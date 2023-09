Pravočasno pripravite svoj dom na ogrevalno sezono in uživajte v brezskrbnosti

Prehodno obdobje je idealen čas za pripravo na ogrevalno sezono. Za prihranke pri ogrevanju in hkrati bivalno udobje je ključnega pomena optimalna izbira ogrevalnega sistema, ki vam poleg učinkovitosti zagotavlja hitro pripravo brez večjih gradbenih del in prevelikih začetnih naložb.

Toplotna črpalka ni edina rešitev

IR-ogrevanje je eden najbolj varčnih in ugodnih sistemov električnega ogrevanja. Varčnost mu zagotavlja sam način delovanja, saj grelna telesa neposredno ogrevajo površine in predmete okoli sebe, ne zraka, zato je manj izgub, hkrati pa občutite enako udobje pri od dveh do treh stopinjah Celzija nižji temperaturi kot pri ogrevanju z radiatorji.

Pri IR-ogrevanju tudi ni nobenih izgub zaradi medijev, kot so cevi in dimnik, vsa elektrika se spremeni v toploto. Na varčnost IR-ogrevanja lahko dodatno vplivate tudi sami s pomočjo pametnih termostatov, ki vam omogočajo 100-odstotni nadzor nad ogrevanjem in porabo. Blagovna znamka MySun v sklopu učinkovitega električnega in IR-ogrevanja ponuja tako kakovostne IR-panele evropske proizvodnje kot tudi učinkovito in varčno električno talno gretje.

Ugodna in dolgoročna rešitev z nizko začetno naložbo

Sisteme IR-ogrevanja odlikuje nizka začetna naložba, ki je neprimerljivo nižja od investicije v toplotno črpalko. Medtem ko bi za povprečno hišo s površino sto kvadratnih metrov pri zanesljivem ponudniku IR-ogrevanja MySun za električno IR-talno gretje ali IR-panele odšteli od 2.500 do 3.500 evrov, lahko za toplotno črpalko z montažo, inštalacijami in vsemi grelnimi telesi plačate tudi štiri- ali petkrat več. V nasprotju s toplotno črpalko IR-ogrevalni sistemi ne potrebujejo nobenega vzdrževanja, montaža je preprosta in poteka brez večjih gradbenih del, hkrati pa imajo življenjsko dobo več kot 30 let. Blagovna znamka MySun ponuja tudi 15 let garancije na vse IR-panele brez doplačila in 20 let garancije na sisteme električnega IR-talnega gretja.

Za povprečno hišo površine sto kvadratnih metov bi za električno IR-talno gretje ali IR-panele odšteli od 2.500 do 3.500 evrov, za toplotno črpalko z montažo, inštalacijami in vsemi grelnimi telesi pa tudi štiri- ali petkrat več.

IR-ogrevanje niso samo IR-paneli

Vrsta IR-ogrevanja je tudi električno talno gretje. To ima skoraj idealen profil toplote, ki ga z radiatorskim ogrevanjem in IR-paneli ne moremo doseči. Če gradite ali prenavljate, je izbira električnega talnega gretja vsekakor bolj smiselna od IR-panelov, saj poleg boljše učinkovitosti dosežete večje bivalno udobje, začetna investicija pa se lahko v teh primerih izkaže celo za nižjo.

Tako IR-paneli kot električno talno gretje spadajo pod IR-ogrevanje in imajo skupne prednosti, kar pa ne pomeni, da med tema dvema sistemoma ni razlik. Velja pravilo, da večja ko je ogrevalna površina telesa, bolj je sistem ogrevanja učinkovit, ekonomičen in udoben. Zaradi tega je IR-talno ogrevanje ob ustrezni izolaciji tal učinkovitejše od IR-panelov, bivalno udobje zaradi toplih tal pa neprimerljivo večje.

Kdaj izbrati IR-panele in kdaj električno talno gretje?

Ko želite ogrevati svoj dom, je električno IR-talno gretje z vidika učinkovitosti in udobja boljša izbira, še posebej če gradite ali prenavljate in še nimate položenih končnih talnih oblog. IR-paneli so dobra alternativa električnemu talnemu gretju takrat, ko ne želite posegati v tla in iščete hitro rešitev ogrevanja brez kakršnihkoli gradbenih del.

Izbira je odvisna tudi od nekaterih drugih dejavnikov, zato je priporočljivo, da pred nakupom stopite v stik s ponudnikom IR-ogrevanja, ki vam lahko za oba sistema strokovno svetuje. MySun je edini ponudnik celovitih rešitev IR-ogrevanja, ki v Sloveniji že skoraj dve desetletji svetuje in ponuja vse sisteme IR-ogrevanja, kot so IR-paneli, električno IR-talno gretje in električni radiatorji.

IR-paneli so dobra alternativa električnemu IR-talnemu gretju takrat, ko ne želite posegati v tla.

Odlična rešitev tudi za prehodna obdobja

IR-ogrevanje je odlično tudi kot dodatno ogrevanje namenskih prostorov v vseh objektih, kot so npr. kopalnice, kjer si z majhnim vložkom zagotovite več prijetne toplote samo tam, kjer jo dejansko potrebujete. Ta rešitev je dobrodošla še posebej v prehodnih obdobjih, ko vam še ni treba ogrevati celega doma, v posameznih prostorih pa vam je že hladno.

Vse ogrevalne sisteme blagovne znamke MySun lahko uporabljate neodvisno od drugih sistemov ogrevanja, kar pomeni, da si v prehodnih obdobjih ogrejete posamezne prostore, ne da bi morali vklapljati centralno ogrevanje. Poleg IR-panelov in električnega talnega gretja so na voljo tudi sodobni električni radiatorji.