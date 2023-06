Pripravite se na nove vročinske rekorde!

Obstaja kar 98-odstotna verjetnost, da bodo v naslednjih petih letih temperature postale najvišje v zgodovini. Generalni sekretar WMO profesor Petteri Taalas, je dejal: »To bo imelo daljnosežne posledice za zdravje, varnost preskrbe s hrano, upravljanje voda in okolje. Pripraviti se moramo!«

Letošnje poletje je prišlo z zamikom, a vročina je zdaj tu. Svetovna meteorološka organizacija (WMO) v najnovejši napovedi opozarja, da bodo globalne temperature v naslednjih petih letih podrle vse zdajšnje rekorde. Povprečna letna temperatura ozračja se bo še dodatno zvišala, obetajo pa se nam tudi novi in zaskrbljujoči rekordi. (Vir: https://bit.ly/3qP55Bl )

Foto: Evropska vesoljska agencija (ESA)

Kaj napoveduje Svetovna meteorološka zveza

Zvišanje globalne povprečne temperature ozračja kaže na zaskrbljujoče spremembe rastlinstva ter pogojev za življenje ljudi in živali. WMO za leta od 2023 do 2027 napoveduje:

Letna temperatura ozračja se bo vsako leto zvišala za več kot eno stopinjo Celzija, lahko se zviša celo do 1,8 stopinje Celzija.

Segrevanje ozračja na Arktiki je izjemno visoko.

V afriški regiji Sahel, severni Evropi, na Aljaski in v severni Sibiriji bo povečana količina padavin, medtem ko bo v Amazoniji in Avstraliji znatno manj padavin.

Foto: Getty Images

Kakšno bo življenje v takšni vročini?

Meteorologi tudi za Slovenijo napovedujejo povečano število zelo vročih dni in tropskih noči. Kaj to konkretno pomeni? Zelo vroči dnevi imajo temperaturo nad 35 stopinj Celzija, medtem ko je za tropske noči značilno, da temperatura ne pade pod 20 stopinj Celzija. V takšnih razmerah se človek ponoči težko spočije, podnevi pa je njegova storilnost občutno nižja. V službi ne zmoremo opravljati svojega dela, smo razdražljivi, počutimo se neprijetno.

Si predstavljate, kakšno breme so takšni dnevi za ljudi in kakšen strošek takšni dnevi predstavljajo podjetjem?

Seveda pa obstaja rešitev! Podjetja morajo zaprte prostore prirediti, da bodo ljudem v njih omogočali normalne pogoje za bivanje in delo. To pomeni, da bo temperaturno udobje v teh prostorih zaposlenim omogočalo normalne pogoje za delo, da se bo svež zrak ustrezno dovajal, da bo ta zrak čist in bo občutek v prostoru čim bolj podoben občutku naravnega okolja.

Pravilna izbira izvajalca za servis klimatskih sistemov

Ko razmišljate, kako to doseči oziroma kateri ponudnik hladilno-prezračevalnih sistemov vam lahko zagotovi takšne razmere, si zastavite nekaj vprašanj:

Ali je ponudnik specializiran za servisne in vzdrževalne storitve klimatsko-prezračevalnih sistemov ali pa je to zgolj ena od njegovih dejavnosti?

Ali ima ponudnik servisnih storitev dovolj veliko ekipo serviserjev, ki so sposobni skrbeti za celoten servis in vzdrževanje klimatsko-prezračevalnega sistema?

Ali ima ponudnik licence in pooblastila, ki dokazujejo stalno usposabljanje njegovih serviserjev?

Ali ponudnik zagotavlja stalno in hitro odzivnost vse dni v letu kjerkoli v Sloveniji, tudi ob praznikih, ponoči in ob koncih tedna?

Foto: Astech d.o.o.