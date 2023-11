Urša Drofenik: zaradi psa se je morala preseliti #video

Amputacija uda za psa ni takšna ovira, kot si ljudje predstavljamo. To dokazuje tudi Smoki, psička modne oblikovalke Urše Drofenik, ki bi morala pri družini ostati le začasno, a so jo v svoj dom sprejeli za stalno – in se zaradi nje tudi preselili, saj najemna pogodba ni dovoljevala domačih živali.

Psu se po amputaciji uda karakter ne spremeni in je še naprej enako energičen, tudi drugi psi pa ga sprejemajo enako kot prej. To potrjuje tudi modna oblikovalka Urša Drofenik, ki je v svoj dom sprejela psičko Smoki, ta pa je s svojim prijetnim karakterjem navdihnila tudi nastanek pravljice, ki jo je Urška napisala v času epidemije.

Urša Drofenik s psičko Smoki Foto: zajem zaslona/Planet TV

En mesec se je spremenil v za vedno

"Smoki mi je spremenila življenje na boljše," pravi Urša, z njo pa se strinjata tudi njena hčerka Klara in sin Matic. Družina je nameravala psički nuditi le začasni dom, za en mesec, a je Smoki hitro osvojila njihova srca in odločili so se, da kosmatinko obdržijo za stalno, pa čeprav je to pomenilo, da se morajo preseliti, saj domači ljubljenčki v takratnem stanovanju niso bili dovoljeni. "Eno leto smo se 'švercali' v stanovanju, dokler nam lastnik ni rekel, da se moramo izseliti," pove Urša, ki svoje odločitve ne obžaluje niti za trenutek.

Poleg Smoki je v domu prisoten tudi psiček Roki. "To so naši mali družinski kosmati člani, so kot otroci," pravi Urška in poudarja, da Smoki kljub amputirani tački ni za nič prikrajšana, prav tako je hitra in brez težav skoči na klop. Drugi ljudje kljub temu nanjo gledajo s pomilovanjem, ki pa sploh ni potrebno. "Ona res ni uboga, je srečna. Čeprav ima tri tačke, nima težav, gre kot torpedo. Zadnjo ni ovir, dejansko si ovire ustvarjamo sami," sklene Urša.

Smoki v naročju voditeljice Tanje Kocman Foto: zajem zaslona/Planet TV

Psička namesto psihologa

Da psička ljudem prinaša mirnost, je opazila tudi Tanja Kocman, ki se je pošalila, da bi si lahko namesto psihologa privoščila kar družbo Smoki. Ta pogosto obiskuje tudi stanovalce v bližnjem domu starejših, kjer so Uršo prosili, da bi nekaj ur na teden s psičko namenila tudi obisku stanovalcev, ki ne morejo zapustiti sobe.