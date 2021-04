Popoln kotiček na domači terasi

Zadnje leto se vsi zagotovo zelo dobro zavedamo, kako pomemben je čas, ki ga preživimo na prostem. Topli pomladni žarki so nas že dodobra ogreli in nas s svojo energijo privabljajo na domače balkone in terase. Naj bo balkon še tako majhen, z malo dela ga lahko spremenimo v prijetno oazo za preživljanje prostega časa ali pa kar v domačo pisarno na prostem. Začnimo z obnovo vrtne sedežne garniture .

Opremite svoj balkon ali teraso s kakovostnim vrtnim setom, kjer se boste družili z družino in prijatelji. Pripravite okusno kosilo z žara, privoščite si skodelico kave ali preprosto uživajte ob kozarcu ohlajene pijače.

Samo z rednim in pravilnim vzdrževanjem do lepega vrtnega pohištva

Tudi novo leseno vrtno pohištvo je smiselno pred prvo uporabo očistiti in zaščititi. Pomlad je najboljši čas za to, da preverite, kakšno je vaše staro vrtno pohištvo, ga očistite in po potrebi zaščitite. Zlasti to velja za leseno vrtno pohištvo, ki so ves čas izpostavljene vremenskim vplivom in drugim obremenitvam. Z rednim vzdrževanjem boste lesenim vrtnim garnituram podaljšali njihovo uporabnost in upočasnili staranje ter trohnenje.

Prvi korak pri obnovi vrtne garniture je odstranitev prahu in nečistoč. To lahko naredite kar z vlažno krpo. Če opazite, da je stari premaz razpokan ali se lušči, ga je potrebno odstraniti pred nanosom novega. Le tako se bo svež nanos lahko dobro absorbiral in bo obstojnejši, hkrati pa bo vrtno pohištvo dlje časa v uporabi. Proizvajalci ponujajajo vrsto premazov za zaščito lesa. Če želite ohraniti čim bolj naravno barvo lesa, se poslužite zaščitnih olj in premazov. Z uporabo prekrivnih premazov pa bo vaša terasa zasijala v popolnoma drugi luči.

Če je vaša garnitura kovinska, pletena ali narejena iz umetnih mas, je vzdrževanje precej enostavno. Preprosto ga obrišete z mokro krpo ali blagim čistilom ter odstranite sledove dežja in žuželk. In že lahko posedate na domačem balkonu.

S stilnim lounge pohištvom, udobnimi mizami in stoli ali z udobnimi ležalniki poskrbite za prijetno vzdušje in s pomočjo vrtnega pohištva znamke Ambia Garden ustvarite povsem oseben kotiček za sproščeno rajsko poletje.

Dopustniško vzdušje pri vas doma

Sprostitev po napornem dnevu se bo še kako prilegla. Izberete lahko tudi udoben viseči sedež in uživate v trenutkih, ki jih imate zase. Sanjate o vrtnem raju v velikem slogu? Potem dopolnite svoj kotiček na prostem z dodatki za sproščeno poletje. Senčniki so pri tem, ko opremljate svoj vrt, teraso ali balkon, zagotovo nepogrešljiva izbira. Le tako bo druženje na soncu prijetno in hkrati prijazno do vaše kože. Izberite kakovostnega in s funkcionalnim dizajnom, ki se bo lepo podal k ostalemu vrtnemu pohištvu.

Kaj je lahko lepšega kot to, da se po napornem dnevu udobno namestite na domači terasi, si pri tem privoščite kozarec hladne pijače in uživate ob branju dobre knjige? Da bo vse skupaj popolno, potrebujete le še ležalnik. V vročih dneh bo tako oddih v senci na domači terasi pravi balzam za vašo dušo.