. Vrednejše predmete shranite na varno mesto. Znance ali sosede, ki jim zaupate, prosite, naj med vašo odsotnostjo pazijo na vaše stanovanje in naj redno praznijo vaš poštni nabiralnik.

Brez očitnih znakov, da vas ni doma

To je namreč eden od najbolj očitnih znakov, da vas ni doma, kar bi lahko privabilo nepovabljene goste. Prav tako ne puščajte na vidnih sporočil, da vas ni doma - ne pred vhodnimi vrati ne na raznih družabnih omrežjih. Ključev pa tudi ne skrivajte na očitnih "skritih" mestih, na primer v poštnem nabiralniku ali pod predpražnikom. Rož ne odstranjujte z okenskih polic in oken ne zastirajte z zavesami, polkni, roletami.

Vlomilci si pri vlamljanju radi pomagajo tudi orodjem, ki ga najdejo pri svojih tarčah. Zato pazite, da orodje, pred odhodom od doma, pospravite. Foto: STA Pospravite orodje, ki bi vlomilcu olajšalo dostop, na primer zaboje, lestve, ali pa tako, s katerim bi lahko nasilno vlomil.

Med prazniki bo praznih tudi veliko poslovnih prostorov, pisarn, podjetij. Lastnikom policija svetuje, naj ustrezno zavarujejo svojo lastnino.

Vlomilca mnogokrat odvrnejo že alarmne naprave, varnostne ključavnice ...

Že osnovno samozaščitno varovanje tako doma kot poslovnih prostorov, na primer alarmna naprava, varnostne ključavnice, zaprta okna in vrata, močna ograja, lahko velikokrat vlomilca odvrne od podviga. Vlomilec bo namreč raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za vlom najmanj ovir, tveganje za odkritje pa najmanjše.

PAZITE NA VOZILO, KI BO OSTALO DOMA

Pred odhodom poskrbite tudi za vozilo, ki bo ostalo na domačem parkirišču. V njem ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.

Vrata in okna pred odhodom od doma zaprite. Če ostanete doma, zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem, še poudarjajo na policiji. Varnostna verižica naj bo zmeraj zataknjena, uporabljajte domofone, videodomofone in kukala na vhodnih vratih.

Če pa vam v stanovanje vseeno vlomijo, nemudoma pokličite na interventno telefonsko številko 113. V stanovanje ne vstopajte, saj je vlomilec lahko še v prostoru, prav tako lahko uničite sledove, pomembne pri preiskavi dejanja.