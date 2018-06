To so težave modernih gradenj: kako se ustrezno zaščititi?

Dom, ki je energetsko učinkovit, je pravzaprav zelo slab za bivanje, če vanj ne vgradimo kakovostne prezračevalne naprave. S to mislijo se ukvarja tudi ekipa podjetnika Milana Kusterja, ki je slovenskemu trgu pred desetimi leti v sodelovanju z nemškim podjetjem LUNOS ponudila izpopolnjeno napravo, s katero naši domovi lažje dihajo.

Preden se lotite gradnje, pomislite na "pljuča" svojega doma

Pri sodobno zasnovanih hišah si prizadevajo za čim debelejšo izolacijo, energetsko učinkovito streho in kakovostna okna. Vse to bo poskrbelo, da bo vaša hiša pozimi topla, poleti pa hladna in da hkrati ne boste imeli prevelikih toplotnih izgub. Toda takšna izpopolnjena nepredušnost ima na žalost tudi negativne posledice: vaš dom ne bo "dihal", kar lahko povzroči nastajanje vlage.

Zarišite si hišo, kjer boste živeli zdravo in brez vlage.

Prav zaradi tega je pomembno, da že pri projektiranju nove hiše računate tudi na dobro prezračevalno napravo, ki bo v vašem domu – ne glede na letni čas – slab zrak zamenjala z novim in hkrati iz vaših bivalnih prostorov odstranila mikroorganizme, pršice in vse tiste sestavine, ki škodujejo vašemu bivalnemu okolju.

V podjetju Lunos so pravi strokovnjaki na tem področju, saj vam zagotavljajo sistem, ki bo vaši novogradnji prinesel dolgotrajno svežino.

Da v vašem novem domu ne bi prišlo do takšne situacije, zaupajte podjetju Lunos in njihovim vrhunskim prezračevalnim sistemom.

S sistemi Lunos so prostori prezračevani le toliko, kolikor je potrebno. Z uporabo najmodernejših ekonomsko-ekoloških elektromotorjev porabijo minimalno energije: prezračevalni sistemi Lunos delujejo 24 ur na dan in v primerjavi z zračenjem skozi okna prihranijo do kar 30 odstotkov energije, kar se pozna tudi v vaši denarnici.

Zakaj izbrati sistem Lunos?

V zadnjih letih se je trend vgrajevanja decentralnih prezračevalnih sistemov, med katerimi je po številu vgradenj Lunos vodilni v Evropi, močno povečal. S pomočjo njihovih prezračevalnih sistemov boste v svojih bivalnih prostorih poskrbeli za trajno svež zrak, nižjo vlažnost in preprečili nastajanje nadležne zidne plesni. Vsi njihovi elementi imajo vgrajeno tudi protihrupno in protialergijsko zaščito.

Sistem LUNOS je cenovno ugoden in izjemno preprost za vgradnjo. Za montažo sistema ni treba vgraditi nobenih cevi, zato je montaža hitra in brez večjih posegov.

Z vgradnjo nemškega prezračevalnega sistema LUNOS bo v vaše stanovanje stalno pritekal svež zrak, izrabljen pa se bo nenehno odvajal skozi ventilatorsko enoto direktno skozi jašek ali zunanji zid. S tem boste v prostorih dosegli nižjo vlažnost, preprečili nastajanje zidne plesni, kondenza in neprijetnega vonja – skratka sebi in svoji družini boste izboljšali kakovost bivanja. Vsi elementi LUNOS imajo vgrajeno protihrupno in protialergijsko zaščito. Filter proti alergijam je pralen in ga ni treba menjati.

Prezračevalni sistem LUNOS deluje 24 ur na dan, je skoraj neslišen, porabi izjemno malo energije, prav tako pa nam prihrani do 30 odstotkov energije v primerjavi z zračenjem skozi okna.

Podjetje Lunos vsako leto vgradi svoje sisteme v več kot 1.500 objektov. Od svojih začetkov leta 2010 so uspešno opremili približno 7.000 slovenskih domov, od tega polovico novogradenj. Trenutno imamo v Sloveniji 73-odstotni tržni delež na področju decentralnih prezračevalnih sistemov, kar je predvsem zasluga odličnega proizvoda, kakovostnega servisa in korektnega odnosa do naših kupcev. V letu 2017 smo v Nemčiji prejeli najvišjo nagrado v panogi: Best Award 2017 – najboljši prezračevalni sistem v EU.

Od svetovanja do prave rešitve Podjetje Lunos bo poskrbelo za vas od začetka do konca – z brezplačnimi nasveti in predlogi, ki bodo najbolj ustrezali vašemu novemu domu.

