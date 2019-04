Odpiramo z nasmehom

Oglasno sporočilo

Bogastvo kmetij je v njihovem poslanstvu. V oskrbi so-prebivalcev s hrano, v samooskrbi in v negovanju ter spoštljivem odnosu do narave.

V podjetju Matjaž zavedamo pomena kmetij, doprinosa kmetov k blaginji vseh nas in zato skupaj z našim glavnim dobaviteljem, podjetjem Hörmann, z vso skrbnostjo načrtujemo, proučujemo in razvijamo vrata za kmetijske in gospodarske objekte.

Dolgoletna tradicija nam je v pomoč pri ponujanju rešitev za težave kmetov z zapiranjem in odpiranjem različnih objektov na kmetijah. Vemo, kakšna vrata so najbolj primerna za določen tip objekta, da bodo lastniku kar najbolj olajšala življenje ter prihranila skrbi. Znamo in zmoremo narediti tako, da bodo vaša vrata preprosto »tu«, opravljala svojo funkcijo, se zapirala in odpirala takrat, ko boste to želeli in skrbno varovala tisto, kar boste želeli za njih »skriti«.

Veseli smo, da vas bomo letos znova vabili skozi vrata našega razstavnega salona na Kmetijsko obrtnemu sejmu Komenda.

Spomladanski kmetijsko-obrtni sejem v Komendi bo letos potekal od 12. do 14. aprila. Poiščite nas v šotoru št. 5 na razstavnem prostoru št. 12, parkiranje je brezplačno in organizirano, vstop je prost.

Vrata za kmetijske in industrijske objekte

Podjetje Matjaž s svojim programom industrijskih vrat Hörmann kakovostne, funkcionalne in individualnim primerom prilagojene rešitve za vse vrste industrijskih, poslovnih in kmetijskih objektov. Dodatna prednost je, da boste našli vrata za celoten objekt na enem mestu in to vsa od enega dobavitelja - Hörmann.

Predstavili vam bomo našo visoko kakovostno ponudbo izdelkov, Matjaževi odlični strokovnjaki pa bodo skupaj z vami poiskali najbolj primerno, všečno in cenovno ugodno rešitev. Naši zaposleni so tudi garancija za natančne izmere na objektih, hitro montažo ter zanesljiv servis in vzdrževanje.

Z veseljem in ponosom bomo vsem, ki nas boste obiskali, izrekli prijetne in srčne pozdrave. Vzeli si bomo čas za vas, ker vemo, da je izbira pravih vrat težek, a izjemno pomemben korak pri prenovi, gradnji ali dodelavi kateregakoli objekta.

Vabljeni, da nas obiščete!