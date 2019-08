Na poti na Komno zaradi zdravstvenih težav umrl hrvaški planinec

Na poti na Komno je v ponedeljek umrl planinec s Hrvaške. Planinca je na poti obšla slabost in je kljub prvi pomoči ter oživljanju na kraju umrl. Policisti ob tem planince znova opozarjajo na previdno izbiranje poti, pa tudi na nevarnost pregrevanja, dehidracije in izčrpanosti zlasti v času višjih temperatur in sopare.

Planinec se je na poti pod Komno v zdravstvenih težavah znašel okoli poldneva. Preden se je onesvestil mu je postalo slabo in je težko dihal. Posredovala je ekipa za helikoptersko reševanje v gorah s policistom gorske policijske enote. Planinec je kljub prvi pomoči in oživljanju na kraju umrl. S helikopterjem so ga prepeljali v Bohinj, svojce pa so v dolino pospremili bohinjski gorski reševalci, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ob tem so opozorili, da so gore kraji ekstremov. Planince so pozvali, naj v vročini izbirajo senčne poti, na pot pa naj se odpravijo zelo zgodaj zjutraj, saj visoke temperature in sopara, kakršne so bile v zadnjih dneh, organizem zelo obremenijo. Telo se prej izčrpa, prihaja do pregretja, dehidracije, lahko pa se razvijejo tudi hujše posledice.



"Vročina, mesta, kjer prihaja do odlomov kamenja, ter padci in zdrsi, so v gorah zato zelo kritični dejavniki in jim mora vsak nameniti maksimum pozornosti," je izpostavil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos.

Policisti gorske reševalne enote so z nadzorniki Triglavskega narodnega parka v ponedeljek preverjali tudi opremljenost planincev na poti z Vršiča proti Zavetišču pod Špičkom in zelo zahtevnem Jalovcu.

Jutranji planinci so bili vsi ustrezno opremljeni, slabše pa so za varnost skrbeli tisti, ki so vzpon začeli šele dopoldan in so s slabšo opremo hodili v hujši vročini, so ugotovili policisti ter planince opozorili na pomen ustreznega načrtovanja ture.

Gorski reševalci so v ponedeljek zvečer imeli kar precej dela tudi z izgubljenimi planinci. Okoli 19. ure je na območju Bavškega Grintavca skupina štirih Avstrijcev na poti iz Trente v Lepeno zašla s poti. V reševalni akciji so sodelovali dežurna ekipa za reševanje v gorah, helikopter Slovenske vojske in bovški gorski reševalci ter najdene nepoškodovane prepeljali v Bovec.

Trije tuji planinci so se v ponedeljek zvečer izgubili tudi na poti s pobočja Špika proti Koči v Krnici, saj zaradi teme niso našli poti v dolino, ena planinka pa je onemogla. Kranjskogorski gorski reševalci so nepoškodovane pospremili v dolino, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.