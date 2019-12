Kako bo vaš šolar uspešnejši, ne da bi moral več časa presedeti pred knjigami

Najboljše učne rezultate so dosegali učenci, ki so se učili v prostorih, osvetljenih s fasadnimi in strešnimi okni. Sodobne tehnologije danes omogočajo izvedbo nekdaj nepredstavljivih gradbenih detajlov in oblikovanje izjemnih bivalnih prostorov, a odločitev, kakšna bo zasnova doma, je še vedno v rokah ljudi. Če vemo, kaj potrebujemo za zdravo bivanje, lahko ustvarimo idealen dom, če ne, bomo slej ko prej plačali za napake – morda mi, morda naši otroci.

Raziskava organizacije Alberta Education je pokazala, da se lahko ob optimalni osvetljenosti z dnevno svetlobo učne sposobnosti bistveno izboljšajo. Na testiranju, na katerem je sodelovalo kar 30 tisoč mladostnikov, so najboljše rezultate dosegali učenci, ki so obiskovali pouk v učilnicah, osvetljenih s fasadnimi in strešnimi okni. Ti so prejemali dnevno svetlobo s strani in zenitalno svetlobo od zgoraj. Njihov učni uspeh je bil do kar 20 odstotkov boljši pri branju in do 26 odstotkov boljši pri reševanju testov iz matematike. To je le ena od številnih raziskav, ki so dokazale, da je uspešnost dela in učenja povezana z naravno svetlobo. A čeprav vemo vse, se stanje na tem področju pravzaprav slabša. Kako to?

Skupaj z našimi otroki spadamo v generacijo, ki se je navadila živeti v zaprtih prostorih. Tako zelo smo si znali osmisliti bivanje znotraj, da nam je med štirimi zidovi prav lepo, čeprav je to dolgoročno slabo tako za naše mentalno kot fizično zdravje. V zaprtih prostorih v povprečju preživimo okoli 90 odstotkov svojega časa, kar je skoraj 22 ur na dan. Sodobno sedeče življenje spremlja omejena količina svežega zraka in dnevne svetlobe, kar negativno vpliva na razpoloženje, spanje in učinkovitost, v nezdravih zaprtih prostorih pa trpi tudi dihalni sistem. Oglejte si kratek video, ki je v zgolj treh mesecih k ogledu pritegnil več kot 11 milijonov ljudi. Razkriva, kakšne težave prinaša bivanje v zaprtih prostorih in kako jih lahko preprečimo – lažja kot sprememba ustaljenih navad je namreč sprememba bivalnega okolja. Kako torej dobiti več naravne svetlobe v sobo, v kateri bo otrok preživel precej več svojega časa, kot ste ga vi v otroških letih?

Dnevna svetloba je kombinacija vse neposredne in posredne svetlobe, ki v dnevnem času izvira iz sonca. Kljub izjemnemu razvoju tehnologij danes še ne obstajajo električni svetlobni viri, ki bi posnemali variacijo celotnega svetlobnega spektra dnevne svetlobe ob različnih urah, v različnih letnih časih in v različnih vremenskih razmerah. (Vir: www.velux.com)

Za več zdravja je treba v prostore spustiti več dnevne svetlobe in več svežega zraka.

Zamislite si, da stojite v otroški sobi in pogledate naravnost navzgor. Pozdravite peto steno v tem prostoru, odprite strop in poglejte na otroško sobo v novi – naravni – luči! Že malo sončnih žarkov, pogled v sinjemodro nebo in razgled na bujne zelene krošnje lahko naredijo ogromno razliko. Z več naravne svetlobe boste spodbudili otrokov razvoj, izboljšali njegovo učenje, povečali ustvarjalnost in mu podarili radost.

Kolikor dlje je cilj, toliko več je napačnih poti, pravi pregovor. Zdaj ne veste le, kje in kaj je pravi cilj, ampak tudi, kako ga doseči. Tako malo je potrebno za tako pomembno razliko.

