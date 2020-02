Imate alge in plesen v kuhinji, kopalnici, za omaro na hodniku, v kleti?

Oglasno sporočilo

Ukrepajte čim prej, da nadloga ne postane vaš velik problem

Ukrepajte čim prej, pa ne le iz estetskih razlogov, ampak zaradi počutja. Spore plesni v veliki koncentraciji lahko povzročajo težave z zdravjem, sploh posameznikom, ki so nagnjeni k alergijam, imajo astmo ali težave s senenim nahodom.

1. Odstranjevanje plesni - okužene notranje zidne in stropne površine najprej dobro obrišemo z mokro krpo.

2. Razkuževanje okuženih površin - posušene površine premažemo z razredčenim izdelkom ALGICIDE (ALGICIDE : voda = 1 : 5). Pripravek nanesemo v enem sloju, za močno okužene površine pa priporočamo dvoslojni nanos v razmiku od osmih do 12 ur.

3. Barvanje - po od osmih do 12 urah, ko so površine popolnoma suhe, začnemo barvati. Še posebej priporočamo uporabo specialne notranje zidne barve JUPOL Citro, ki vsebuje učinkovito zaščito filma proti plesnim. Je TOP IZBIRA za vse prostore, kjer se zaradi vlage pojavlja večja verjetnost razvoja alg in plesni, kot so kuhinje, kopalnice, kletni prostori, skladišča in pralnice. Primerna je tako za preventivo kot za kurativo in zagotavlja vrhunsko paroprepustnost. Omogoča hitro in preprosto sanacijo okuženih površin ter ima prijeten vonj po limoni.

Kako preprečimo nastajanje plesni?

Sanirano površino periodično opazujemo in se ob prvih znakih pojava plesni nemudoma odzovemo. Učinkovanje barve, ki zavira rast plesni, je namreč dolgotrajnejše, če jo nanesemo v začetni fazi razvoja plesni.

Preventivno lahko pojav plesni preprečite z rednim prezračevanjem prostorov večkrat dnevno, da vodni pari omogočite prosto pot na prosto. V primeru trdovratnih težav s plesnijo priporočamo redna preventivna pleskanja kritičnih mest.

Trajno pa lahko težave s plesnijo rešite le z izboljšano ali dodatno toplotno izolacijo objekta.

