Hrvaška policija išče Slovenca, ki naj bi zasužnjil dva zaposlena

Splitska policija je kazensko ovadila 57-letnega slovenskega državljana in njegovo 39-letno hrvaško soprogo iz Kaštela pri Splitu zaradi domnevno suženjskega odnosa do dveh zaposlenih na njuni turistični ladji leta 2017. Slovenskega državljana iščejo, je potrdila policijska uprava s sedežem v Splitu.

Policija ni objavila identitete 57-letnega Slovenca, po poročanju Jutarnjega lista pa gre za Dušana K. Časnik dodaja, da je njegova soproga Ana K., direktorica podjetja Vlajland iz Kaštel Gomilice, navaja STA.

Na ladji sta zaposlila mlajšega moškega in dekle

Kazensko ovadena 39-letnica je glede na informacije policije kot lastnica podjetja skupaj s svojim slovenskim soprogom lažno predstavila delovne pogoje, da bi junija in julija 2017 zaposlila mlajšega moškega kot kuharja na ladji ter dekle, ki je delalo kot natakarica, po pisanju STA navaja policijska uprava splitsko-dalmatinska na svoji spletni strani.

Delala 117 ur na teden brez premora

Kuhar in natakarica naj bi delala več kot 117 ur tedensko brez premorov. Zakonca jima nista zagotovila človeških pogojev za bivanje in prehrano. Kljub njunemu nasprotovanju sta ju ovadena zakonca tudi izkoriščala za delo na njunem gradbišču, po poročanju STA še navaja policija.

Kot izpostavlja, je 57-letnik nadziral mlada delavca, ju ustrahoval in jima grozil, da bi opravila vse, kar sta zakonca zahtevala. V kazenski ovadbi so zapisali, da zakonca sumijo težkega izkoriščanja pri delu ter zasužnjevanje z ustrahovanjem in grožnjami. Za tovrstna kazniva dejanja hrvaška zakonodaja predvideva kazen od enega do deset let zapora, še piše STA.

Podjetnica lani že prejela denarno kazen

Jutarnji list je še poročal, da je bila lastnici podjetja novembra lani na prvi stopnji že izrečena kazen na sodišču za prekrške zaradi kršitev delovne zakonodaje v primeru dveh mladih delavcev. Sodišče je določilo plačilo 212.000 kun kazni (28.200 evrov) zaradi petih prekrškov v škodo dveh delavcev.

Za dva meseca dobila le 133 evrov

Med sojenjem sta mlada delavca tudi pričala, da sta morala opravljati naloge med 6. uro zjutraj do 1. ure po polnoči ter da sta za svoje skoraj dvomesečno delo dobila samo 1000 kun (133,5 evra) plačila "na roke". Lastnica je trdila, da sta bila oba slaba delavca, ki da sta zapustila posel, ko jima je to očitala, je po navajanju STA še poročal zagrebški časnik.