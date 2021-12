Plastično embalažo lahko zamenjate s steklom

Plastične posode nadomestite s steklenimi

Tudi vi v službo nosite malico v plastičnih posodah? Naslednjič lahko uporabite steklene posode, ki so veliko bolj trpežne in obenem tudi prijaznejše do narave. Plastične posodice imajo namreč krajšo življenjsko dobo, saj hitro pristanejo v smeteh. Če boste izbrali stekleno posodo, jo boste lahko imeli še leta, prav tako pa lahko enako storite pri izboru "flaške" za pijačo. Izberite stekleno in jo vedno nosite s seboj, saj vam tako ne bo treba kupovati plastenk.

V trgovini se odločite za izdelke v steklu Velik korak lahko naredite, če se odločite, da boste v trgovini raje izbrali izdelke v stekleni embalaži. SPAR nudi mnogo izdelkov, ki so jih začeli pakirati v stekleno embalažo. V steklenici je zdaj sveže SPAR PREMIUM mleko izpod Triglava. Z nakupom tega izdelka lahko skupaj poskrbimo kar za štiri tone plastike manj – v primerjavi z letno prodajo svežega mleka SPAR PREMIUM, ki je bilo prej pakirano v plastični embalaži. V steklu so pakirani tudi SPAR Natur*pur bio jogurti, SPAR PREMIUM jabolčni sok in mnogi drugi izdelki.

Po uporabi stekleno embalažo vrnite

Skrb za okolje pa se ne konča z nakupom izdelkov v stekleni embalaži. Pomembno je tudi, da odpadke pravilno ločimo, embalažo pa lahko uporabimo v druge namene. Steklena embalaža je še posebej primerna za hranjenje začimb, v kakšno večjo steklenico pa lahko shranite tudi oreščke, moko, kavo, kakav, kosmiče, sladkor …

V Sparu pa lahko stekleno embalažo – zaboje s praznimi steklenicami piva in mineralne vode – tudi vrnete. Že vrsto let je v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR* mogoče vračilo steklenic v avtomate za povratno embalažo Tomra. Po oddaji steklene embalaže prejmete embalažni listek, ki ga lahko unovčite v trgovini, kjer je bil izdan. Zbrano embalažo iz avtomata nato v Sparu vrnejo dobaviteljem in polnilnicam, kjer se ponovno napolni.

Nik Škrlec je preizkusil avtomat Tomra

Avtomat Tomra je preizkusil tudi Nik Škrlec, zagovornik skrbi za okolje. Nik je ob uporabi prišel do prav posebne ugotovitve: gazirana voda v steklenici je od tiste v plastenki dražja le za 1 cent! In le z enim centom lahko prihranite plastenko in poskrbite za manj plastike. Nikov izračun si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku, videli pa boste tudi, kaj se z embalažo iz avtomata Tomra zgodi, ko jo oddate v avtomat. Lepo vabljeni k ogledu.

Prebrali ste tri nasvete za manj plastike, če ste si ogledali videoposnetek, pa veste tudi, kako lahko s čisto drobnimi odločitvami svet spreminjamo na bolje. Še več okolju prijaznih rešitev poiščite na www.spar.si.