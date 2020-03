Horoskop: vse o mamah

Oglasno sporočilo

Mama, ki je po horoskopu Oven, nikoli ne odneha.

Mama oven

Od svojih otrok pričakuje spoštovanje, ne glede na to, ali so majhni ali veliki. Zanj se je pripravljena še kako potruditi. Če si je zadala cilj, je nič ne more ustaviti, pa naj bo to učenje vožnje s kolesom, ko zunaj dežuje, ali pa pomivanje vaših oken, čeprav že dolgo živite na svojem.

Gotovo že veste, da se nima smisla prepirati z njo in da je ni pametno jeziti. Njen temperament včasih malce podivja in takrat je najbolje počakati, da nevihta mine. Sicer pa je zelo ljubeča mama in lahko se zanesete, da vam bo dobro svetovala, če jo boste prosili za nasvet.

Mama bik

Vedno bo poskrbela za materialno varnost svoje družine. Morda se pritožujete, da je bilo v vaši družini ogromno poudarka na tem, kaj bodo rekli sosedje, vendar morate vedeti, da mama, ki je po horoskopu bik, svojo ljubezen izkazuje predvsem tako, da poskrbi, da imajo njeni ljubljeni vsega dovolj.

Zna biti malce starokopitna, težko jo bo navdušiti za kakšno modno muho. A na koncu vas bo vedno podprla, tudi če se niti malo ne strinja z vami. In ko vam bo težko, boste v njej odkrili neomajno silo, ki ne bo popustila pod nobenim pritiskom, dokler vam ne bo bolje.

Mama dvojček

Vi pa res ne morete reči, da nimate stikov s svojo mamo! Gotovo vas pogosto obišče ali vsaj pokliče, da poklepetata o tem in onem. Dvojčki obožujejo vse vrste izmenjevanja informacij. Res pa je, da se ne poglabljajo preveč. Imajo veliko različnih interesov, vendar svojih otrok ne silijo, če jih nekaj ne zanima.

Zagotovo vas je naučila razmišljati. Ni ljubiteljica strogega reda in urnikov, je pa pravi multipraktik in ne ustraši se nobene težave. Morda je njeno razpoloženje precej spremenljivo, a dobra novica je, da je ni težko razveseliti.

Mama rak

To je ena od najbolj zaščitniških mam, obenem pa brezmejno ljubeča. Vedno bo skrbela za svoje otroke, pa če so še v plenicah ali že na svojem. Morda se pritožujete, da vas preveč nadzoruje, vendar je zanjo nujno, da ve, da ste varni in zadovoljni.

Kadar ji navdušeno razlagate o svojih načrtih, vas bo morda zaustavila in našla tisoč in eno nevarnost, ki bi vam lahko pretila. Če bi bilo po njeno, bi najbrž kar ostali v njenem varnem objemu in ne bi nikoli tvegali, zato se je težje osamosvojiti. A kadarkoli jo boste potrebovali, bo vedno prišla.

Mama, ki je po horoskopu rak, je zelo zaščitniška.

Mama lev

Gotovo veste, da je brezmejno ponosna na vas. A tudi njej je pomembno, da ima v vašem življenju pomembno vlogo, zato vam bo vedno priskočila na pomoč. Morda tudi takrat, ko si tega ne bi želeli. Vsem, ki jo bodo poslušali, bo v presežnikih razložila, kako čudoviti ste.

Morda ste včasih malce naveličani, da se vse vrti okoli nje in da ji je treba nenehno dokazovati, da vam je še vedno pomembna, a gotovo imate tudi veliko lepih spominov, saj se nihče drug ne zna tako vživeti v otroka in uživati z njim kot prav mama, ki je po horoskopu lev.

Mama devica

Če kaj, ste se ob odraščanju z mamo devico zagotovo naučili pospravljati. Morda menite, da vas je prehudo kritizirala, ampak to je njen način, kako izraža skrb. Želi vam le najboljše, zato je samo čista popolnost dovolj dobra za vas.

Pomembno ji je, da ji pokažete svojo hvaležnost za vse, kar je naredila za vas. In čeprav je morda naredila več, kot ste jo prosili, ali celo nekaj čisto drugega, ji vseeno naredite to uslugo. To, da je koristna in da jo še vedno potrebujete, ji prinaša veliko zadovoljstvo.

