Toliko Slovencev živi v "bolnih" objektih

Vsak, ki ima svoj bivalni prostor, si gotovo želi doseči, da bo njegov dom oaza dobrega počutja, in hkrati poskrbeti, da tako v sedanjosti kot v prihodnosti ne bo imel prevelikih stroškov z vzdrževanjem. Zaradi energetske učinkovitosti in kakovosti bivanja se Slovenci v zadnjih letih množično odločamo za menjavo oken, izboljšavo izolacij in vgradnjo decentralnih prezračevalnih sistemov. Slovenski specialisti za prezračevanje so za svoje kupce v februarju pripravili posebno akcijo, ki je ne gre spregledati. Ta v ospredje postavlja svežino, ki bo tako kot v naših domovih pomembno zaznamovala tudi dogodke in rezultate športnikov na največjem športnem dogodku te zime.

Ste se kdaj vprašali, kaj imajo skupnega vrhunski športniki in prezračevalni sistem Lunos? Podjetje Lunos ima z vrhunskimi športniki pomembno skupno točko – zmagovalno miselnost. Olimpijsko načelo sicer pravi, da je pomembno sodelovati in ne zmagati, a prav vsi športniki nekoč začnejo z željo nastopati na olimpijskih igrah. Sčasoma želji dodajo še višji cilj – stati na zmagovalnem odru. Ob trdem delu in zaupanju vase uspehi ne izostanejo. Tudi v Lunosu imajo cilj: čim več Slovencem pomagati do zdravega in kakovostnega bivalnega okolja, ki je osnova za različne življenjske uspehe, zasebne ali poslovne.

Kako? Z vrhunskimi prezračevalnimi sistemi Lunos, pametnimi in ekonomičnimi rešitvami za prihodnost, strokovnostjo in prijaznostjo. Ker verjamejo, da si prav vsak od nas zasluži bivati v zdravem okolju, so stopili še korak naprej – samo v mesecu februarju so svoje izdelke znižali za kar 40 odstotkov. Naj svežina zmaga!

Težave tako v starejših objektih kot tudi v novogradnjah

Po podatkih strokovnih institucij je v Sloveniji plesnivih več kot 50 tisoč stavb in še več je "bolnih", ker v njih ni ustrezne menjave zraka. Statistika tudi kaže, da večina Slovencev biva v eno- ali dvostanovanjskih stavbah, večinoma zgrajenih v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Povprečna starost teh stavb je 45 let, kar pomeni, da nikakor niso grajene v skladu s sodobnimi smernicami gradnje, zato se v njih pojavljajo težave, ki jih poznamo vsi: mokra okna, prekomerna vlaga, plesen, slab vonj. V štiričlanskem gospodinjstvu namreč vsak dan v povprečju izločimo 12 litrov vlage (dihanje, kuhanje, sušenje perila, tuširanje oz. kopanje) in zračenje nikakor ni dovolj za vzpostavitev optimalne vlažnosti v prostorih.

A tudi novozgrajene hiše, pa naj gre za klasično ali montažno gradnjo, v sebi skrivajo veliko težavo. To so izredno dobro zatesnjena okna in vrata, ki imajo izjemno nizko zračno prepustnost. Nenačrtovano in naključno zračenje prostorov pomeni veliko izgubo energije, ki smo jo vložili v ogrevanje zraka. Po drugi strani pa nezadostno zračenje ustvarja nezdrave bivalne pogoje s pojavom prekomerne vlage in plesni.

Ustrezna zamenjava zraka na različne načine

Rešitev težav so kakovostni in zanesljivi prezračevalni sistemi. Med slednjimi prednjači prezračevalni sistem Lunos, ki ga istoimensko podjetje v Sloveniji vgrajuje že od leta 2010. Podjetje razpolaga s širokim naborom elementov, s katerimi lahko poskrbi za ustrezno zamenjavo zraka na različne načine. V zadnjih letih so najbolj iskani sistemi z rekuperacijo, kjer Lunos ponuja daleč najširši spekter različnih elementov, s katerimi lahko energetsko učinkovito prezračimo praktično vsak bivalni objekt, pa tudi javne objekte, šole, vrtce, bolnišnice. V zadnjem obdobju so na trg lansirali tudi nadgradnjo obstoječih elementov, pametno rekuperatorsko prezračevalno enoto i-VENT, ki je nadgradnja najbolje prodajanega modula Lunos e2. i-VENT je poenostavil tako samo uporabo kot tudi montažo, pa tudi poseg same vgradnje ni več tako umazan.

Decentralni prezračevalni sistem z rekuperacijo je ob pravilni razporeditvi elementov v resnici podoben centralnemu sistemu, s to razliko, da ga je, v primerjavi z njim, bistveno lažje vgraditi v bivalne prostore. Centralni sistem deluje prek cevi, zaradi česar se lahko namesti le v fazi vgradnje, je drag za vzdrževanje, potraten pri obratovalnih stroških, in če prezračevalnih kablov ne čistimo redno, je tudi problematičen za zdravje. Z vgradnjo decentralnega sistema Lunos takšnih težav ni, njihovi monterji pa vam ga namestijo v enem dnevu.

Ključne prednosti takšnega prezračevanja so predvsem dostopna cena, možnost vgradnje kadarkoli (tudi v obstoječe objekte), neslišno delovanje, najboljši filtrni sistem (tudi proti cvetnemu prahu), nizki obratovalni stroški in enostavna vgradnja.

Kako sistem deluje?

Vse enote decentralnega sistema so med seboj povezane, za kar ni treba vgraditi prezračevalnih kanalov. Zrak se dovaja skozi čiste prostore in se odvaja skozi umazane. Vse poteka avtomatsko in v odvisnosti od vlage ter temperature v prostorih. Lahko izberemo sistem z rekuperacijo, ki je energetsko učinkovitejši ali pa higrosenzibilni sistem, pri katerem zraka ne dogrevamo. Strokovnjak vam bo znal svetovati, kateri sistem je optimalen za posamezen objekt.

Prezračevalni sistem Lunos temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju. Glede na potrebe in stopnjo vlažnosti zraka prenašajo ventilatorji izrabljen zrak iz kopalnice, kuhinje, WC-ja ali pralnice ven ali v prezračevalne jaške. Na ta način nastane v stanovanju majhen podtlak, zaradi katerega skozi vhodne enote za dovod zraka priteka svež filtriran zrak v spalnice, otroške sobe, dnevne sobe in delovne prostore. Reže pod vrati ali prezračevalni elementi nad njimi zagotavljajo pretok svežega zraka med prostori z vhodi zunanjega svežega zraka in prostori z odzračevanjem izrabljenega zraka.

Sistem deluje brez hrupa in škodljivih snovi ter brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Nastanek prepiha preprečujejo protiprepišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka. Vgrajeni dušilci hrupa zagotavljajo, da se tudi ob najbolj prometni cesti v stanovanje ne bo slišal hrup s cest.

V zadnjih desetih letih je podjetje Lunos s svojimi sistemi razveselilo že več kot 20.000 zadovoljnih kupcev. Pridobili so si bogate izkušnje, tako pri načrtovanju kot vgradnji. Srečevali so se z najrazličnejšimi situacijami in pogoji vgradnje ter zaradi teh uspešnih rešitev postali pravi specialisti. Specialisti za prezračevanje.