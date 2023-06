"Zdaj bomo znamko Made in Slovenia lažje ponesli v svet!"

Podjetje Lunos iz Ljubljane, ki se ukvarja s prezračevanjem in se je pred kratkim preimenovalo v i-Vent , je nedolgo nazaj dobilo novega lastnika. Kupila ga je britanska družba Volution Group, prevzeto podjetje pa bo še naprej vodil ustanovitelj in direktor Milan Kuster. Slovenski kupci bodo se bodo še naprej zanesli na njihove unikatne izdelke, enake ali še boljše kakovosti. V podjetju i-Vent vam za skok v vroče poletje podarjajo brezplačno montažo prezračevalnih sistemov i-Vent , za nakup katerih je mogoče pridobiti tudi 20 odstotkov subvencije Eko sklada.

Podjetje i-Vent je nadaljevanje uspešne zgodbe o podjetju Lunos, ki jo marsikdo že pozna. "Gre za nadaljevanje uspešne zgodbe, ki jo ljudje poznajo pod imenom Lunos. Gre za isto podjetje. Gre za iste ljudi. Delamo na isti lokaciji, še vedno smo specialisti za prezračevanje, imenujemo pa se i-Vent. Torej, podjetje smo preimenovali v samostojno podjetje pod novim lastnikom. Angleška skupina Volution nam bo med drugim omogočila, da s svojimi izdelki, znanjem in poslovnim modelom prodremo na svetovni trg," je uvodoma povedal Milan Kuster, direktor podjetja i-Vent.

Poudarja, da so prejeli več ponudb zainteresiranih podjetij iz različnih držav, ki so jih skrbno proučili, in na koncu ugotovili, da je organiziranost delniške družbe Volution najbližja temu, kar si želijo. "Verjamem in upam, da bo tudi čas pokazal, da je ta odločitev pravilna in da bomo lahko samostojno nadaljevali razvoj in proizvodnjo produkcije v Sloveniji. Sodelovanje s skupino Volution nam odpira možnosti, da bomo lahko produkte, ki so plod slovenskega znanja, ponesli po svetu in jih vgrajevali v domove v različnih državah, kamor bi sami težko prodrli," razloži Milan Kuster.

Zanesljiv prezračevalni sistem – rešitev številnih težav

Nezadostno zračenje ima za posledico nezdrave bivalne pogoje s pojavom prekomerne vlage in plesni. Rešitev težave so kakovostni in zanesljivi prezračevalni sistemi. Pametna prezračevalna enota i-Vent, ki predstavlja revolucijo v decentralnem prezračevanju, prinaša številne prednosti in je odlična naložba za zagotavljanje prijetnega in zdravega okolja – tudi v vročih poletnih dneh. Poleg tega prispeva k energetski učinkovitosti in zmanjšanju stroškov hlajenja prostorov v poletnih mesecih.

Sistem i-Vent je sicer primeren tako za novogradnje kot tudi za vse vrste sanacij. Tako kot vse druge elemente lahko i-Vent implementirajo tako v stanovanjsko gradnjo kot tudi v pisarne, bolnišnice, domove za ostarele, hotele, turistične objekte in podobno.

Foto: Jan Lukanović

V Sloveniji je kar 100.000 zadovoljnih uporabnikov prezračevalnih sistemov i-Vent, kar pomeni da smo najbolje prezračena država na svetu glede na prebivalca in to je tisto, kar bo i-Vent poneslo v svet. Jan Polanc je med njimi. Oglejte si spodnji video, zakaj je njihov zadovoljni uporabnik:

Ključna vloga pri izboljšanju kroženja zraka in zagotavljanju ugodnih bivalnih razmer

Prezračevalni sistem i-Vent bo tudi v najbolj vročih dneh poskrbel za prijetno temperaturo v prostoru, filtriral zrak in celo izboljšal učinkovitost klimatske naprave za približno 30 odstotkov.

Temperature so vsak dan višje in potreba po učinkovitem hlajenju prostorov postaja vse pomembnejša. Večina ljudi kot rešitev za ohlajanje prostorov najpogosteje pomisli na klimatsko napravo. Pa vendar je tudi prezračevalni sistem odlična izbira za ohranjanje udobja in kakovosti zraka v notranjih prostorih. Prezračevalni sistem namreč igra ključno vlogo pri izboljšanju kroženja zraka in zagotavljanju ugodnih bivalnih razmer. Sistem namreč omogoča svež zrak, ne da bi pri tem ustvarjal neprijeten občutek hladu, kar je v vročih poletnih dneh zares zlata vredno. S stalnim dovajanjem svežega zraka lahko prezračevalne enote vzdržujejo prijetno temperaturo in zmanjšujejo občutek vlažnosti, kar pripomore k boljšemu počutju.

