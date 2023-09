Slovenski izum, ki uspešno klubuje vetru, toči in snegu

Naj gre za hišo, vrt ali počitniško hišo – če je le možno in izvedljivo, imamo Slovenci pregovorno radi nekaj svojega. Nekaj svojega, osebni ambient za prijetno druženje z družino, družbo, prijatelji. Dom, ki mora biti velikokrat več kot le streha nad glavo. Živimo v čudovitem delu sveta, v zeleni, razmeroma zmerno poseljeni deželi, blizu morja in visokogorja, zaradi prijetne klime pa se lahko večino leta družimo tudi zunaj, na prostem, na terasah ali vrtovih. V zadnjih letih se zdi, da je ureditev okolice doma pravzaprav postala skoraj tako pomembna kot ureditev hiše. Nič presenetljivega, ko pa nam zunanji bivalni prostori predstavljajo oazo miru, v kateri si odpočijemo od hitrega tempa vsakdanjega življenja.

Pergola je v zadnjih letih iz modne muhe napredovala v najpogostejšo izbiro zunanje kritine za udobno preživljanje prostega časa na terasi ali na vrtu. Med tednom večina od nas pretežni del dneva preživi v službi, pogosto v klimatiziranih zaprtih prostorih z umetno svetlobo. Popoldneve, večere in vikende pa si želimo preživeti na prostem, v naravi ali zunaj na terasi, tudi žar je nenazadnje že skoraj del slovenske folklore. A tu se želje ne končajo. Poleti si želimo hladno senco, od jeseni do pomladi pa veliko sonca. Ob dežju, neurju s točo ali sneženju pa si zagotovo želimo kompaktno vodotesno streho. Pred desetimi leti to še ni bilo mogoče, jeseni 2012 pa so v podjetju InoxVrbovšek razvili prvo lamelno pergolo. Predstavljamo vam unikatno, eno najbolj vzdržljivih in najobstojnejših pergol na svetu, ki je povrhu vsega naše gore list. Hard-Top pergola® je slovenski proizvod, ki prinaša največjo trdnost, kvaliteto, enkratnost za brezskrbno uporabnost in uživanje. Razvilo in patentiralo jo je družinsko podjetje Inoxvrbovšek doo iz Laškega, ki že 40 let razvija in proizvaja inovativne izdelke iz inoxa. Hard-Top pergola® je edinstvena zaradi številnih lastnosti, kot jih nima nobena druga podobna pergola, med drugim pa bo znala kljubovati čedalje bolj muhastemu vremenu, ki smo mu priča v zadnjih časih.

Vse se je začelo leta 2012

A pojdimo od začetka. Natančneje v leto 2012. Tistega leta je bil namreč Zdene Vrbovšek, ustanovitelj podjetja InoxVrbovšek iz Laškega, v katerem se že 40 let ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov iz nerjavečega jekla (izdelujejo inoks in aluminij bivalno, industrijsko in urbano opremo ter tehnološko opremo za pripravo pitne vode), postavljen pred svojevrsten izziv. Od dotičnega investitorja novogradnje je dobil vprašanje, če mu lahko uredi vodotesno pergolo z lamelami brisolejev.

Njegovo vprašanje je sprva zavrnil, a misel na to mu ni dala miru. Tudi pregled po svetovnih spletnih iskalnikih je pokazal, da tovrstnega produkta na svetu ni, a še isti dan se mu je porodila ideja. Kot pravi, so od tu naprej zelo hitro razvili in skonstruirali prvo vodoravno vodotesno lamelno pergolo na trgu ter jo prvič predstavili na sejmu Dom 2013.

"Da, niso vse bioklimatske pergole enake. Tako denimo jeseni leta 2012 spletni iskalnik Google nikjer na svetu ni našel lamelne vodotesne pergole, zato smo tudi vse rešitve razvijali in testirali sami. Zadali smo si cilj, da je popolnoma vodotesna, da prepušča čimveč sonca in da lahko uporabnik po pergoli hodi, kadar čisti okna, fasado," uvodoma razloži Zdene Vrbovšek.

