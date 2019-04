Že poznate vhodna vrata, ki se vam odprejo s pogledom?

Oglasno sporočilo

Ne, to ni znanstvena fantastika! Zahvaljujoč prestižnemu slovenskemu družinskemu podjetju Pirnar, ki sodi v sam svetovni vrh proizvajalcev vhodnih vrat, je drzna ideja o vhodnih vratih, ki se vam odprejo, ne da bi se jih morali sploh dotakniti, postala resničnost že konec lanskega leta. Po zaslugi neprekosljive inovativnosti in drznosti pri zasnovi in izdelavi vhodnih vrat lahko sedaj prvič v zgodovini tudi vi skozi vhodna vrata vašega doma vstopite, ne da bi pri tem uporabili ključavnico ali kakršnokoli potezalo.

Pirnarjeva Theatrica je tehnološko najnaprednejši izdelek na trgu, ki vam bo preprosto vzel dih. Teatralno dramatična, mogočna vhodna stena Theatrica je izjemno doživetje, kakršnemu ste bili doslej lahko priča zgolj v kakšnem futurističnem znanstveno-fantastičnem filmu. Prihodnost, o kateri smo si drznili sanjati pred desetletji, je postala resničnost. Vhodna vrata za stanovanjske objekte, ki se vam s pomočjo sistema za prepoznavanje obraza povsem samodejno odprejo in se nato enako, popolnoma samodejno, tudi zaprejo, so najnovejša tehnološka inovacija na trgu. Najbolj osebna vhodna vrata na svetu, Theatrica, pa lahko postanejo tudi del vašega vsakdana in zagotavljamo vam, da se jih nikdar ne boste naveličali.

Theatrica prekinja pettisočletno tradicijo uporabe vhodnih vrat!

Zgodovinska prelomnica na področju uporabe vhodnih vrat se je zgodila z rojstvom prve popolnoma samodejne vhodne stene, ki pomeni popolno spremembo v načinu uporabe vhodnih vrat, kot smo je bili vajeni zadnjih pet tisoč let. Ker Theatrica v resnici sploh niso vhodna vrata, ampak masivna vhodna stena brez tečajev, brez ključavnice in brez potezal ali kljuk. Vhodna stena Theatrica je, le kako tudi ne bi, v pičlih nekaj mesecih osupnila svetovno javnost in osvojila pravzaprav vse najpomembnejše nagrade letošnjega leta: kot prvo je osvojila prestižno nagrado GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019, sledila pa je tudi ena izmed najpomembnejših nagrad v svetu dizajna, RED DOT AWARD, kjer je v kategoriji oblikovanja izdelkov Theatrica prejela nagrado HONOURABLE MENTION 2019. Gre za nagrado, ki je namenjena zgolj impresivnim oblikovalskim rešitvam v svetovnem merilu. Prejem takšne nagrade v svetovni konkurenci pomeni za vsako podjetje izjemen dosežek in veliko čast, predvsem pa potrditev, da gre za resnično edinstven in neprekosljiv izdelek.

Seveda pa Theatrica ni prvi Pirnarjev izdelek, ki je navdušil svetovno javnost s svojo inovativnostjo in posebnostjo. Pirnar je svoj sloves najboljšega na svetu v zadnjih letih utrdil s številnimi inovacijami in novostmi na področju izdelave in zasnove vhodnih vrat, kot so prvo vratno krilo z večnivojsko zasnovo, prva vhodna vrata v isti ravnini, prva vhodna vrata izjemnih dimenzij, prvo samodejno potezalo na svetu, prva rešitev najvišje toplotne izolativosti pri aluminijastih vhodnih vratih ...

Prva pametna vhodna vrata na svetu!

Odslej lahko tudi vi svoja vhodna vrata skrivnostno odpirate zgolj s pogledom in ob tem tudi neizmerno uživate. Vhodna stena Theatrica je čisto prva masivna, brezdotična vhodna stena na trgu, ki se odpre in zapre samo lastniku – in to popolnoma samodejno.

Theatrica ne potrebuje potezala, niti tečajev, saj ob odpiranju nežno izgine v steno in enako brezšumno pridrsi iz stene tudi ob zapiranju. Če želite odpiranje ali zapiranje prekiniti, zadostuje že nežen gib roke in vaša Theatrica se bo hipoma ustavila. S ponovnim gibom bo nato samodejno nadaljevala odpiranje ali zapiranje. Navdušila je vsakogar, ki si jo je ogledal na katerem od letošnjih mednarodnih sejmov in brez kančka dvoma bodo tako eleganten videz kot njene visokotehnološke funkcionalnosti navdušile tudi vas, ne glede na to, kako zahtevni ste.

Najsodobnejši sistem za prepoznavanje obraza v svetovnem merilu

Ali ste vedeli, da je vaš obraz vaša najbolj edinstvena lastnost? Sistem za prepoznavo obraza na podlagi 30.000 točk na obrazu s treh različnih kotov prepozna specifično obliko in poteze vašega obraza. Tehnologijo prepoznave obraza so do sedaj uporabljali predvsem v vojski in policiji, zdaj pa je na voljo tudi vam, za poenostavitev vstopanja in izstopanja iz vašega doma ter za zagotavljanje najvišje dostopne ravni varnosti.

Prva popolnoma personalizirana vhodna stena vas tako prepozna že na daleč. Theatrica se vam odpre popolnoma avtomatizirano, brez nadležnega iskanja ključev, brez zamudnega vpisovanja gesel, brez uporabe pametnega telefona, čipov ali kartic. Preprosto, dovršeno, elegantno – in v celoti brez dotika. Z najsodobnejšim sistemom za prepoznavanje obraza na svetu so pri podjetju Pirnar nadgradili sistem za prepoznavo prstnega odtisa in zagotovili še bolj oseben, varnejši, natančnejši in zanesljivejši način identifikacije.

Absolutni popolnosti vhodnih vrat so dali pomenljivo ime: Theatrica

Vsi vemo, da so vhodna vrata ogledalo vsakega doma. So nekakšna osebna izkaznica, s katero se identificirate navzven. Prefinjeno izbrana vhodna vrata privlačijo poglede in naredijo prvi vtis tako na obiskovalce kot tudi na naključne mimoidoče. Theatrica bo navdušila s svojim sodobnim dizajnom, ki ga odlikujejo popolnoma ravne linije, s svojo izjemno eleganco in seveda s poljubno površinsko obdelavo: bodisi v lesu, kamnu, aluminiju, steklu ali v poljubni kombinaciji materialov. Theatrica je na voljo tudi v večjih dimenzijah in je primerna za pasivne hiše. Pridih vaše lastne individualnosti dopolnite še z izbranimi detajli ter skupaj s Pirnarjem ustvarite popolno dovršenost svoje lastne vhodne stene Theatrica.

Izberite maksimalno udobje in varnost, skupaj z najvišjo mero prestiža

Vhodna stena Theatrica bo konec leta 2019 zaživela v številnih prestižnih domovih po svetu. Ne oklevajte, naj maksimalna dovršenost dizajna in izjemne rokodelske mojstrovine skupaj s prestižno sodobno tehnologijo, združeni v popolnosti vhodne stene Theatrica, navdušujejo tudi vas.

