Ko ženska ostane brez …

Brez svojega traktorja, ki je "zaškripal". K sreči ima ažurne in dobre serviserje, ki tako hitro poskrbijo zanjo oziroma njen traktor, da še sama komaj verjame. Zdaj jih roti, naj ji še moža spravijo k sebi.

Mama Manka in mož Karl na snemanju videospota za pesem Da ne spipa, ko zaškripa pred cerkvijo na Slomškovi Ponikvi Foto: Lagerhof d.o.o.

Vse skupaj se je zgodilo pred kratkim v videospotu nove pesmi Da ne spipa, ko zaškripa podjetja Lagerhof iz kraja Podplat pri Rogaški Slatini, ki prodaja novo in rabljeno kmetijsko mehanizacijo. Že leta 2021 so z Manko izdali pesem Ponudba je velika, ki je bila vsesplošno zelo dobro sprejeta, med drugim je imela samo na portalu YouTube več kot 750 tisoč ogledov, skupaj s preostalimi spletnimi kanali pa si je videospot ogledalo več kot milijon ljudi.

Tokrat podjetje Lagerhof predstavlja pesem Da ne spipa, ko zaškripa, za katero so v začetku septembra posneli videospot, ki ga lahko vidite spodaj.

Besedilo pesmi je napisal Damjan Pasarič, melodijo in aranžma je prispeval Martin Juhart, pesem je bila posneta v glasbenem studiu Lugoton, pod izdelavo videospota pa se z idejo za scenarij in režijo podpisuje direktor Lagerhofa Nejc Šuc. Za videoprodukcijo je poskrbelo podjetje Pratnemer. Poleg Mame Manke v videospotu opazimo tudi najbolj brezkompromisnega človeka daleč na okrog, to je Vedeževalec Blaž.

Del ekipe, ki je poskrbel za realizacijo videospota. Foto: Lagerhof d.o.o.

Del servisne ekipe Lagerhofa, ki je pomagala Mami Manki. Foto: Lagerhof d.o.o.

Pomoč pri "nalaganju" Mame Manke v koš moža Karla Foto: Lagerhof d.o.o.

Traktorja LS pri siliranju Foto: Lagerhof d.o.o.

Podjetjeje generalni uvoznik ter serviser kmetijske mehanizacije znamk Hofman , Ozdoken in drugih, zastopnik priznanih slovenskih znamk SIP, Uniforest, Robust, Creina … Poleg tega so distributer korejskih traktorjev LS za Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko. Skupno ima podjetje v Sloveniji in na Hrvaškem že več kot 30 zaposlenih, poudarek je predvsem na gradnji lastne blagovne znamke Hofman , s katero so prisotni večinoma na avstrijskem in nemškem trgu, v zadnjem letu, ko so svoj delež prodaje v tujino dvignili na več kot 50 odstotkov glede na celotno prodajo, pa so se razširili tudi na slovaški, madžarski in švicarski trg.