Premišljen nakup in pametna uporaba klimatske naprave

Kupujete klimatsko napravo, zunaj pa so nastopile vroče poletne temperature, ki vas silijo v hiter nakup brez pravega razmisleka? Premajhna ali prevelika klimatska naprava za vaš prostor bo neučinkovita, zato je bistvenega pomena, da kupite ustrezno dimenzionirano napravo. Premajhna bo morala delovati dlje in s polno močjo, prevelika oziroma premočna pa bo porabila več energije, kot je treba, in tako povzročila višje stroške.

Priporočamo, da monter klimatskih naprav opravi ogled vašega prostora in posvet o vaših potrebah, nato pa skupaj izbereta ustrezno moč in lokacijo namestitve klimatske naprave. Še pred prihodom monterja na ogled lahko uporabite naš konfigurator in spoznate pestro ponudbo klimatskih naprav Mitsubishi Electric. Izbirate lahko med enojnimi izvedbami in izvedbami multi split, pri čemer lahko notranje enote umestite visoko na steno, ob tla ali jih vgradite v viseči strop. Dostop do konfiguratorja in njegova uporaba sta preprosta, povežite se prek bližnjice in v samo štirih korakih preverite, katera je prava klimatska naprava za vas.

Bližnjica do konfiguratorja klimatske naprave za vaš prostor: https://idealnaklima.si/

Kasetna klimatska naprava v enojni split izvedbi Foto: Vitanest

Kasetna klimatska naprava v izvedbi multi split Foto: Vitanest

Če nameravate klimatske naprave uporabljati tako za hlajenje kot ogrevanje stanovanjskih ali poslovnih prostorov, je dobro vedeti, da delujejo s tehnologijo toplotnih črpalk v izvedbi zrak-zrak. Klimatske naprave kot toplotne črpalke večji del energije za hlajenje in ogrevanje prostorov črpajo iz zunanjega ozračja, le manjši del uporabljajo iz električnega omrežja. V nekaterih evropskih državah lahko fizične osebe z nakupom klimatskih naprav izkoristijo tudi subvencije.

Za najbolj energetsko varčne klimatske naprave, ki so uvrščene v dva najvišja energijska razreda A+++ in A++ in se uporabljajo za opravljanje dejavnosti, lahko podjetja uveljavljajo tudi davčno olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Olajšava je nova in smo jo lahko za leto 2022 uveljavljali prvič, prizna se ne glede na lastništvo nepremičnine, torej tudi za vlaganja v najete nepremičnine, če gre za investicije v sredstva, ki se kvalificirajo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Stenska klimatska naprava MSZ-AY, energijski razred A+++ in A++ Foto: Vitanest

Z nakupom klimatske naprave Mitsubishi Electric naredite prvi korak k idealni klimi. Nato ste na vrsti vi, da poskrbite za njeno učinkovito in varčno uporabo ter dolgo življenjsko dobo. To omogočite tako, da ravnate premišljeno in naredite majhne spremembe v svojem življenjskem slogu.

Za vas smo pripravili nekaj splošnih nasvetov, ki vam bodo prišli prav v vročih poletnih dneh:

ustvarite klimatizirana območja,

uporabite pametno upravljanje v oblaku,

uporabite najboljšo nastavitev termostata,

usmerite lopatice stenske naprave navzgor,

uporabite funkcijo razvlaževanja,

vzdržujte čisto okolico naprave,

preverite in očistite zračni filter,

v najbolj vročih dneh delovanje klimatske naprave združite z ventilatorjem,

zasenčite okna z zunanje strani in ne dovolite, da termostat naprave prevzame toploto,

ne ustvarjajte prevelike temperaturne razlike med notranjo in zunanjo temperaturo,

regulirajte fizično dejavnost v prostoru tako, da ne pregrevate sebe in prostora, ter

z jutranjim prezračevanjem in rednim klimatiziranjem preprečite velika nihanja temperature in zmanjšate porabo energije.

Še več informacij o uporabi klimatskih naprav najdete na blogu vitanest.si/blog/.