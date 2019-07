Motorist na gorenjski avtocesti trčil v avtodom in umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldne se je na gorenjski avtocesti, natančneje na avtocestnem priključku na Hrušici, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Motorist je pri vožnji na ovinku trčil v avtodom in na kraju nesreče umrl. Pokojni motorist je slovenski državljan, v avtodomu so bili tujci, ki pa niso bili poškodovani. Okoliščine kažejo, da je za nesrečo kriv motorist.

Priključek je zdaj spet odprt za promet, pokojni motorist pa je sedma smrtna žrtev na gorenjskih cestah v letošnjem letu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti med priključkom Fram in razcepom Slivnica proti Mariboru zaprt vozni pas.

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji in gneča nastajajo na:

na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Primorski,

na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti Dolenjski,

na dolenjski avtocesti med razcepom Malence in priključkom Šmarje – Sap proti Novemu mestu ter med priključkom Bič in cestninsko postajo Dob proti Ljubljani,

na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani,

na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med priključkoma Celje – center in Dramlje proti Mariboru (potovalni čas se podaljša za približno 30 minut) ter pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani (kolona vozil je dolga en kilometer),

na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški (kolona vozil je dolga en kilometer),

pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški (kolona vozil je dolga en kilometer), na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški (kolona vozil je dolga tri kilometre).

Najdaljše čakalne dobe na mejnem prehodu Gruškovje

Zaradi povečanega prometa in mejne kontrole na avstrijski strani občasno zapirajo predor Ljubelj proti Avstriji. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil na vstop in izstop čakajo eno uro.