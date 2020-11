Pet pravil, ki jih morate nujno upoštevati pri prenovi

Kakovost bivanja je zelo odvisna od tega, kako se počutite v lastnem domu. Mogoče vam dotrajana oprema, zastarela postavitev prostorov ali pa barvne kombinacije ne ustrezajo več in bi radi svoj dom preuredili tako, da bo bolj funkcionalen, moderen, varčen in predvsem lepši. Ko začnete razmišljati o novostih, ki bi jih radi vpeljali v svoj dom, ponavadi ena ideja vodi do druge. Kako vznemirljivo je razmišljati o novem kuhinjskem otoku, bolj prostorni kopalnici, predsobi z vgradno omaro ali terasi, ki spominja na udoben kotiček neke alpske koče ali očarljive mediteranske hiške.

Ob temeljitem pregledu, kaj vse je treba spremeniti, da bo dom ustrezal vašim idejam, se zdijo to skoraj nemogoči izzivi, a s preudarnim načrtovanjem in pravim finančnim partnerjem ob strani je lahko še tako zahteven projekt popolnoma izvedljiv. Pomembno je, da upoštevate nekaj ključnih korakov, da se prenova ne bo preveč zavlekla.

Pred začetkom prenove morate vedeti, kaj sploh želite. Začnite s seznamom vsega, kar želite spremeniti ali narediti. Ne omejujte se. Razmišljajte o funkcionalnosti in učinkovitosti določenega posega, ne samo o slogu. Zapišite, katere izdelke, naprave in pohištvo si res želite v svojem novem domu. Razdelite jih na seznam nujnih nakupov in na seznam z oznako "mogoče".

Dobro načrtovanje vam bo prihranilo čas in denar.

#1 OCENITE STANJE

Preden se lotite dela, globoko vdihnite in razmislite, kaj je treba preurediti. Najprej boste gotovo rekli: "Vse." Vseeno dobro premislite. Včasih je stanovanje popolnoma nefunkcionalno, ker se je družina povečala za družinskega člana, mogoče so se otroci odselili, včasih pa je samo tako zelo dotrajano, da ni druge rešitve, kot da čisto vse preuredite, zamenjate napeljave in pri tem spremenite celo tloris stanovanja.

Če so nujni samo kozmetični popravki, kot na primer nova pohištvena oprema ali sveža barva, gotovo lahko sami poskrbite za izvedbo, sicer pa boste potrebovali arhitekturni načrt in izurjene mojstre, ki bodo vaš dom spremenili v sanjskega.

Izberite ugoden stanovanjski kredit in osvojite brezplačni arhitekturni izris stanovanja Razmišljate o prenovi stanovanja ali gradnji povsem novega doma? Nova KBM vam lahko pri tem pomaga z ugodnim kreditom. Ob oddaji vloge za kredit pa lahko sodelujte še v nagradni igri in osvojite brezplačni arhitekturni izris stanovanja. Nagradna igra poteka do 20. novembra 2020.

#2 PREVERITE PRORAČUN

Pri preverjanju finančnih zmožnostih lahko vaše navdušenje hitro zbledi. Nikar ne obupajte, ampak poiščite finančnega partnerja, ki vas bo močno razbremenil.

Pri prenovi gre največji del izdatkov za prenovo kuhinje in kopalnice ter seveda talnih oblog, če so tudi del prenove. Odvisno od velikosti kuhinje in izbranih materialov lahko glede na podatke spletne strani mojmojster.com pričakujete, da boste za en tekoči meter plačali od 150 do 500 evrov, brez električnih naprav, posegov v stene in tla. Pri kopalnici je cenovni razpon še večji, saj boste za celotno prenovo, ki vključuje zamenjavo keramike, inštalacij in sanitarne keramike, plačali od 500 do 1.500 metrov na kvadratni meter. Vsak izračun stroškov mora imeti tudi "rezervni sklad", iz katerega boste vzeli sredstva, ko bo prišlo do nenapovedanih stroškov. Vedno se kaj pokaže šele, ko dela že potekajo. Višina tega sklada naj bo od 10 do 15 odstotkov celotnega proračuna za prenovo.

DROBEN NAMIG: Ne dovolite si predolgega odlašanja zaradi primanjkovanja sredstev, saj lahko z najemom ugodnega kredita uresničite vse svoje skrite želje. Ko določite razpoložljivi finančni okvir, je čas, da z oblikovalcem oziroma arhitektom določite obseg prenove in stopnjo kakovosti izvedbe. Dobro je vedeti, kakšne finančne omejitve imate, saj se bo tudi izvajalcem idejne zasnove potem lažje osredotočiti na stvari, ki so vam zares pomembne.

#3 POIŠČITE ZANESLJIVEGA FINANČNEGA PARTNERJA

Čeprav so časi malce negotovi, se vam ni treba odpovedati sanjam o lastnem domu, le premišljeno se je treba odločiti za najem stanovanjskega kredita. Pri Novi KBM so na voljo ugodni stanovanjski krediti, do 31. 12. 2020 tudi brez stroškov odobritve. S spletnim informativnim izračunom lahko preverite različne možnosti in svojo kreditno sposobnost, nato pa pridobite ponudbo in se o vsem pogovorite s strokovnjakom v poslovalnici.

Za nakup, prenovo ali gradnjo nepremičnine ter poplačilo obstoječih kreditov je mogoče najeti namenski stanovanjski kredit ali pa si zagotoviti izplačilo kredita v gotovini. Pri Novi KBM lahko najamete kredit tudi, če niste njihova stranka, upoštevajo pa tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice.

#4 IZDELAJTE "BOJNI NAČRT"

Ključ je v načrtovanju, zato potrebujete dober načrt, kako se boste lotili izvedbe. Si želite izvajati dela postopno po posameznih prostorih ali bi raje videli, da bi s prenovo zajeli celotno stanovanje oziroma hišo? Preden se zaženete v iskanje zunanjih izvajalcev, je to res dobro vedeti vnaprej.

DROBEN NAMIG: Če se odločite za prenovo po posameznih prostorih, mogoče lahko začnete s spalnico, čeprav nas najprej mika, da bi začeli pri bolj "javnih" prostorih, kot sta kuhinja in dnevna soba. Bodite malce sebični in najprej poskrbite zase – iz spalnice naredite sproščujoči paradiž, preden se lotite še vsega drugega. Prenova spalnice ponavadi ni preveč finančno zahtevna, je pa zelo verjetno, da vam bo ta projekt prinesel največ zadovoljstva.