34-letnik v Ljubljani poskušal ubiti 23-letnika

Ljubljanski policisti so v nedeljo pridržali 34-letnega moškega, ki je verjetno pod vplivom alkohola napadel enega moškega, drugega pa z ostrim predmetom poškodoval po roki. Moškega bodo privedli na zaslišanje pred preiskovalnega sodnika, preiskavo pa vodijo v smeri sumov kaznivega dejanja poskusa uboja.

V nedeljo okoli 15. ure je bila policija obveščena o kršitvi javnega reda in miru pri gostinskem lokalu na območju ljubljanskega Tomačevega.

Na kraju so posredovali policisti, ki so ugotovili, da je 34-letni moški po vsej verjetnosti pod vplivom alkohola napadel 23-letnega moškega.

39-letnika so zaradi lahke telesne poškodbe odpeljali v UKC

V dogodek se je vpletel še 39-letni moški, ki je napad osumljenca skušal odvrniti. A ga je slednji poškodoval po roki z ostrim predmetom.

Osumljenca so policisti na kraju obvladali in mu odvzeli prostost. Poškodovanega 39-letnika so reševalci zaradi lahke telesne poškodbe odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.