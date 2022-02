Kakšna voda teče iz vaših pip?

Mehčalne naprave zaščitijo vodovodne inštalacije in naprave pred izločanjem vodnega kamna ter naredijo vodo bolj prijazno za človeka. Foto: Shutterstock

Voda, ki si jo natočimo iz pipe, ima relativno veliko vsebnost raztopljenih mineralov, predvsem kalcija, magnezija in njunih soli. To je razlog, da imamo trdo vodo. Podzemna voda pogosto pronica skozi apnenec, kjer pobira usedline kalcija in magnezija. Raztopljene soli mineralov v vodi se kot vodni kamen odlagajo znotraj vodovodnih inštalacij in naprav, ki potrebujejo vodo za svoje delovanje. Vodni kamen pa poveča porabo električne energije, saj že en milimeter debela obloga zviša porabo za deset odstotkov, na kopalniški opremi pa ostajajo sledi.

So vam znane težave, ki jih povzroča trda voda?

Če se vam po ceveh pretaka trda voda, ste zagotovo že opazili madeže vodnega kamna na kopalniški armaturi in steklu kabine za prhanje. Čeprav jih lahko bolj ali manj uspešno odstranjujete, se bodo pojavljali, dokler ne rešite težave s trdo vodo.

Prhanje brez pravega pritiska je še eden izmed znakov za trdo vodo. Vodni kamen namreč zamaši šobe glave prhe, kar pomeni šibkejši pritisk vode. A šobe niso edine, ki se lahko zamašijo zaradi težav s trdo vodo. Tudi v vodovodnih ceveh se lahko kopičijo usedline vodnega kamna in ovirajo pretok vode, kar sčasoma vodi do tega, da je treba vodovodne cevi zamenjati. To pa je povezano z dodatnimi stroški in delom.

Trda voda vsebuje magnezij in kalcij v višjih odstotkih, kot bi običajno pričakovali. Sledovi teh mineralov se v obliki vodnega kamna oprimejo površine, s katero pride voda v stik. Vsakič, ko trda voda teče skozi vaš pralni stroj, te usedline ostanejo v bobnu pralnega stroja, vodovodnih ceveh, tesnilih in različnih drugih delih. Foto: Shutterstock

Trda voda ima slab vpliv tudi na kožo in lase. Koža lahko postane srbeča in razdražena, lasje pa so izsušeni in nezdravega videza. Enako je z oblačili, ki so po pranju trda in se hitreje obrabijo. To zlahka opazimo na brisačah, ki postanejo praskajoče in hrapave – nič kaj prijetne za brisanje telesa po umivanju.

Usedline vodnega kamna lahko sčasoma uničijo tudi številne aparate, kot so pomivalni in pralni stroj ter grelnik vode. Zaradi kopičenja usedline v aparatih so ti manj učinkoviti, kar pomeni tudi večje račune za porabo energije. Trda voda vas na dolgi rok drago stane.

Se vam opisane težave znane? Reševanje teh težav lahko izboljša kakovost življenja vaše družine in stvari spet vrne v normalno stanje. Obstajajo različne rešitve, a samo en popoln odgovor na vse težave s trdo vodo. To bi bila namestitev naprave za mehčanje vode v vaš dom. Zmehčana voda vpliva na manjšo porabo detergentov, oprano perilo je bolj mehko, vsakodnevno prhanje s tako vodo pa daje človeku občutek mehkobe.

Ali so vaše brisače preostre za kožo? Težava je lahko voda, ki jo uporabljate za pranje perila. Foto: Shutterstock

Preprosta rešitev za težave, ki jih povzroča trda voda BWT PERLA FAMILY je linija mehčalnih naprav, namenjena gospodinjstvom, s preprostim upravljanjem, izpopolnjenim sistemom varnosti, certifikatom DWGV in moderno obliko. Mehčalne naprave BWT zaščitijo vodovodne inštalacije in naprave pred nabiranjem vodnega kamna ter naredijo vodo bolj prijazno za človeka. Postopek mehčanja vode temelji na principu izmenjave ionov ob prehodu trde vode prek ionske smole v mehčalni napravi. Ionska smola veže kalcijeve (Ca2+) in magnezijeve (Mg2+) ione iz vode ter jih zamenja z natrijevimi (Na+), ki ne tvorijo oblog na vodovodnih inštalacijah in napravah. Ionska smola po določeni količini pretečene trde vode izgubi svojo aktivnost, potrebna je njena regeneracija. Prednost mehčalne naprave BWT Perla je v tem, da se regeneracija izvede avtomatsko, hkrati pa se naprava tudi sama razkuži. Treba je le zagotoviti zadostno količino tabletirane soli (NaCl) v napravi. V IMSTECH d.o.o. vam ponujajo kakovostne mehčalne naprave priznanega nemškega proizvajalca BWT. BWT Perla je všečnega videza in preprosta za uporabo, odlikuje pa jo zanesljiv varnostni sistem Safety PLUS, ki nadzoruje delovanje in vas prek aplikacije v pametnem telefonu obvešča o stanju naprave. Več o mehčalni napravi BWT Perla na www.imstech.si, info@imstech.si in 01 724 8310.

Mehka voda ima številne prednosti

Ne glede na to, ali voda v vaš dom prihaja iz zasebnega vodnjaka ali je iz občinske vodovodne napeljave, je v obeh primerih "bogata" z minerali in njihovimi solmi, zaradi česar so nekatere vode trše od drugih. Kalcij in magnezij sta najpogostejša minerala v vodi.

Za tiste, ki niso seznanjeni s tem, kako ravnati s trdo vodo, se morda zdi namestitev naprave zastrašujoča in draga investicija. A je v večini primerov mogoče napravo za mehčanje vode preprosto dodati v obstoječo vodovodno napeljavo in pogosto po nižji ceni, kot morda mislite. To je naložba, ki vam lahko prihrani preglavice in denar.

Naprave za mehčanje vode to zmehčajo tako, da "ujamejo" te trde minerale, preden jo uporabimo. To bistveno olajša čiščenje vašega doma in perila, podaljša življenjsko dobo aparatov, ki za svoje delovanje potrebujejo vodo, vodovodne cevi so čistejše, voda iz pip prihaja pod primernim pritiskom.

Mehka voda daje na telesu občutek mehkobe. Foto: Shutterstock

Svilnato mehka voda za novo dobo udobja: Dobro počutje Mehka voda poboža kožo ter jo naredi mehkejšo in bolj voljno, lasje pa so sijoči in zdravega videza. Zahvaljujoč mehki vodi v pralnem stroju so brisače in vsa oblačila občutno mehkejša. Zaščita vodovodne napeljave Mehka voda zmanjša usedline vodnega kamna v sistemu sanitarne vode in tako poveča zaščito vseh povezanih aparatov. Madeži vodnega kamna na kopalniški opremi se zmanjšajo in površine se spet svetijo. Prihranki pri porabi energije Svilnato mehka biserna voda razbremeni pritisk tako na okolje kot na vašo denarnico. Manj usedlin vodnega kamna na vodovodni napeljavi in gospodinjskih aparatih pomeni manjšo izgubo energije. Zahvaljujoč mehki vodi boste pri pranju perila in negovanju telesa porabili za 50 odstotkov manj čistil in negovalnih sredstev.