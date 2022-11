Kako najceneje ogrevati svoj dom?

Zima je tik pred vrati in cene energentov se dvigajo na rekordne ravni, zato gre pričakovati, da bo tudi ogrevanje letošnjo zimo dražje kot v preteklih letih. Morda je prav zato zdaj najboljši čas za zamenjavo ogrevalnega sistema. Čeprav so stroški ogrevanja odvisni od več faktorjev, od energetsko učinkovitih oken pa vse do dobre izolacije, je dobro, da smo na kurilno sezono dobro pripravljeni.

Sami lahko veliko prispevamo k nižjim stroškom ogrevanja

Povprečna družina v Sloveniji za ogrevanje v sezoni porabi približno 1.500 evrov. V luči aktualnega dogajanja na trgu energentov gre pričakovati, da bo ta strošek občutno višji, kar zagotovo predstavlja dodatno skrb. Vse pogosteje se zato pojavljajo vprašanje, kako še privarčevati pri stroških ogrevanja.

Na stroške ogrevanja vplivajo vaše navade. Morda porabljate več energije za ogrevanje, kot jo v resnici potrebujete. Na primer, če na začetku zime nastavite termostat, potem pa nanj pozabite, bo vaš dom zagotovo pretopel za tisti čas, ko ni nikogar doma ali ko vsi spite. Enako velja, če ste vajeni nositi kratke rokave tudi pozimi – na ta način boste morali svoj dom ohranjati toplejši, kot bi ga, če bi imeli oblečen pulover. Vsaka dodatna stopinja Celzija dvigne porabo energije za šest odstotkov. Več toplote porabljate tudi v primeru, da hiša ni dovolj dobro toplotno izolirana ali imate stara okna, ki slabo tesnijo.

Če torej želite prihraniti pri ogrevanju, boste morali sistematično pristopiti k iskanju rešitev za preprečevanje toplotnih izgub, ob tem pa boste iskali načine za varčevanje z energijo. Na srečo obstajajo preprosti načini, da izboljšate učinkovitost ogrevalnega sistema in s tem prihranite pri mesečnih stroških.

Več oblačil kot pozimi nosite, manj boste potrošili za ogrevanje vašega doma. Tudi par toplih copat bo ogrel vaša stopala in ohranil toplo tudi celo telo. Kadar ležite na kavču, se – namesto da povečate temperaturo v notranjih prostorih – zavijte v odejo. Enako velja, ko greste spat – raje se pokrijte z dodatno odejo in znižajte temperaturo za kakšno stopinjo. Poleg prihranka pri ogrevanju bo tudi spanec občutno bolj kakovosten.

Učinkovit način zvišanja toplote v notranjih prostorih je ta, da omogočite sončnim žarkom, da posijejo v vaš dom. Kjer je mogoče, dvignite senčila in izkoristite sončno svetlobo.

Kuhanje in peka doma ne le pomagata prihraniti pri računih za restavracije, pač pa tudi pri stroških ogrevanja. Toplota iz štedilnika in pečice bo učinkovito pomagala ogreti kuhinjo.

Pazite tudi, da pred radiatorji nimate postavljenega pohištva, denimo kavča, postelje ali omare, saj s tem onemogočate, da bi toplota prosto potovala. Priporočljivo je, da je pred grelnimi telesi prostor, da ta lahko okolico učinkovito ogrevajo. Prav tako pred vsako kurilno sezono poskrbite za odzračevanje radiatorjev ter tako omogočite enakomeren pretok toplote po celotni površini radiatorja. Dodatna namestitev odbojne folije za radiator pa bo še izboljšala kroženje zraka okoli radiatorja in po prostoru.

Toplotne črpalke za ogrevanje Orca zrak-voda v svoji kakovosti in delovanju presegajo najstrožje evropske standarde, kar dokazujejo tudi certifikati najpomembnejših neodvisnih strokovnih institucij v Evropski uniji. Toplotne črpalke Orca so primerne tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje. Proizvedene so v Sloveniji in narejene iz najkakovostnejših komponent evropskih proizvajalcev. Delujejo z izredno visokim izkoristkom do kar 420 odstotkov. To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvarijo kar 4,2 enote toplotne energije. Toplotna črpalka vam lahko prinese kar do 75 odstotkov prihrankov več kot drugi ogrevalni sistemi, hkrati pa za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije ter deluje popolnoma brez emisij.

Zamenjajte potratni ogrevalni sistem

Podatki kažejo, da se slovenska gospodinjstva v enodružinskih hišah najpogosteje ogrevajo s centralnim ogrevanjem, temu sledita etažno centralno in lokalno. Pri tem najpogosteje uporabljajo klasični kotel na kurilno olje, sledi kotel na trda goriva, kot je lesna biomasa. Z lokalnim načinom ogrevanja najpogosteje uporabljajo kamin in peč na trda goriva ter električni radiator.