Lansiranju so sledile pohvale in priznanja strokovnjakov in ustanov, a za prepoznavnost produkta na trgu so, kot se spominja, potrebovali več let. Za izum so pomladi 2013 dobili celo Srebrno priznanje za inovacijo, jo 2014 patentirali in leto kasneje dobili še nominacijo za Naj podjetniško idejo leta. Leta 2020 je podjetje Inoxvrbovšek dobilo certifikat platinasta odličnost za vzorno poslovanje, s čimer se lahko pohvali le približno dva odstotka vseh podjetij v Sloveniji.

Gledano v celoti Hard-Top pergola® danes predstavlja premium lamelno pergolo za 365 dni udobja na terasi.

Dom si zasluži kvalitetno pergolo …

V današnjem času je tovrstno udobje toliko bolj cenjeno. Zadnja leta terase postajajo pravcate zunanje bivalne enote, ki jih opremljamo z letnimi kuhinjami, oblazinjenim pohištvom, tudi televizorji se marsikje najdejo. Pozornost in pomen, ki ga namenjamo terasam kot bivalnemu objektu, postaja iz leta v leto večji, kako tudi ne, ko pa je to prostor, kjer lahko preživimi obilo nepozabnih trenutkov, spominov, od jutranje kavice, družinskih kosil, piknikov, večernih druženj. A v osnovi gre primarno še vedno za preprosto željo, da si po zahtevni službi najmanj od vsega želimo ponovno tičati v zaprtem prostoru, zato bi radi ujeli popoldansko sonce pod streho terase, na vrhuncu poletja pa uživali ob prijetnem branju časopisa ali knjige na svežem zraku.

Vendar tudi na terasi nam lahko užitek hitro pokvari preveč sonca, preseneti nas ploha, nas zmoti veter … Rešitev je bioklimatska Hard-Top pergola®, ki omogoča enostavno regulacijo sonca in sence skozi lamele. Z daljincem preprosto spreminjamo kot lamel, tako da skozi lamele spustimo veliko sonca, lahko jih obrnemo navpično in s tem ustvarimo prezračevanje in indirektno svetlobo, v primeru dežja pa lamele senzor samodejno zapre v vodotesno streho.

… takšno, ki zna kljubovati tudi najekstremnejšim vremenskim razmeram

V utripu današnjega časa je še kako pomembno, da tudi zunanje bivalne enote prilagodimo vse bolj ekstremnim, muhastim vremenskim razmeram. Pa lahko pergola preživi tudi bolj divje vremenske razmere? Zadnja leta, ko se v naši deželi soočamo z vse pogostejšimi in močnejšimi neurji s točo, je to ena od pogostejših dilem, s katero se soočajo graditelji. Hočemo ali ne – narava se spreminja, v zadnjem letu pa so nas tako denimo prizadele nedavne uničujoče poplave, ogromno snega v mesecu januarju, vročinski udari, rumeni in rdeči alarmi, debela toča, veter in na določenih koncih Slovenije tudi tornado.

Tudi ob nakupu pergole je še kako pomembno, da zaradi navedenih razlogov v obzir vzamemo kakovost, trdnost samih materialov. "Že pred desetimi leti, ko smo snovali naš produkt, smo predvideli takšne razmere ter o tem še kako razmišljali in vzeli v obzir. In če danes gradimo najmočnejše mostove, stolpnice in hiše v zgodovini človeštva, smo bili prepričani, da se tudi pri pergolah da narediti izjemen preboj," odločno pove Zdene Vrbovšek.

"Denimo, za kontekstualizacijo – vzemimo za primer velike količine snega na Gorenjskem. Prenese ga lahko edino Hard-Top pergola®. Za primerjavo – vse druge je treba ob sneženju odpreti, posledično pa imajo lastniki tudi zasneženo teraso," razloži Zdene Vrbovšek.

Dodatno – na območju Domžal, kjer se nahaja cca. 30 Hard-Top pergol®, je bila nedolgo nazaj toča v debelini štiri centimetre in po pričevanju g. Vrbovška jih nihče od lastnikov njihovih pergol ni klical, da bi bilo karkoli poškodovano.

Lastnosti, ki jim ni para

Da, ljudje se moramo prilagajati aktualnim razmeram – terase pa s Hard-Top pergolo® vse bolj postajajo zunanje bivalne enote. "Edino naše pergole so za razliko od vseh drugih na trgu konstruirane, izdelane in vgrajene tako, da prenašajo skoraj vsak veter, točo do štirih centimetrov, do enega metra snega, po njih lahko človek celo hodi. Niso izdelane iz tankih profilov ali pločevin, ampak iz aluminijastih profilov s stenami, debelimi tri, štiri in pet milimetre, na vogalih in vseh spojih pa so vijačene z inox vijaki," nadaljuje Zdene Vrbovšek.

