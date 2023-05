Preverili smo - za to cenovno dostopno elektrarno ne potrebujete soglasja

Si tudi vi želite lastne sončne elektrarne? Številne družine živijo na način, prijazen do okolja, in izbirajo trajnostne prakse, a si iz tega ali drugega razloga ne morejo zagotoviti samooskrbe pri dobavi električne energije. V podjetju Energen, kjer se z inovativnimi rešitvami za varnejšo in stabilnejšo oskrbo z električno energijo ukvarjajo že od leta 2004, so z blagovno znamko Vklopi sonce v Slovenijo pripeljali mikro sončne elektrarne, ki se lahko preprosto namestijo na balkon, vrt, nadstrešek, teraso ali drugo ustrezno površino. Ne samo, da je mikro sončna elektrarna cenovno dostopna vsakomur, namestite jo lahko sami, za to pa ne potrebujete nisi soglasja elektrodistributerja.

Posebna ponudba za bralce Siol.net

Foto: kupce M. Ušeničnik

Število sončnih elektrarn na slovenskih hišah raste iz dneva v dan. A to še vedno ni idealna rešitev za vsakogar. Gre za večji poseg, ki za marsikoga pomeni preveliko finančno breme, pa čeprav dolgoročno velja za gospodarno odločitev. Tu so še večstanovanjski objekti, kjer je morda težje doseči soglasje vseh lastnikov ali pa je skupna površina strehe premajhna za pokritje potreb električne energije vseh stanovalcev.

Morda pa vas skrbijo mesečna obračunavanja električne porabe elektrodistributerja, ki za uporabnike klasičnih sončnih elektrarn pomenijo ustvarjanje presežka energije v poletnih dneh (in brezplačno oddajanje presežkov v javno omrežje) ter odkupovanje elektrike pri izbranem električnem distributerju v zimskih mesecih.

Foto: Energen

Se nameravate čez nekaj let seliti in zato, kljub želji po trajnostnem načinu življenja, odlašate z nakupom sončne elektrarne? Pri podjetju Energen so našli rešitev za vse izmed zgoraj opisanih težav. Če si želite lastne sončne elektrarne, pa si je iz kateregakoli razloga ne morete namestiti, je zdaj na voljo tudi mikro sončna elektrarna.

Energen je podjetje, ki na slovenskem trgu prisotno že od leta 2004. Razvijajo inovativne rešitve za varnejšo in stabilnejšo oskrbo z energijo, pri čemer so bili do nedavnega osredotočeni predvsem na industrijske uporabnike. Na podlagi bogatih izkušenj in visoke strokovnosti so svoje delovanje na področju energetske učinkovitosti in spodbujanja prehoda na obnovljive vire energije nadgradili tudi z razvojem produkta za koristno izrabo sončne energije za gospodinjstva. Foto: Energen Mikro balkonska sončna elektrarna je med prvimi proizvodi, ki so jih lansirali pod lastno blagovno znamko Vklopi sonce – ustvari svojo zeleno prihodnost. V pripravi je tudi nadgradnja ponudbe s hranilniki energije za domačo uporabo, s katero bodo ponudili celostno storitev za optimizacijo in nadzor nad porabo električne energije.

Kaj je mikro oziroma balkonska sončna elektrarna?

Foto: Energen Čeprav se v Sloveniji z mikro sončnimi elektrarnami komaj spoznavamo, pa gre za precej uveljavljen koncept v Nemčiji, kjer so takšne sončne elektrarne v uporabi že od leta 2015. Nemci imajo ob nakupu na voljo subvencijo, oproščeni pa so tudi davka. Pri nas sicer še ni tako, a gre za odlično rešitev, ki omogoča hitrejši prehod v zeleno prihodnost.

Mikro sončna elektrarna Vklopi sonce je na slovenskem trgu novost. Gre za manjšo sončno elektrarno, ki jo lahko uporabnik namesti kar sam. Možnosti montaže so številne in so primerne tako za ljudi, ki živijo v hiši, večstanovanjskem objektu in celo v bloku ali stolpnici.

Namestite jo lahko namreč kar na balkonu, vrtu, nadstrešku, terasi ali drugi ustrezni površini, celo na strehi. Ob tem je dobro upoštevati, da je sicer idealen naklon 35 stopinj, lahko pa jo, če so take danosti objekta, postavite tudi navpično.

Kako vklopiti mikro sončno elektrarno?

Za namestitev mikro sončne elektrarne ne potrebujete ekipe monterjev, saj jo lahko namestite kar sami. Tako se boste izognili dolgotrajnemu čakanju na datum montaže. Ta je pri mikro sončnih elektrarnah precej preprosta.

Mikro sončno elektrarno Vklopi sonce, ki ima certifikat o skladnosti z zahtevanimi standardi, lahko naročite kar prek spleta. Ob dostavi boste prejeli komplet Vklopi sonce, tega sestavlja več visokokakovostnih komponent, ki omogočajo najboljši izkoristek sončne energije. Kompletu bodo priložena tudi slovenska navodila za uporabo in preprosta navodila za montažo in priključitev.

Foto: Energen

Uporaba je tako preprosta, da bi lahko celo rekli, da gre za gospodinjsko napravo, ki elektriko, namesto da jo porablja, proizvaja. Naprava se z navadnim vtičem vklopi v vtičnico in proizvajanje elektrike se lahko začne. Vaš prihranek pri porabi električne energije bo torej takojšen. Skrbi o težavah ali okvarah so odveč. Vsa poprodajna podpora in servis sta na voljo v Sloveniji, pri podjetju Energen.

Foto: Energen

Kako pa je s soglasji? Prednosti mikro sončne elektrarne Vklopi sonce so številne, ena je zagotovo tudi izogib vsem birokratskim oviram, ki so sicer del procesa vklopa klasičnih sončnih elektrarn. Kaj to pomeni? Za mikro sončno elektrarno ne potrebujte soglasja elektrodistributerja za oddajanje presežkov električne energije v omrežje. Vse, kar morate storiti, je, da 14 dni pred vklopom mikro sončne elektrarne s tem seznanite svojega elektrodistributerja. To storite kar prek klasičnega obrazca, ki ga boste prejeli ob nakupu mikro sončne elektrarne.

Prednosti mikro oziroma balkonske sončne elektrarne

Rešitev za skoraj vse skrbi, zaradi katerih se posamezna gospodinjstva ne odločajo za nakup klasične sončne elektrarne, prinašajo mikro sončne elektrarne Vklopi sonce. Te so cenovno dostopne praktično vsakomur. Ob naročilu dobite vse za proizvajanje električne energije v svojem domu, začnete lahko kar takoj. Na voljo so osnovni paneli, sestavljeni, ter celo njihove lažje različice, ki so zaradi manjše teže bolj primerne za visečo montažo, kot je na primer obešanje na balkonsko ograjo.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Montaža je izjemno preprosta, vklop pa zahteva le priključitev na električno energijo. Ob tem je treba poudariti, da je 14 dni pred prvim vklopom o uporabi treba obvestiti elektrodistributerja, od katerega pa vam ni treba prejeti soglasja.

Poleg tega, da gre za cenovno ugodno rešitev, pa vam bo mikro sončna elektrarna prinesla tudi med 11 in 20 odstotkov prihranka na letni ravni pri porabi električne energije.

Foto: Energen

Ta zelena rešitev, ki deluje brez izpustov CO2 in s svojim delovanjem ne povzroča nikakršnega hrupa, vam poleg preproste montaže in vklopa prinaša tudi neverjetno fleksibilnost. Ob morebitni selitvi lahko mikro sončno elektrarno preprosto odnesete s seboj.