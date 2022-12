"Zdaj mi je žal, da sem čakala vso zimo, plesen mi je skoraj uničila hišo"

Ste se kdaj vprašali, kakšen zrak dihate v svojem domu? Po podatkih Evropske komisije naj bi Evropejci kar 90 % časa preživeli v zaprtih prostorih, ena od njihovih zadnjih raziskav pa je pokazala, da je kakovost zraka v zaprtih prostorih ponekod lahko tudi do dvakrat slabša od zunanjega zraka. Te podatke je treba še posebej resno vzeti pozimi, ko so dnevi krajši, mi pa smo resnično večino časa notri. Poleg tega pozimi svojih domov ne zračimo tako pogosto kot sicer, saj z zračenjem v svoj dom spuščamo mraz in tako povzročamo velike toplotne izgube. Rezultat? Nezdrave bivalne razmere, ki imajo raznovrstne negativne posledice.

Kako se slaba kakovost zraka kaže pri našem počutju?

Veliko ljudi še vedno zmotno misli, da jih bo zadrževanje v notranjih prostorih obvarovalo pred zunanjim onesnaženjem. A številni podatki kažejo, da je to prepričanje popolnoma napačno. Kakovost zraka v notranjih prostorih je namreč pogosto še veliko slabša kot tista zunaj.

Slaba kakovost zraka v notranjih prostorih se najpogosteje kaže kot splošno slabo počutje, pomanjkanje energije, glavobol, nenehna utrujenost, slab spanec … Zaradi slabe kakovosti zraka je torej slabša tudi naša kakovost življenja.

Če pa se v svojem domu spopadamo še s previsoko stopnjo vlage, to ne bo vplivalo le na stanje naše stavbe, ampak se bo slej ko prej začelo kazati tudi na našem zdravju, in sicer kot pojav alergij ali kroničnega kašlja, kot različne dihalne težave, blažji ali močnejši glavoboli, pa tudi kot občutek stiskanja v prsnem košu. Visoka raven vlage je namreč idealna za razvoj bakterij, virusov in drugih alergenov v zraku. In če predolgo časa živimo v vlažnih prostorih, se nam lahko razvije tudi astma. Zato te težave ne smemo jemati z levo roko, ampak čim prej ukrepati.

Kako si zagotoviti dobro kakovost zraka v svojem domu?

Kljub nižjim temperaturam je torej še vedno zelo pomembno, da svoje stanovanje čim večkrat temeljito prezračimo. Ampak ali je mogoče v notranje prostore ves čas dovajati čist in svež zrak, hkrati pa ne povzročati velikih energijskih izgub?

Seveda! Z vgradnjo kakovostnega prezračevalnega sistema bomo svojemu domu zagotovili svež in čist zrak – ves dan, vsak dan. Prezračevalni sistem bo poskrbel za samodejno odvajanje izrabljenega zraka z vsemi neprijetnimi vonjavami, odvečno vlago in drugimi škodljivimi snovmi vred. Poleg tega bo z odvajanjem odvečne vlage zagotovil tudi primerno zdravo stanje zgradbe in klime ter preprečil nastanek plesni in ugodnih življenjskih pogojev za pršice ter prepih in vdor zunanjega hrupa ter prahu.

In kar je najboljše – decentralni prezračevalni sistem je mogoče vgraditi hitro in preprosto. Primeren je tako za vgradnjo v novogradnje kot tudi starejše objekte. Pri novogradnji sistem lahko vgradimo z vstavitvijo stenskega ohišja že med zidake, pri vgradnji v starejše objekte pa ga vgradimo s prebojem stene v premeru 160 mm, kar izvedemo s posebnim kronskim vrtalnikom.

Težave sodobnih objektov

Naša stanovanja in hiše so pogosto bolj podvrženi večji količini vlage kot nekoč, saj imajo sodobne zgradbe z dobro zatesnjenimi okni in vrati ter debelejšo izolacijo izjemno nizko zračno prepustnost. Posledica je prevelika zrakotesnost, kar lahko povzroči, da stavbe "zbolijo".

V bolj ali manj zrakotesnih novograjenih ali prenovljenih stavbah – in danes so takšne skorajda vse – pozabljamo na ključno stvar: ne samo nova okna z dvojno ali celo trojno zasteklitvijo in debel toplotnoizolativni ovoj, nujno je tudi prezračevanje.

Da bi zmanjšali negativne posledice zrakotesnosti sodobnih novogradenj, je nujna vgradnja prezračevalnega sistema. Na žalost z zrakotesnostjo dobimo invaliden objekt, ker tako kot človek mora tudi hiša dihati. Če ne diha, se začnejo težave z odvečno vlago, kondenzom, plesnijo in slabšo kakovostjo bivanja, ker je vrednost CO 2 večja od vrednosti kisika.

Inovativni, učinkoviti in preverjeni decentralni prezračevalni sistemi Lunos zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo kulturo bivanja ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo.

Omenjeno problematiko je na lastni koži občutila 39-letna S. K. iz Ljubljane, ki je po vrsti težav z vlago in plesnijo naposled rešitev poiskala pri podjetju Lunos.

"Ne odlašajte, ko gre za zdravje vašega objekta"

"Veselila sem se prenove hiše, vse je bilo kot iz škatlice, nova okna, odlična izolacija. Nato je prišla prva zima in z njo črne stene in madeži, ki so nakazovali plesen. Res mi je žal, da smo čakali in nismo pravilno ukrepali takoj. Najprej smo poskusili s cenejšo rešitvijo, stene smo prebelili in premazali z različnimi preparati, kar se je izkazalo za kratkoročno rešitev. Pomladi se je plesen spet pojavila. Tako mi je žal, da sem tako dolgo čakala na čudežno rešilno bilko. Predolgo. A vesela sem, da sem naposled le našla celovito rešitev, žal mi je le, da sem iskala krajše poti. Vmesne sanacije so se na koncu izkazale za velik finančni zalogaj. Priznam, najprej nisem bila pripravljena odšteti denarja za sistem Lunos, a ko sem dala na tehtnico zdravje vseh nas in preračunala že zapravljeni denar, je bil odgovor jasen. Čeprav je subvencija EKO sklada tudi velika, sem preprosto odlašala, mož tudi, nisva bila enotna. Moj nasvet je – ne odlašajte, ko gre za zdravje vašega objekta. Če bo stavba bolna – boste bolni vi," svojo izkušnjo komentira danes zadovoljna uporabnica prezračevalnih sistemov Lunos.