Hard-Top pergola® je edinstvena zaradi številnih lastnosti, kot jih nima nobena druga podobna pergola. Njene najpomembnejše prednosti so zagotovo naslednje: Marsikdo se boji, da s pergolo izgubi dragoceno sonce jeseni, pozimi, pomladi in v zimskih mesecih. Bojazen za to je pri Hard-Top pergoli® odveč. Če si zaželite na terasi sonca, sploh v zgodnjih spomladanskih, jesenskih in zimskih mesecih, ga pod Hard-Top pergolo dobite v nekaj sekundah. Edina od vseh bioklimatskih pergol namreč prepušča do 80 odstotkov sonca, saj ima daleč najširše in hkrati najvitkejše lamele (306 x 40 mm).

Pergola poleti ustvarja hladno senco in onemogoča oblak vročega zraka pod stropom. Jeseni prepušča sonce, senči nizko stransko sonce in ujame dež.

Vsaka pergola ima senzor za dež, da se samodejno zapre ob prvih kapljah dežja. Za ambientalno ali popolno osvetlitev ima linijska ali točkovna LED svetila z možnost izbire barve in regulacije jakosti. Za moteče popoldansko sonce, veter ali poglede mimoidočih vgradimo na potrebnih mestih ZIP-screene, ki prenašajo tudi manjši veter, ob večjih sunkih pa jih senzor samodejno zapre. Za močan veter ali dež pa so bolj primerne steklene drsne stene ali brisoleji, ki ostanejo zaprti tudi ob neurju, služijo pa tudi kot stransko senčilo.

Hard-Top pergola je izdelana iz najdebelejših materialov (3–5 mm) in zlahka prenese točo do velikosti 4 cm.

Ob zimskih snežnih padavinah pod Hard-Top pergolo® ostanejo površine suhe in čiste, saj konstrukcija prenese do enega metra snega.

Tudi strah, da bi pergola pergola s svojimi stebri ovirala vaš pogled skozi okno je odveč. Pri Hard-Top pergoli se to ne more zgoditi. Razmike med stebri ima lahko velike kar do devet metrov, kar omogočajo vitke konstrukcije iz profilov s skritimi ojačitvami.

Unikatni izdelek, prilagojen vsakemu kupcu

Dejstvo je, da se po svetu vrhunski izdelki še vedno delajo individualno in nič drugače ni s Hard-Top pergolo®, ki je unikatno izdelana za vsakega kupca.

"Ko kupec pokaže interes, ga brezplačno obišče naš prodajni svetovalec, prisluhne željam in potrebam kupca, mu svetuje najboljše strokovno-estetske rešitve, odločitev pa prepusti kupcu. Če pride do naročila, pride tehnolog na popolne izmere, nariše načrte, če je treba, napravi še 3D-vizualizacijo za kupca s popolno simulacijo propustnosti sonca na katerikoli dan ali uro v letu. Nato dobi načrte in navodila v proizvodnji mojster, ki z dvema pomočnikoma izdela in sestavi vsako pergolo od začetka do končnih nastavitev in testiranja. Nato jo razstavi, spojne dele, elektroniko in motor shrani, vse ostalo pa odpelje na prašno barvanje. Po barvanju sestavimo sklope nazaj, izkušena skupina treh monterjev pa pripelje in vgradi pergolo pri kupcu," proces opiše Zdene Vrbovšek.

Za vse vrste objektov

Takšna pergola kupcu omogoča veliko koristi in uživanje brez vsakih skrbi. "Naša pergola tudi nima kompromisnih rešitev pri vgradnji, kot jih imajo serijske, ker so vse posebnosti opažene in predvidene že pred izdelavo in so zato estetsko vrhunske. Lamele aluminijaste bioklimatske pergole nimajo žlebov, zato dež umazanijo izpere preko lamel neposredno v odtok. Ob napovedanih neurjih, z vetrom, točo, snegom ni treba storiti ničesar – kot rečeno, je pergola za takšne razmere grajena. Izdelana je 100-odstotno iz nerjavečih materialov, zato vam je nikoli ne bo treba barvati, morebitne odrgnine pa nikoli ne bojo korodirale," dodaja Zdene Vrbovšek.

