V vse pomembne stavbe se vstopa skozi monumentalna vhodna vrata

Čeprav vhodu v bivališča sodobna stanovanjska arhitektura ne posveča toliko pozornosti, kot jo je bil vhod deležen nekdaj, njegovo simbolno sporočilo skozi vso zgodovino ostaja enako – vhodna vrata zgradbe obiskovalcu povedo, v kakšen prostor vstopa. So točka prvega stika z bivalnim prostorom in stik notranjega prostora z okolico.

Že starodavna kitajska veščina urejanja zunanjega in notranjega prostora, imenovana feng shui, katere namen je povečati skladnost in pretok energij, je glavnemu vhodu v hišo pripisovala velik pomen. Dobra življenjska energija naj bi v zgradbo vstopala skozi glavni vhod, zato je po načelih feng shui-ja najbolje, da se vhodna vrata odpirajo v prostorno in zračno vežo, ki nas usmeri naprej do bivalnih prostorov. V osi glavnih vhodnih vrat naj bo stopnišča, toaletnih prostorov in zadnjega izhoda. Dobra življenjska energija, ki jo prinašamo iz okolice, tako ne ostane v hiši, temveč se prelije na prosto ali pa se ujame med stopnice, kar simbolizira nemirno življenje. Nasproti glavnih vhodnih vrat ne smemo postavljati ogledal, saj s odsevno površino odbijajo življenjsko energijo nazaj na prosto.

Vhodna vrata iz kakovostnih materialov

Vtis prestižnega domovanja ustvarimo z vhodnimi vrati, ki pritegnejo pozornost. Če so izdelana ročno, popolnih oblik in brezhibne zasnove, boste to opazili in začutili ob prvem dotiku. Skrbno izbrani materiali in natančnost izdelave so pomembni, saj prvi vtis šteje. Občudovanje hiše, njene zasnove in notranje opreme, se začne pri vhodnih vratih. Z njimi pravzaprav pripovedujemo zgodbo o sebi, kakšen slog nam je všeč, ali cenimo natančnost in kakovost ter ali razmišljamo izven okvirjev.

Bomo za svojo hišo izbrali tradicionalna ali moderna vhodna vrata, pa ni odvisno le od našega sloga, pač pa tudi od videza hiše. Tradicionalna klasična vrata z okvirjem iz stekla bodo zagotovo bolje poudarila starejšo hišo s kamnitimi detajli kot pa sodobno hišo ravnih, gladkih linij.

Ko izberemo obliko vrat, je na vrsti material, iz katerega želimo, da so izdelana. Če si želimo trdnega in čvrstega gladkega kovinskega vhoda, izberemo aluminijasta vhodna vrata, če nam je bližje naravna toplina lesa, pa so za nas lesena vhodna vrata. Oba materiala dopuščata čudovite kombinacije lesa, aluminija, stekla in jekla, ki skupaj ustvarjajo vtis razkošne elegance.

Monumentalnost vhoda

Veličastnost, ki jo začutimo ob določnih zgradbah, poudari vhod, ki mora biti večjih dimenzij od standardnih. Vhodna vrata v razkošne vile, gradove in velike arhitekturne mojstrovine z velikostjo, širino in izbranimi materiali dodatno poudarjajo veličastni vtis celotne zgradbe. Višja, kot so vhodna vrata, bolj elegantna so videti. Širša, kot so, bolj razkošen videz dajejo. Funkcija vhodnih vrat z obsvetlobo ni le razsvetljevanje preddverja z dnevno svetlobo, temveč je čudovit in dragocen okras modernih vhodnih vrat. Prostor pred vhodnimi vrati in sama vrata so lahko čarobno osvetljena z vgrajeno osvetlitvijo. Tako ne ustvarjajo le vtisa večjega in osupljivega vhoda, ampak ponoči omogočajo udobnejši vstop v hišo.

Moderna tehnologija vstopa tudi v svet varnosti in varovanja naših domov. Sodobni sistemi za odklepanje in zaklepanje vhodnih vrat, ki omogočajo krmiljenje vrat na različne načine, počasi izpodrivajo klasične ključavnice. Odklepanje s ključi postaja preteklost, med kupci sodobnih vhodnih vrat se vse bolj priljubljena vhodna vrata na prstni odtis. Gre za preprost, udoben in varen sistem, pri katerem svoj prst preprosto položite na čitalnik, pri drugih različicah pa s prstom potegnete čezenj.

Podrobnosti so tiste, ki pritegnejo pozornost

Elegantno skriti ročaji vhodnih vrat, skriti bralnik prstnih odtisov, čarobna nočna osvetlitev in čudovite ročno obdelane površine - vsaka podrobnost prestižnih vhodnih vrat je natančno premišljena in izdelana po meri.

Monumentalen vhod poda obiskovalcu prvi vtis o zgradbi, v katero vstopamo, in njenem lastniku, zato mora vzbuditi občudovanje, hkrati pa mora biti tudi brezhibno izdelan tehnološki biser. Odličnosti kakovostnih vhodnih vrat tako ne daje le zunanji videz, ampak vsak vijak, vsak vzvod, vsako steklo, vsak var, vsak gib, zato je podrobnostim pri izdelavi potrebno posvetiti veliko pozornosti. Vhodna vrata pa se morajo nenehno prilagajati sodobnim tehnologijam in varnostnim sistemom.

