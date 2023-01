Mačja meta za sprostitev in motivacijo naše mačke

Mačja meta ali Nepeta cataria je zel iz družine ustnatic in ena od več kot 250 vrst mete, ki je bila v preteklosti izjemno cenjena v ljudskem zdravilstvu, danes pa jo poznajo predvsem lastniki mačk. Učinkovina nepetalakton, ki jo najdemo v eteričnem olju mačje mete, prekriva njene liste, steblo in semena, intenzivno pa se sprošča, ko rastlino podrgnemo. Nepetalakton vpliva na približno 50–70 odstotkov mačk, saj se dovzetnost za to spojino podeduje. Dovzetnosti za nepetalakton nimajo oziroma jo izgubijo tudi mlade in starejše mačke.

Kako se mačke odzivajo na mačjo meto?

Vsaka mačka se na nepetalakton odzove svojevrstno. Nekatere se po zelišču povaljajo in drgnejo s celim telesom, kar seveda sproži še intenzivnejše sproščanje eteričnega olja. Nekatere mačja meta poživi in razigra, spet druge se "razgovorijo" in zadovoljno mijavkajo, nekatere se slinijo, druge se umirijo. Če mačka mačjo meto zaužije, ima lahko zelišče nanjo pomirjevalen, sproščujoč učinek. V vseh primerih se učinki mačje mete izničijo po desetih ali najpozneje 30 minutah, nato pa so kosmatinke nanjo nekaj ur nedovzetne, hkrati pa so sproščene in zadovoljne. Mačja meta ni strupena, čeprav prekomerno uživanje lahko povzroči bruhanje ali drisko. Prav tako ne povzroča zasvojenosti, zato jo lahko učinkovito uporabimo za trening ali za pomoč mački, ki je pod stresom.

Mačja meta kot pripomoček za učenje

Čeprav je razširjeno prepričanje, da mačk ni mogoče trenirati, to ne drži. Vsekakor pa je za treniranje mačk potrebne več potrpežljivosti in vztrajnosti ter pozitivne spodbude. Čas, ki ga boste namenili učenju vašega ljubljenčka, bo okrepil vajino vez, hkrati pa je trening odličen način za stimuliranje vaše prijateljice, kar je še posebej pomembno pri notranjih mačkah. Mačke, ki so stalno v hiši oz. stanovanju, sicer res živijo dlje in brez izpostavljenosti različnim boleznim, vendar je takšno življenje lahko za žival zelo stresno in frustrirajoče, saj nima možnosti izživeti svojih prvinskih nagonov. Nezadovoljstvo pa nam naše kosmatinke pokažejo na zelo jasen način – s praskanjem pohištva, uriniranjem po stanovanju, prevračanjem lomljivih predmetov, glasnim mijavkanjem sredi noči in še in še …

Kako torej izkoristiti pozitivne učinke mačje mete za učenje ali, bolje rečeno, privajanje? Osnovna oprema stanovanja, ki gosti mačko, je poleg obveznega mačjega stranišča tudi praskalnik. Ker pa je lahko vsak nov element v mačjem kraljestvu povzročitelj stresa, ali pa ga mačke povsem ignorirajo, nam lahko sprej mačje mete ali pa nekaj listov (svežih ali suhih), ki jih potresemo oz. podrgnemo po praskalniku, pomaga vzbuditi zanimanje in premagati strah. Tako jo lahko naučimo, da si lahko kremplje brusi samo na praskalniku.

Enak pristop lahko uporabimo ob uvajanju novega ležišča. Tisti, ki skrbite za več mačk, pa ste se verjetno že srečali z zelo neljubim položajem – ko ste domov pripeljali novo mačko, je prejšnja gospodarica doma svoje nestrinjanje izrazila tako, da je malo potrebo opravila na ležišču prišleka. Naš novi ljubljenček se seveda takemu ležišču izogiba v širokem loku, pa tudi za nas je aroma amoniaka hudo neprijetna. Nova ljubljenka na takem ležišču ne bo želela ležati, čeprav smo ga temeljito oprali in odstranili vonj druge mačke. Kako korigirati medvrstniške odnose, vam lahko svetuje strokovnjak s področja mačjega vedenja, uporabnost "označenemu" ležišču pa lahko povrnemo s premestitvijo ležišča in uporabo mačje mete. Bodimo pozorni na to, da ko novi mački ponudimo ležišče, ki smo ga odišavili z mačjo meto, naša prejšnja sopotnica nima dostopa do tega ležišča, še bolje pa je, če sploh nima dostopa do tistega prostora.

Učinkovita pri spodbujanju igre in izboljšanju razpoloženja

Igra je izjemno pomembna za mačke, saj v sodobnem urbanem okolju redko dobijo priložnost za izživetje svojih lovskih nagonov. Mačke, ki živijo izključno v stanovanju, se hitro zdolgočasijo, postanejo nejevoljne, sčasoma pa lahko postanejo tudi depresivne. Še posebej zanje je igra zelo pomembna. Če si za igro z našo prijateljico vsakodnevno ne moremo vzeti časa ter smo pogosto zdoma, je v trgovinah ter po spletu na voljo kar nekaj interaktivnih igrač, ki bodo mačko zaposlile med našo odsotnostjo. Posebno mesto med igračami imajo igrače z mačjo meto.

Igrače, napolnjene z mačjo meto, lahko izdelamo sami, lahko jih kupimo, lahko pa staro igračko, ki naši mački ni več zanimiva, popršimo s sprejem mačje mete. Tako lahko naši kosmatinki zagotovimo zabavo, sproščanje in preprečimo morebiten razvoj depresije. Mačkam, ki izražajo anksiozno vedenje, so pretirano plašne, se večinoma skrivajo in za katere je tudi hranjenje živčna izkušnja, pa lahko ponudimo majhno količino suhe mačje mete, ki ima ob zaužitju pomirjevalen učinek.

Mačja meta je lahko vsestransko uporabna, če se naša mačka nanjo odziva. Preizkusite, kakšne pozitivne učinke lahko prinese vaši prijateljici, in utrdite vez med vami in vašo mačko.