Montaža Hard-Top pergole je možna na vse vrste objektov, lahko pa je tudi samostoječa. Primerna je za novogradnje ali poznejše vgradnje na starejše objekte, saj jo lahko na objekt kakovostno pritrdijo s posebnimi nosilci iz inoksa in ne ustvarijo toplotnega mostu.

"Bolj kot cena je na prvem mestu vprašanje možnosti uporabe v vseh sezonah, vzdrževanje in garancija"

S sogovornikom spregovorimo še o ostalih dejavnikih, ki so še kako pomembni pred nakupom pergole in tudi kaj je ponavadi prvo vprašanje potencialnih kupcev. "Najbolj jih zanima, ali je možno pergole uporabljati v vseh sezonah, ali je res vodotesna in ali se jo da izdelati po meri – to so ponavadi kriteriji, na katere se interesenti najprej opirajo," odgovori Zdene Vrbovšek.

Strinja se, da je v današnji medijsko-oglaševalski krajini dovoljeno tako rekoč vse. "Marsikdo brez realne osnove oglašuje, da je njihov izdelek najboljši. Na nakup pergole je treba gledati kot na nakup stavbnega pohištva – pomembno je, da bo služil več generacijam. O nakupu naj ne odloča izključno cena, ampak preverjeni argumenti in zanesljivi dobavitelji. Turških in Kitajskih pergol je na spletu vedno več, zato velja biti še kako previden pri lepih besedah spretnih prodajalcev. Nakup pergole je specifičen – če kupiš narobe, zamenjava ni tako preprosta, pač pa lahko ostanejo luknje v tleh, fasadi in nenazadnje tudi v denarnici. Naša dodatna prednost je tudi, da že 40 let razvijamo in proizvajamo inovativne izdelke inoxa, zato bodo tudi servis in rezervni deli še desetletja na voljo," meni Zdene Vrbovšek.

"Prihodnost je svetla"

V desetih letih so vgradili več kot 700 pergol. "Okvar skoraj ni, zato doslej nismo še niti enemu zaračunali popravila tudi na elektro-opremi, kjer je garancija dve leti. Na vse ostalo je garancija deset let. Občasno nam resda kakšen potencialni kupec pove, da ima tudi cenejše ponudbe za pergolo. To vemo tudi mi; naša pergola je od 30 do 70 odstotkov težja od večine drugih, pa zaradi tega ni bolj robustna – je boljša, ima močnejše – debelejše stene lamel in profilov, dejstvo pa je, da dobre stvari nikoli niso najcenejše," razloži Zdene Vrbovšek, ki verjame, da tovrstne pergole čaka svetla prihodnost.

Tudi zaradi tega, ker imajo znotraj podjetja na voljo tehnologijo in vrhunske strokovnjake z izkušnjami, ker pergola omogoča energetsko učinkovitost, saj prihrani ogromno energije, ki je sicer nujna za gretje in razsvetljavo pozimi ter hlajenje poleti in ker ta kvalitetna pergola dovršenega videza poleg nudenja prvovrstnega udobja poveča tudi vrednost nepremičnine na trgu.

Vas zanima več? Njihove produkte lahko preverite tudi na septembrskem sejmu MOS Da so prav pergole prava izbira za skrivanje pred žgočim poletnim soncem, so vedeli že stari Egipčani. Najstarejša znana vrtna pergola, sega v leto 1400 pr. n. št., kar dokazuje, da so pergole že dolgo zanesljiv način za izboljšanje kakovosti življenja na prostem. Tudi danes, več kot dva tisoč let kasneje, se še kako zavedamo pomena bioklimatske pergole, ki nas ne skrije samo pred poletno vročino, ampak tudi pred dežjem, vetrom in nam daje ravno toliko sonca, kot si ga želimo. Velikokrat se na terasah odvijajo najlepši trenutki našega življenja. Gledano v celoti lahko pergola na terasi zelo poveča samo kvaliteto življenja, nedeljskih, poletnih, jutranjih kavic, popoldanskih kosil, brezskrbnih piknikov, praznovanj, večernih druženj ter vseh drugih prijetnih dogodkov.