Nasveti za varen prevoz psa

Po podatkih centralnega registra psov je teh v Sloveniji vsako leto več. Da ljubljenčki ne bi samevali doma, jih lastniki pogosto vzamejo s seboj po številnih popoldanskih opravkih. Temu prištejmo še vse izlete v naravo, ki niso vedno v bližini doma. Psi so tako vse več na poti. To je seveda dobrodošlo, saj tako več časa preživijo v družbi svojega lastnika, a je ob tem treba ustrezno poskrbeti tudi za njihovo varnost in ustrezno zavarovanje . Preverili smo več načinov, kako med vožnjo poskrbeti za varnost štirinožnega kosmatinčka.

Tudi pes mora biti v avtu ustrezno zavarovan

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa morate, če prevažate psa, poskrbeti, da se pes ob blagem naletu ne bo poškodoval. Polg tega, da si nihče ne želi, da bi njihov hišni ljubljenček trpel, je lahko poškodovan pes nevaren. Postane lahko nepredvidljiv, celo napadalen. Tako lahko v primeru intervencije pri prometni nesreči celo otežuje delo gasilcem in reševalcem.

Če torej želite svojega psa peljati v avtomobilu, je pomembno, da je tudi zanj vožnja udobna, predvsem pa varna. Obstaja več možnosti za varno prevažanje psov v avtomobilih: z varnostnim pasom, v transportnem boksu ali v prtljažniku s pregradno mrežo.

Foto: Shutterstock

Uporaba varnostnega pasu za hišne ljubljenčke

Varnostni pas za psa deluje podobno kot pas za varnost potnikov. Pes naj sedi na zadnjem sedežu, prvi konec pasu pritrdite psu na oprtnico, na drugem delu pa je jeziček, ki ga pripnete enako, kot bi pripenjali človeka. Tako bo tudi v primeru nenadnega zaviranja ali trčenja ostal na svojem sedežu, s čimer bo bolje poskrbljeno tako za varnost kužka kot tudi za varnost preostalih potnikov v avtu.

Večje pasme psov, kot so na primer nemški ovčarji, dobermani ali bernski planšarji, imajo večje potrebe po prostoru in se težje namestijo na zadnjih sedežih, zato bo za njih morda bolj primeren prevoz v prtljažniku, za pregradno mrežo ali v transportnem boksu.

Foto: Shutterstock

Prevoz v prtljažniku za zaščitno mrežo

Ena izmed primernih možnosti za varen prevoz psa v avtu je tudi uporaba zaščitne mreže, ki loči psa od drugih potnikov in preprečuje morebitne poškodbe v primeru nesreče. Takšno mrežo se običajno namesti v prtljažnik avtomobila, kjer pes lahko udobno sedi in uživa v vožnji. Hkrati imajo v prtljažniku dovolj prostora tudi psi večjih pasem.

Pri odločitvi, ali je vaš kuža primeren za prevoz v prtljažniku, je treba upoštevati njegovo velikost in temperament. Manjši psi se bodo težje prevažali za zaščitno mrežo brez prilagojenega transportnega boksa, večji psi pa se bodo v prtljažniku počutili udobno, saj bodo imeli dovolj prostora.

Nekateri psi so bolj aktivni in lahko med vožnjo postanejo nemirni ali celo agresivni, kar lahko predstavlja tveganje za druge potnike v avtu. V takšnih primerih je prevoz v zaprtem prostoru, kot je prtljažnik z zaščitno mrežo, najprimernejši.

Foto: Shutterstock

Prednosti uporabe transportnih boksov

Transportni boksi zagotavljajo najbolj zanesljivo zaščito in udobje za vašega štirinožnega ljubljenčka, primerni pa so za vse pasme.

Pri izbiri boksa je pomembno le, da izberete pravo velikost, ki bo ustrezala velikosti in teži vašega psa. Poskrbite, da bo imel na voljo dovolj prostora za udobno ležanje in tudi premikanje. Vseeno pa bodite pozorni, da boks ne bo prevelik, saj bi to med vožnjo povečalo možnosti za poškodbe. Boks naj bo med vožnjo tudi ustrezno pritrjen.

Kako odpraviti strah psa pred vožnjo?

Ne glede na to, za kakšen način varnega prevoza psa v avtomobilu se boste odločili, poskrbite, da mu bo med vožnjo tudi udobno. Veliko psov je strah vožnje, ta pa povzroča stres, ki lahko vpliva na njegovo zdravje in dobrobit. Vendar obstajajo načini, kako se lahko vaš pes navadi na prevoz v avtomobilu in se znebi strahu. Ključno je, da se navajanja na avto in vožnjo lotite postopoma.

Psa navadite na avto kot prostor. Doma pustite odprta vrata avtomobila in spodbudite psa, da sam raziskuje prostor.

Naj se pes navadi na zvok motorja. Medtem ko sedite v avtomobilu, vklopite motor, vendar ne začnite vožnje. To bo psu pomagalo, da se navadi na zvok in ne bo več tako prestrašen.

Postopno navajanje psa na prevoz v avtomobilu. Začnite s kratkimi vožnjami v bližnjo okolico, ki se zaključijo s pozitivno izkušnjo za psa. Dolge vožnje uvajajte postopoma.

S postopno izpostavljenostjo in pozitivnimi izkušnjami lahko vaš pes premaga strah pred vožnjo v avtomobilu. Pomembno je, da potrpite in ne silite psa, saj se lahko njegov strah le še okrepi.

Foto: Shutterstock

Prenesite si brezplačen Vodnik za vzgojo in nego psa Več nasvetov o tem, kako poskrbeti za varen in udoben prevoz psa ter tudi ostale napotke za skrb za psa in njegovo vzgojo najdete v brezplačnem Vodniku za vzgojo in nego psa Zavarovalnice Triglav. Prenesite ga tukaj.

Sklenite zavarovanje malih živali med prevozom

Poleg skbi za varno in udobno vožnjo s psom, zanj ne pozabite skleniti tudi ustreznega zavarovanja. Ob sklepanju avtomobilskega zavarovanja tako razmislite o sklenitvi zavarovanja malih živali med prevozom, ki je namenjeno:

kritju stroškov zdravljenja malih živali, ki so poškodovane zaradi prometne nesreče,

finančnemu nadomestilu v primeru pogina ali potrebne usmrtitve malih živali zaradi prometne nesreče.

Foto: Shutterstock

Zavarovanje malih živali med prevozom lahko sklenete v sklopu AvtoMobilnega zavarovanja, pri čemer lahko akcijsko zavarujete različne oblike mobilnosti, ki jih uporabljate vi ali vaši družinski člani.

Za še več varnosti

Želite psa zavarovati tudi za primer, če zboli ali se poškoduje ter druge nevarnosti, ki lahko ogrozijo njegovo varnost? Zanj sklenite zavarovanje psa, lahko tudi preko spleta.

Osnovno zavarovanje je zavarovanje stroškov zdravljenja psa zaradi bolezni ali nezgode in nima zgornje starostne omejitve, sklenete pa ga lahko za zdravega in čipiranega psa, od drugega meseca starosti psa do njegovega izpolnjenega sedmega leta. Poleg kritja stroškov zdravljenja lahko zavarovanje razširite tudi z zavarovanjem psa med prevozom in drugimi dodatnimi zavarovanji. Več o tem si preberite tukaj.