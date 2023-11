Najzvestejši prijatelj

Posebno mesto v srcih ljubiteljev psov ima ena najprijaznejših, inteligentnih in vsestranskih pasem psov – labradorci. Odlikujeta jih neizmerna zvestoba in družabnost, zaradi česar so idealni družinski psi.

Pomagali so pri ribolovu

Labradorci izvirajo iz Nove Fundlandije v Kanadi, kjer so jih sprva vzrejali kot delovne pse za pomoč ribičem. Pomagali so pri vleki manjših čolnov in ribiških mrež, delo pa so jim lajšale robustna zgradba telesa in izredne plavalne sposobnosti.

Imajo kratko dlako, ki je lahko črne, rumene ali čokoladno rjave barve. Kožuh je gost in vodoodporen ter jih ščiti pred težkimi vremenskimi razmerami. Dlaka jim sicer izpada vse leto, močnejše izpadanje pa lahko opazimo dvakrat letno pred sezonskimi spremembami.

Pazimo na zdravje

Povprečna življenjska doba labradorca se giblje med desetimi in dvanajstimi leti, z ustrezno nego pa živijo tudi dlje. S starostjo se jim lahko pojavijo težave s sklepi. Pogoste so tudi težave, povezane s težo, zato je pomembno, da se njihovim potrebam sproti prilagajamo.

Labradorce na splošno uvrščamo med bolj zdrave pasme psov, a so kljub temu nagnjeni k določenim zdravstvenim težavam. Poleg omenjenih težav s težo in sklepi imajo lahko tudi težave z očmi in vidom. Bistveni za ohranjanje dobrega počutja so redna vadba, uravnotežena prehrana in redni veterinarski pregledi.

Od drugih pasem jih ločuje neizmerno prijazen značaj. So družabni in se zlahka vključijo v družinsko življenje. Kažejo tudi izredno potrpežljivost in strpnost, kar se opazi predvsem v odnosu z majhnimi otroki. Dobro se razumejo tudi z drugimi hišnimi ljubljenčki.

Labradorci imajo ogromno energije, zato jim moramo zagotoviti redno vadbo. Priporočljivo jih je vključiti v dejavnosti, kot so prinašanje, agility in plavanje. S tem njihovo energijo usmerimo v nekaj pozitivnega in preprečimo destruktivno vedenje, ki ga včasih pokažejo, ko jim je dolgčas.

Pasma je primerna za treniranje, saj so inteligentni in radi ugajajo svojim lastnikom. Pogosto se znajdejo v vlogah psa vodnika, reševalca ali terapevtskega psa ter tekmujejo v različnih pasjih športih. Njihova prisotnost je pomirjujoča, zato lahko pomagajo posameznikom, ki imajo težave s tesnobo oziroma jim zagotovijo čustveno podporo. Ker so zanesljivi in nežni, pa lahko pomagajo tudi ljudem s posebnimi potrebami.

Labradorci utelešajo popolno ravnovesje inteligence, prilagodljivosti in ljubeznivosti. Kot taki so pogosto prikazani tudi v filmih, televizijskih oddajah in knjigah. Vsakršna upodobitev pasme pa le veča njihovo priljubljenost med ljubitelji psov po vsem svetu.