Poletje malo drugače: kakšen bazen izbrati?

Preden se odločite za vrsto bazena, se vprašajte, ali bo namenjen otrokom, ali ga boste pogosto uporabljali za druženja v dvoje in s prijatelji, ali ga boste uporabljali za rekreativne namene, ali pomeni bazen dodatno naložbo v vašo nepremičnino in ali si želite arhitekturne obogatitve svojega vrta. Ko si boste odgovorili na zgornja vprašanja, se boste lažje odločili, katero vrsto bazena izbrati.

Izbrati bazen montažni prostostoječi bazen ali vgradni bazen?

Kupcem, ki želite trajnejši in stabilnejši bazen, priporočamo nakup montažnega prostostoječega bazena, katerega konstrukcija omogoča, da lahko ostane na prostem vse leto. Gre za pocinkan jekleni obod, v katerega je vpeta folija, ki služi kot hidroizolacija.

Ti bazeni so na voljo v srednjem in višjem cenovnem razredu in imajo daljšo življenjsko dobo. Drug močan argument, ki govori v prid montažnim bazenom, je, da za postavitev niso potrebna gradbena dela (izkop, betoniranje talne plošče …) in tako večji posegi v urejeno okolico niso potrebni.

Na področju zasnove montažnih bazenov je v zadnjih letih na trgu pestra ponudba modelov, ki ponujajo tudi stilsko popestritev okolja. Medtem ko so bili prejšnja leta večinoma na voljo le bazeni z belim lakiranim jeklenim obodom, so zdaj na voljo tudi lakirani s tako imenovano imitacijo lesa ali naravnega kamna.

Na slovenskem trgu so na voljo tudi ponudniki vgradnih bazenov. Na voljo je več različic od karbonsko-keramičnih, poliestrskih, zidanih s folijo ter betonskih s keramiko. Zavedati se morate, da montaža vgradnega bazena pomeni trajni poseg v vaš vrt, zato morate velikost, lego in izbor bazena dobro pretehtati in se posvetovati s podjetji, ki ponujajo tovrstne izvedbe.

Glavna vprašanja, o katerih moramo premisliti, preden kupimo montažni bazen

Ko se odločamo za nakup montažnega bazena, se je vsekakor najbolje še pred nakupom obrniti na kompetentno in strokovno podkovano osebo, ki nam bo znala natanko podati vse informacije, bistvene za nakup določenega modela montažnega bazena. Le tako lahko sprejmemo pravo odločitev, ki bo ustrezala tako našim željam kot realnim zmožnostim postavitve.

Glavno, o čemer mora vsak kupec montažnega bazena premisliti in vedeti, je:

kakšno velikost in obliko izbrati, da bo bazen ustrezal prostorskim omejitvam;

priprava načrta, kje bo bazen nameščen, ter priprava ustrezne podlage;

kakšne reference ima proizvajalec oziroma prodajalec in kakšen obseg in kakovost poprodajnih storitev mu zagotavlja;

pred nakupom je treba preveriti, kaj prodajalec ponuja v ceni bazena: ali gre za komplet z lestvijo, je priložen peščeni ali kartušni filter, so priložene povezovalne cevi in drugo;

ali so na voljo podrobna navodila za postavitev v slovenskem jeziku;

ali prodajalec tudi po preteku obdobja jamstva ponuja rezervne dele.

Kakšna je življenjska doba bazena? Življenjska doba je odvisna predvsem od uporabe in vzdrževanja bazena ter od kakovosti izdelave. Kaj lahko storite, da zagotovite čim daljšo življenjsko dobo bazena? Bazen pokrivajte s pokrivalom tudi pozimi.

Med sezono redno dodajajte sredstva za nego vode.

Ustrezno zaščitite tehnični del (filtrirni sistem) pred vremenskimi vplivi.

Bazen postavite in zmontirajte v skladu z navodili.

Pri klasičnem montažnem bazenu je pri običajni uporabi treba po šestih ali sedmih letih zamenjati notranjo PVC-folijo. Folija zaradi UV-vpliva postane porozna in atmosfersko umazanijo je težje odstraniti. Menjava je enostavna in po njej pravzaprav dobimo nov bazen.

Pri bazenu z napihljivim robom je pomembno, da ga po kopalni sezoni dobro očistimo, posušimo, pospravimo in skladiščimo na suhem, pred zmrzaljo zaščitenem mestu. Njihova življenjska doba je, ob pravilnem ravnanju in uporabi, od tri do štiri sezone.

Koliko časa potrebujete za postavitev/pospravljanje bazena in koliko ljudi je potrebnih za to opravilo?

Ključno je, da je podlaga pred postavitvijo ustrezno pripravljena.

Bazeni z napihljivim robom so praviloma postavljeni v dobre pol ure (čas postavitve je odvisen predvsem od hitrosti dotoka vode). Za postavitev sta potrebni dve osebi.

