Zakaj za svoj ogrevalni sistem izbrati prav toplotno črpalko?

Da je tako pri obnovah kot novogradnjah velikega pomena tudi energetska učinkovitost našega doma, je v zadnjih nekaj letih postalo del našega zavedanja. Prav zaradi tega je izbira toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje vse bolj priljubljena. Ob tem pa je ključno, da se zavedamo, da gre tukaj za dolgoročno naložbo, ki morda na začetku zahteva nekoliko več truda in finančnih sredstev, toda na dolgi rok prinaša kopico zadovoljstva in prihrankov.

Foto: Daikin

Prilagodljivost, učinkovitost, dolgoročna donosnost naložbe in manjši vpliv na okolje so tako le nekateri od razlogov, zaradi katerih si želijo lastniki stanovanj nadomestiti svoje obstoječe sisteme na osnovi fosilnih goriv s toplotnimi črpalkami. Pogosta napačna predstava med bodočimi lastniki toplotnih črpalk je, da so toplotne črpalke primerne samo za nove domove, čeprav so v resnici lahko vsestranski sistem za ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode in hlajenje vašega doma. Prav zaradi tega postaja vse bolj jasno, da so prav toplotne črpalke rešitev prihodnosti.

Toplotne črpalke poganjajo predvsem obnovljivi viri energije. V trenutku, ko bo vaša toplotna črpalka nameščena, bo zagotovila 100 odstotkov vašega ogrevanja in zadovoljila 100 odstotkov vaših potreb po topli vodi, kar je veliko učinkoviteje kot kotel na fosilna goriva. Zaradi tega so dandanes toplotne črpalke ena najbolj ekonomičnih in do okolja prijaznih rešitev ogrevanja.

Prav tako je velikega pomena to, da imajo toplotne črpalke na splošno nižje obratovalne stroške kot tipični plinski kotel, ker uporabljajo hladilni krogotok za prenos toplote iz zunanjega zraka v vaš dom, s čimer ohranjajo udobno temperaturo. Zaradi tega za delovanje potrebujejo bistveno manj energije in imajo posledično manjši vpliv na okolje

Na trgu obstaja več različnih vrst toplotnih črpalk, zato odkrivanje delovanja toplotnih črpalk in sprejemanje odločitve, ali je izbrana toplotna črpalka prava izbira za vas in vaš dom, nista lahka naloga. Na vašo odločitev bosta tako močno vplivali vrsta vaše nepremičnine in podoba vaše obstoječe ogrevalne naprave. Na primer, nakup toplotne črpalke zrak-voda je najbolj koristen, če toplotno črpalko uporabljamo s sistemom talnega ogrevanja ali za ogrevanje s toplim zrakom, saj so pri tem potrebne nižje temperature vode.

Foto: Daikin

Katere vrste toplotnih črpalk vse poznamo?

Za novogradnje, energetsko učinkovite stavbe in nadomestitev električnih ogrevalnih sistemov: Nizkotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda je vsestranski sistem za udobje doma, ki najbolje deluje v novejših domovih ali domovih, ki uporabljajo sodobna grelna telesa. Zagotavljale vam bodo ogrevanje, sanitarno toplo vodo in želeno hlajenje, medtem ko so toplotne črpalke zrak-zrak, splošno znane kot klimatske naprave, preproste za namestitev in predstavljajo nižjecenovno naložbo. Obe toplotni črpalki pridobivata energijo iz zunanjega zraka, da zagotovita energetsko učinkovit način tako ogrevanja kot hlajenja.

Za renovacije in zamenjavo starejših plinskih kotlov: Visokotemperaturne toplotne črpalke zrak-voda so idealne za priključitev na obstoječi cevovod in starejše radiatorje, ki delujejo pri višjih temperaturah kot sodobni ogrevalni sistemi. Te toplotne črpalke lahko zagotavljajo ogrevanje, sanitarno toplo vodo in dodatno hlajenje (razen če so priključene na radiatorje), pri čemer pa voda kot medij za prenos energije zagotavlja optimalno udobje.

Foto: Daikin

Ali se naložba v toplotno črpalko izplača?

Nobenega dvoma ni, da bo namestitev sistema toplotne črpalke na začetku zahtevala znatno naložbo, ki je običajno večja kot inštalacija standardnega kotla na fosilna goriva. Velikost naložbe je odvisna od različnih dejavnikov, kot so vrsta toplotne črpalke, velikost vašega doma in to, s kakšno napravo je toplotna črpalka povezana (radiator, talno gretje ...).

Kljub veliki naložbi bo donos, ki ga boste s svojo toplotno črpalko pridobili z udobjem, zanesljivostjo in manjšimi računi za energijo v njeni življenjski dobi, močno odtehtal njeno namestitev. Vsak kilovat električne energije, porabljene s toplotno črpalko, proizvede od tri do štiri kilovate obnovljive toplote iz zraka, kar predstavlja od 300- do 400-odstotno izboljšanje učinkovitosti. Toplotne črpalke bodo delovale učinkoviteje, če je dom dobro izoliran, zato je pomembno razmisliti o nadgradnji ustrezne izolacije in zaščite pred prepihom, da bi dosegli najvišjo stopnjo učinkovitosti.

Nobenega dvoma ni, da je namestitev novega ogrevalnega sistema velika odločitev. Namestitev lahko močno vpliva na vaše domače okolje, stroški namestitve pa se lahko hitro povečajo, če niste dobro pripravljeni. Kakorkoli, dolgoročno je namestitev toplotne črpalke vredna naložbe in dela, ki ste ga vložili, saj bo vaša nova toplotna črpalka služila vam in vaši družini še mnogo let. Odločitev za prehod na energetsko učinkovito toplotno črpalko, ne glede na to, ali je predpisana po zakonu ali ne, je nedvomno dobra, še posebej če lahko za pomoč pri začetni naložbi pridobite nepovratna sredstva.

Medtem ko mnogo tradicionalnih ogrevalnih sistemov zahteva nekaj rednih korakov za ustrezno delovanje, naj bo to dolivanje goriva ali polnjenje kuriva, lahko toplotna črpalka začne ogrevati s pritiskom na gumb. S svojo toplotno črpalko se lahko povežete tudi prek telefona z aplikacijo Daikin Onecta, ki omogoča upravljanje na daljavo.

Foto: Daikin

Udobje tišine

Pomemben vidik pri odločitvi za toplotno črpalko zrak-voda je tudi hrup, ki ga lahko povzroča zunanja enota. A skrb je odveč, nove generacije Daikinovih toplotnih črpalk so bistveno tišje. Zasnovane so tako, da je raven zvoka manjša, njihovo delovanje pa je skoraj neslišno. V načinu standardne ravni zvoka je zvočni tlak na oddaljenosti treh metrov enak 38 dBA. Za lažjo predstavo, to je tišje od ščebetanja ptic in približno enako ravni zvoka v knjižnici.