Če vas zanima, kako je nastal inovativni prezračevalni element i-Vent in zakaj je karakteristika izdelka daleč pred primerljivimi na svetu, oglejte si spodnji video:

Boljša kakovost zraka

Poleg udobja prezračevalni sistem v poletnih mesecih izboljšuje tudi kakovost zraka v prostoru. Prezračevalni sistem čez noč v prostor vpihuje hladnejši zrak in ga tako ohlaja na prijetno bivalno temperaturo, čez dan pa skrbi, da poletna vročina ne vstopa v prostor. Hkrati zrak pred vstopom v notranje prostore filtrira, s čimer prepreči, da bi v vaš dom vstopili alergeni, cvetni prah in druge nečistoče. Po zaslugi prezračevalnega sistema se bo v vašem domu zmanjšalo tudi tveganje za čezmerno raven vlage in posledično nastanek plesni.

Foto: Jan Lukanović

Energetska učinkovitost

Prezračevalni sistem v poletnih mesecih pomaga tudi pri zmanjšanju porabe energije. Sistem omogoča učinkovito izmenjavo toplote med vhodnim in izhodnim zrakom. V vročih poletnih dneh sistem izkorišča hladnejši zunanji zrak za hlajenje notranjih prostorov, kar zmanjšuje potrebo po uporabi klimatske naprave, to pa vodi do velikih prihrankov energije in zmanjšanja stroškov hlajenja prostorov v poletnih mesecih.

Pametno upravljanje enote s pomočjo daljinca

Pametno prezračevalno enoto i-Vent lahko preprosto upravljate tudi s pomočjo priročnega daljinca, ki ga prejmete ob nakupu enote. Od avtomatizacije do spremembe hitrosti oz. intenzivnosti prehajanja zraka, upravljanje enote i-Vent z majhnim, priročnim daljincem je hitro in preprosto.

Preprosto upravljanje pametne prezračevalne enote i-Vent deluje prek aplikacije, ki je kompatibilna s sistemi Android, Huawei in iOS. Aplikacijo za i-Vent poiščete v mobilni trgovini, jo naložite, nato pa hitro in preprosto urejate temperaturo, stopnjo prezračevanja ipd. za vsak prostor posebej.

Foto: Jan Lukanović

Slovenija med najbolje "prezračenimi" državami na svetu

"Gledano v celoti v vsakem primeru ostajamo zvesti svojemu poslanstvu. Skrbimo za kakovost bivanja, skrbimo za čist zrak v slovenskih domovih, zdaj pa tudi v domovih drugih držav. Predvsem po zaslugi vztrajnega, več kot desetletnega delovanja, izobraževanja in ozaveščanja ljudi, stroke, je Slovenija ena izmed najbolje prezračenih držav na svetu glede na število prebivalcev. Prepričan sem, da je to šele začetek in da bo kmalu, čez nekaj let postal prezračevalni sistem nekaj podobnega, kot je danes klima v avtomobilu," dodaja direktor podjetja i-Vent.

"Dober občutek je, ko veš, da delaš nekaj dobrega. Ko izboljšuješ kakovost življenja Slovencem, ko skrbiš za svež zrak, ko odpravljaš plesen, vlago iz objektov in ljudem odpravljaš takšne in drugačne težave. To je prav gotovo nekaj, kar nam daje navdih. To je nekaj, kar stimulira mene in moje sodelavce ter je eden izmed ključev uspeha. Smo zelo motivirani – delati dobro. Dobre stvari. Vztrajamo pri tem, da je naša dejavnost v prvi vrsti poslanstvo in na nek način reševanje težav, ki jih drugi niso znali rešiti. Poslovni model in na koncu koncev tudi poslovni rezultati so samo posledica tega, da delamo nekaj, kar je dobro za ljudi, dobro za vsakega posameznika," sklene Milan Kuster.

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

upravljanje prek aplikacije,

filter proti alergijam,

preprosta montaža ter

nezahtevno in poceni vzdrževanje.