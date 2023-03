Znaki, da vaš ljubljenček potrebuje veterinarsko pomoč

Vaš hišni ljubljenček je del vaše družine in zasluži si, da skrbite zanj tako, kot bi skrbeli za vsakega drugega družinskega člana. Sem pa spada tudi redna in ustrezna veterinarska oskrba. To je še posebej pomembno zato, ker lahko veterinar zgodaj zazna morebitne znake bolezni ali stanj, ki potrebujejo pozornost, ter zagotovi ustrezno zdravljenje, preden bi se stanje poslabšalo. Z Zavarovanjem za male živali Varuha zdravja, Vzajemne, lahko lastniki štirinožnih ljubljenčkov poskrbite za njihovo zdravje.

Z Zavarovanjem za male živali, novim zavarovanjem Varuha zdravja, Vzajemne, lahko poskrbite za zdravje svojih štirinožnih ljubljenčkov ter si zagotovite kritje veterinarskih storitev v primeru nezgode ali bolezni, asistenčno storitev veterinarski posvet na daljavo Vet posvet, kritje odgovornosti in pravno zaščito lastnika male živali. Omogočeno je tudi dodatno kritje za primer pogina male živali. Naroči svetovalca za ZAVAROVANJE ZA MALE ŽIVALI.

Kako veste, kdaj vaš hišni ljubljenček potrebuje veterinarsko pomoč?

Foto: Shutterstock

Tukaj je nekaj znakov, na katere morate biti pozorni.

Spremembe v apetitu: če vaš ljubljenček noče jesti, ima nenormalno velik apetit ali se je spremenil njegov okus, kar zadeva hrano, lahko to pomeni, da ima težave s prebavnim sistemom ali drugimi boleznimi.

Spremembe v vedenju: nenavadne spremembe v vedenju vašega hišnega ljubljenčka, kot so izogibanje družini, počasnejše gibanje ali zavračanje igre, lahko nakazujejo na slabo počutje.

Težave z dihanjem: kihanje, kašljanje, sopenje ali hitro dihanje so lahko znak težav z dihalnimi potmi ali srčnih bolezni.

Težave s prebavo: bruhanje, driska, zaprtje ali težave pri uriniranju lahko kažejo na težave z ledvicami, jetri ali prebavnim sistemom.

Spremembe v urinu: sprememba v barvi, vonju ali količini urina lahko kaže na okužbo sečil, diabetes ali ledvično bolezen.

Splošna bolečina: bodite pozorni na način, kako se vaš hišni ljubljenček premika. Počasna hoja in izogibanje skakanju ali premikanju sta lahko znak bolečine.

Izguba teže: ob izgubi teže se vsekakor posvetujte z zdravnikom, saj je to lahko znak resnejše bolezni.

Neobičajni izcedki: izcedki iz oči, nosu ali ušes lahko pomenijo okužbo ali vnetje.

Težave s kožo: izpuščaji, rane, srbenje ali lizanje kože lahko kažejo na kožne bolezni ali alergije.

Spremembe na zobeh ali dlesnih: bodite pozorni na morebitne težave pri žvečenju hrane, požiranju ali slab zadah.

Foto: Shutterstock

Če opazite katerega od teh znakov pri svojem hišnem ljubljenčku, je pomembno, da ga čim prej odpeljete k veterinarju. Veterinar lahko pregleda vašega hišnega ljubljenčka, diagnosticira težavo in predpiše ustrezno zdravljenje. Za hitrejši dostop do veterinarja takrat, ko ga potrebujete, Varuh zdravja, Vzajemna, s svojim novim produktom zagotavlja tudi videoposvet z veterinarjem.

Posebna prednost Zavarovanja za male živali je edinstvena možnost veterinarskega posveta na daljavo Vet posvet, ki jo Vzajemna na trgu ponuja prva. Vet posvet lastniku male živali omogoča, da se z veterinarjem posvetuje na daljavo, ko je v dvomih o resnosti težav svojega ljubljenčka.

Varuh zdravja, Vzajemna, s tem novim zavarovalnim produktom vstopa tudi na trg premoženjskih zavarovanj. Zavarovanje za male živali je namenjeno zavarovancem, lastnikom psa ali mačka, ki se s sklenitvijo želijo izogniti visokim stroškom veterinarskih storitev ter hkrati poskrbeti za svoje premoženje, če so na primer zaradi ugriza psa proti zavarovancu uveljavljeni odškodninski zahtevki zaradi odgovornosti, in pravno zaščito.

Kakšen paket zavarovanja izbrati? Foto: Vzajemna Izbirate lahko med tremi paketi Zavarovanja za male živali, ki se med seboj razlikujejo v obsegu kritja veterinarskih storitev, višini zavarovalnih vsot posameznih kritij in soudeležbe: paket S: krije veterinarske storitve v primeru nezgode,

paket M: poleg veterinarskih storitev v primeru nezgod krije tudi veterinarske storitve v primeru bolezni,

paket XL: poleg veterinarskih storitev v primeru bolezni in nezgode krije tudi veterinarske storitve za ortopedijo in raka. Paket S nima soudeležbe, paketa M in XL imata 15-odstotno soudeležbo, poleg tega pa premija ni odvisna od starosti ljubljenčka. Vsem paketom se lahko priključi dodatno kritje za primer pogina. Zavarovanje se sklene za eno leto z avtomatskim podaljševanjem. Naroči svetovalca za ZAVAROVANJE ZA MALE ŽIVALI

Kako lahko sami pomagate svojemu hišnemu ljubljenčku do boljšega zdravja?

Foto: Shutterstock

Obstaja nekaj korakov, ki jih lahko sami naredite za zagotovitev zdravja in dobrega počutja svojega hišnega ljubljenčka. Prva in najpomembnejša stvar je, da mu zagotovite zdravo in uravnoteženo prehrano. Ta je ključnega pomena za ohranjanje dobrega zdravja. Prehrana naj vsebuje dovolj hranil, vitaminov in mineralov.

Poleg prehrane lahko svojemu hišnemu ljubljenčku pomagate tudi z redno telesno aktivnostjo. Vaje in igre so odličen način za izboljšanje njihovega fizičnega zdravja, hkrati pa za krepitve vezi med vami in ljubljenčkom. Sprehodi, tek ali igra z žogo naj bodo del vsakodnevne rutine.

Foto: Shutterstock

Redno čiščenje okolice hiše in skrb za higieno hišnega ljubljenčka lahko prav tako pomagata pri ohranjanju dobrega zdravja. Krtačenje in kopanje lahko zmanjšata tveganje za kožne bolezni, saj pomagata pri odstranjevanju odpadnih snovi, ki se zadržujejo na koži in dlaki.

Vsi hišni ljubljenčki so edinstveni in imajo svoje individualne potrebe, zato je pomembno, da se posvetujete s strokovnjakom glede najboljših praks za ohranjanje zdravja hišnega ljubljenčka. Zavedajte se, da so vaši hišni ljubljenčki glede skrbi in nege odvisni od vas, zato si vzemite čas in poskrbite, da jim zagotavljate najboljšo oskrbo.

Če opazite kakršnekoli spremembe v vedenju ali videzu hišnega ljubljenčka, je pomembno, da se čim prej obrnete na veterinarja. Ne pozabite, da zgodnje odkrivanje težav lahko pomeni razliko med hitrim in učinkovitim zdravljenjem ter dolgotrajnimi zapleti.

Foto: Shutterstock