Montažni bazeni so sestavljeni iz več komponent (bazenski obod, notranja folija, filtrirni sistem), zato je postavitev zahtevnejša.

Praviloma jih je mogoče postaviti v enem dopoldnevu (čas postavitve je seveda odvisen tudi od velikosti bazena). Najlažje je, če so pri tem prisotne tri osebe. Pri postavitvi so ključnega pomena tudi vremenski pogoji. Idealne temperature za uspešno namestitev notranje folije so med 18 stopinj Celzija in 22 stopinj Celzija.

Od česa je odvisna cena in zakaj tolikšne razlike med cenami bazenov z napihljivim robom in montažnimi bazeni?

Cena je odvisna predvsem od opreme in kakovosti posameznih komponent bazena (konstrukcija, notranja folija) in "srca bazena" – filtrirne naprave. Stabilnost in trdnost bazena sta precej odvisni od kakovosti vgrajenega materiala.

Priznani proizvajalci uporabljajo kakovostne materiale in z njimi ne varčujejo, zato so njihovi bazeni običajno dražji. Prav tako priznani proizvajalci nudijo kakovostnejšo poprodajno storitev. Priporočamo, da se pred nakupom informirate o kakovosti, proizvajalcu in njegovih referencah.

Kako pripraviti bazen na novo sezono?

Ko nas po končani zimi topli sončni žarki opozorijo, da prihaja pomlad, je čas, da uredimo tudi okolico doma. Po prezimovanju se v bazenu naberejo listje, smeti ter druge nečistoče. Čas je za spomladansko čiščenje. Spodaj boste našli nasvete, kako se lotiti dela.

Da preprečite zamašitev odtoka, z lovilno in talno mrežico poberite grobe nečistoče.

Bazen mora biti popolnoma izpraznjen, da boste lahko učinkovito očistili obloge vodnega kamna in trdovratne nečistoče. Opozorilo: to ne velja za vgradne bazene, kjer mora biti zagotovljena stabilnost.

Za čiščenje bazenskih sten in tal uporabite Planet Pool Grundreiniger, ki se učinkovito spopada z oblogami vodnega kamna. Ne škoduje plastiki, vendar odsvetujemo stik z materiali, občutljivimi na kisline, kot so marmor in bazenske armature. Čistilo Grundreiniger nanesite razredčeno z vodo glede na stopnjo nečistoče v razmerju od 1:3 do 1:10 in dobro zdrgnite površino. Pustite učinkovati od pet do 10 minut, znova zdrgnite in temeljito sperite. Opozorilo: uporabljajte gobo za folije ali mehko ščetko za folijo. Ko čistilo nanesete na površino, se ne sme posušiti.

Maščobe in saje, ki so se nabrale na robu bazena, očistite s čistilom za bazen Planet Pool. To čistilo učinkovito odstranjuje maščobe, saje in ostanke kozmetike. Gobo namočite s čistim ali razredčenim čistilom za bazen. Rob bazena operite najprej z vodo, nato pa ga zdrgnite z gobo, namočeno v čistilo, pustite nekaj časa delovati in nato sperite s čisto vodo. Pri trdovratnih madežih po potrebi postopek ponovite.

Po čiščenju je treba bazen temeljito sprati. Pomembno je tudi, da za čiščenje bazena uporabljate le temu namenjena čistila, ne univerzalnih čistil za gospodinjstvo, ker bi to lahko vplivalo na zmanjšanje učinkovitosti sredstev za pripravo vode. Nekatere sestavine gospodinjskih čistil niso združljive s sredstvi za pripravo vode.

Nekaj priporočil za polnjenje bazena

Preverite, ali filtrirna naprava deluje brezhibno, in po potrebi zamenjajte filtrirni pesek. Najprej uravnajte pH-vrednost vode. Nato sledi osnovna dezinfekcija oziroma sunkovito kloriranje.

Opozorilo: za polnjenje bazena uporabite izključno vodo iz javnega vodovodnega omrežja. Ne uporabljajte vode iz studencev ali podtalnice, saj takšna voda vsebuje večjo koncentracijo kovinskih ionov, kar bi lahko povzročilo, da bi se ob dodajanju sredstev za nego zgodila reakcija, voda pa bi se obarvala rjavo ali zeleno.

Redno preverjajte in uravnavajte pH-vrednost vode. Po polnjenju bazena vsak dan, nato vsaj dvakrat na teden ali pred dodajanjem dezinfekcijskih sredstev.

Plavajoče listje in druge večje nečistoče odstranite z lovilno mrežico. Če so se nečistoče nabrale na dnu, jih posesajte.

Preverite, ali filtrirna naprava deluje učinkovito. Tedensko izperite filter/pesek in po potrebi zamenjajte filtrirno kartušo!