Mama tehtnica

Najbrž vas ni naučila, kako se postaviti zase, vsekakor pa vam je lahko dober zgled, kako si ustvariti prijetno življenje. Tehtnice so znane po svojem izbranem okusu in po tem, da se sporom najraje na daleč izognejo. Če je le mogoče, bo popustila, samo da ne boste žalostni.

Zelo je nežna, brezmejno razumevajoča in popolnoma brez predsodkov. Podprla vas bo pri vsaki odločitvi, saj bo vedno našla argumente, zakaj imate prav. Prepiri jo hudo vržejo iz tira, zato je pomembno, da ji svoje mnenje vedno poveste na prijazen način.

Mama škorpijon

Najbrž ste se težko postavili na lastne noge, saj mama škorpijon napne vse sile, da bi obdržala stvari pod nadzorom. Je živ detektor za laži, prikrivanje in čustvene rane. In če zazna, da nekaj ni v redu, je prav nič ne bo ustavilo, da vam ne bi prihitela na pomoč.

Ima svoj prav in ne varčuje z energijo, kadar ga namerava uveljaviti. Njeno zaupanje si je treba zaslužiti, kar ni lahka naloga za prijatelje in partnerje. Ne namerava vas prepustiti komurkoli. Treba ji je odločno postaviti meje. Brez skrbi, zato vas ne bo imela nič manj rada.

Mama, ki je po horoskopu strelec, želi otroku razkazati svet.

Mama strelec

Morda ste se že kdaj vprašali, ali ste bili zanjo sploh kdaj na prvem mestu. V resnici ima mama strelec več prvih mest in na enem od njih so zagotovo tudi njeni otroci. Vendar pa se na ta račun ni pripravljena odpovedati drugim stvarem, ki jih želi početi v življenju.

Zagotovo nimate občutka, da vas poskuša nadzorovati. Sama ljubi svobodo in omogočila jo bo tudi vam. Ne bo vam vsiljevala svojih mnenj in odločitev, vsekakor pa jo lahko vedno vprašate za nasvet. Je razgledana in iznajdljiva, če bo potrebno, bo prebrala pet priročnikov in šla na tečaj, da vam bo pravilno svetovala.

Mama kozorog

Vedno razmišlja več korakov vnaprej, ima načrte in rezervne načrte, predvsem pa rešitev za vsako težavo, ki bi se lahko pojavila. Morda ste se kdaj počutili kot kolesce v sistemu, vendar morate vedeti, da mama, ki je po horoskopu kozorog, tako pač deluje.

To, da vas ima rada, pokaže tako, da poskrbi za vse materialne dobrine, karierne načrte in primeren urnik. V njeni naravi je, da prepozna potencial in ga načrtno razvija. Res je, da ima zato včasih manj posluha za želje in modne muhe, a ko sami ne boste vedeli, kaj bi, bo imela ona vedno pravo usmeritev.

Mama vodnar

Najbrž niste nikoli imeli občutka, da vas sili biti nekaj, kar niste. Mama vodnar je sama zelo unikatna in zelo ponosna na to, zato tudi otrokom pusti, da razvijejo svojo osebnost. Če pomislite na svojo najbolj noro najstniško muho, morate najbrž priznati, da jo je zelo dobro prenesla.

Razume, da se moramo najti in pri tem preizkusiti različne možnosti. Morda ste si kdaj želeli, da bi vas ustavila ali vam preprečila kakšno neumnost, vendar vzgojo dojema kot prijateljski odnos, zato je bolj verjetno, da se vam bo pridružila, kot da vam bo nekaj branila.

Mama ribi

Popolnoma nemogoče je, da ne bi vedeli, da vas ima rada. Res je, da ni najbolj praktična, ponavadi jim tudi urniki in red na splošno niso najbolj pisani na kožo. Bo pa vedno na voljo, ko vam bo hudo, ko boste zaljubljeni ali razočarani, skratka vedno, ko boste potrebovali sočutno uho.

Njena ljubezen do otrok je brezmejna. Prav vse bi naredila, da bi bili srečni, čeprav včasih nima pravih idej, kaj naj bi to bilo. Kadar se počuti zapostavljeno, je lahko malce pasivno agresivna, zato se potrudite in ohranjajte čustveno vez.

