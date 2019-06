Giorgio Armani Beauty kmalu v Sloveniji!

Oglasno sporočilo

Poleg haute couture in ready-to-wear kolekcij, izdelanih iz vrhunskih materialov, nam Giorgio Armani prinaša edinstven in prepoznaven slog, ki sporoča, da sta lepota in udobje tesno povezana.

Armanijevo modno izražanje opredeljujejo eleganca in preproste linije luksuznih in prefinjenih materialov. Gre za filozofijo popolnega oblikovanja, kjer je kombinacija funkcionalnosti in lepote preprosto nepogrešljiva.

Po zaslugi nenehnih inovacij in vrhunskih spretnosti uporabe barv skrbno zasnovano dekorativno kozmetiko blagovne znamke Giorgio Armani Beauty hvalijo vizažisti po vsem svetu. Giorgio Armani prinaša osebno vizijo ličil: natančno in preprosto nanašanje z umetniško vizijo, ki služi kot ključ za poudarjanje notranje lepote v vsem svojem sijaju.

Prefinjene z luksuznim oblikovanjem in inovativne formule ličil so zasnovane po meri vsake ženske, ki ve, kaj želi. Navdihnjena z najlepšimi tkaninami in teksturami (Luminous Silk – s svilo, Maestro – z žametom, Face Fabric – s šifonom) Linda Cantello, mednarodna vizažistka za Giorgio Armani Beauty, interpretira oblikovalčevo avantgardno vizijo ličil in barv. Tako Armani Runway Lab najdete v zaodrju na vsaki modni reviji, saj tukaj nastajajo novi odtenki in teksture za novo kolekcijo. Moda še nikoli ni bila tako prepletena z ličili. Najboljše formule za neverjetne rezultate in čutne izkušnje!

Vsak izdelek Armani je ustvarjen na poseben način, z uporabo ekskluzivnih metod, predstavlja pa edinstveno oblačilno kulturo za obraz, sam gospod Armani pa je bil vključen v celoten proces ustvarjanja lastne lepotne linije – od formule do embalaže. Nekaj nepogrešljivih izdelkov: puder Luminous Silk z revolucionarno teksturo, ki se popolnoma zlije s poltjo, navdih pa črpa iz najtanjše tkanine na svetu, Lip Maestro, prvo tekoče mat rdečilo za ustnice z bleščečo noto, bolj sijoče od običajnih mat rdečil in še bolj prefinjen od bleščila, in maskara Eyes to Kill za tako intenziven pogled, da nihče ne bo ostal ravnodušen.

Kozmetika Giorgio Armani Beauty na slovenski trg prihaja 13. junija 2019, in sicer ekskluzivno v parfumeriji Müller v sklopu nakupovalnega središča BTC City v Ljubljani.

Čudovito oblikovano pohištvo na prodajnem mestu vključuje odtenek rdeče, ki je značilen za Giorgia Armanija, navdihnjen pa je z rdečilom Red Carpet Red št. 400. Prostor strankam omogoča, da doživijo izkušnjo uporabe ličil in dišav Giorgio Armani. Za tiste, ki imajo radi osebno vodstvo, bodo za strokovne nasvete vedno na voljo oblikovalci Giorgio Armani Face.

"Prepričan sem, da lepota predvsem prihaja od znotraj. Moje stvaritve niso namenjene maskiranju ali prekrivanju osebnosti posameznika, temveč poudarjanju."