V zadnjem času je opaziti, da se vse več lastnikov odloča za prenove in menjavo starega ogrevalnega sistema z bolj energetsko učinkovitim in okolju prijaznejšim – tu je priljubljena izbira toplotna črpalka. Medtem ko pri novogradnjah izbira toplotne črpalke sploh ni več vprašanje. Že nekaj let zapored so namreč najbolj priljubljena in najpogostejša izbira graditeljev, saj ne nudijo zgolj visokega udobja in učinkovitosti, temveč s seboj prinašajo tudi visoke prihranke.

Toplotne črpalke so primerne tako za novogradnje kot za obnove in radiatorsko ogrevanje.

Cenovne razlike med načini ogrevanja

Najdražji način ogrevanja je z električno energijo, nekoliko cenejši je utekočinjen naftni plin, vendar le, če upoštevamo uporabo kondenzacijskega plinskega kotla z visokim izkoristkom. Njegova prednost sta dober izkoristek in preprosto vzdrževanje, vendar so stroški še vedno visoki. Za drago velja tudi kurilno olje, pri katerem je dodatna pomanjkljivost tudi nenehno spreminjanje cen.

Ogrevalna toplotna črpalka Orca pomeni najnižje stroške ogrevanja v primerjavi z drugimi viri.

Za stroškovno najugodnejše so se izkazale toplotne črpalke. Začetna investicija je res nekoliko višja, a še vedno nižja ali primerljiva z investicijo v ogrevanje s kurilnim oljem. Toplotne črpalke imajo številne prednosti v primerjavi s tradicionalnimi sistemi ogrevanja, vključujoč enostavno montažo, nižje stroške vzdrževanja in seveda energetsko učinkovitost. Tisti, ki so v svoj dom namestijo toplotno črpalko, poročajo o nižjih stroških ogrevanja vse do 75 odstotkov.

Če se odločite za nakup toplotne črpalke , lahko pridobite tudi nepovratna sredstva iz Eko sklada v višini do kar 3.200 €. Začetno investicijo boste tako povrnili v 4–6 letih, hkrati pa boste še naslednjih 20 let ustvarjali ogromne prihranke.

Visoki prihranki in udobje so prepričali tudi priljubljenega glasbenika

Okolju in denarnici prijazno ogrevanje je izbral tudi priljubljeni slovenski glasbenik Blaž Švab. Odločil se je za toplotno črpalko Orca, pri čemer je zamenjal staro in potratno peč na kurilno olje. Za ogrevanje objekta, v katerem se nahajajo štiri stanovanja s skupno površino 225 kvadratnih metrov, je pred tem porabil med 2.500 in 3.000 litrov kurilnega olja oziroma okrog 3.300 evrov. Njegovi prihranki na ogrevalno sezono so več kot 60-odstotni.

Blaž Švab se je odločil, da se znebi starega in potratnega ogrevalnega sistema – peči na kurilno olje – in ga zamenja z novo, naprednejšo tehnologijo – toplotno črpalko.

"Ljudje me večkrat vprašajo, ali toplotna črpalka res deluje in ali se izplača. Moj odgovor je vedno enak – absolutno," dodaja Blaž.

O svoji izkušnji s toplotno črpalko Orca je spregovorila tudi Marija Tili s Ptuja, ki je pred menjavo ogrevalnega sistema ogrevala na drva. Gospa Marija je poleg prihrankov navdušena nad udobnostjo ogrevanja in s tem kakovostjo življenja. Več si oglejte v videoposnetku.

Katera toplotna črpalka bi bila najboljša za vas? V Orcinem izračunu za določitev primerne toplotne črpalke za ogrevanje si lahko hitro in preprosto izračunate toplotne izgube svojega doma in na osnovi izračuna vam bodo neobvezujoče predlagali najprimernejšo ogrevalno toplotno črpalko. PREVERITE!

Upravljanje toplotne črpalke Orca je udobno in enostavno

Upravljanje toplotne črpalke Orca so razvili slovenski strokovnjaki in ga prilagodili slovenskim razmeram. Prednost toplotnih črpalk Orca je tudi v tem, da lasten razvoj zagotavlja optimalne prihranke in udobje ne glede na to, iz katerega kraja Slovenije prihajajo.

Blaž Švab toplotno črpalko upravlja kar prek svojega mobilnega telefona.

Napredna regulacija omogoča spreminjanje nastavitve toplotne črpalke s pomočjo telefona ali računalnika na daljavo, vse, kar potrebujete, je internetna povezava. Ko enkrat nastavite želeno temperaturo, ki jo bo nadziral termostat ali sobno tipalo, ni dodatnega prilagajanja, saj to stori toplotna črpalka samodejno, ko je treba. Napredna regulacija tako omogoča nastavitev temperature, nastavitev dnevnega in nočnega intervala ogrevanja in pregled trenutnega stanja. Topel dom je le klik stran.