Epoksidna fugirna masa – kdaj, kje in zakaj?

V praksi se pogosto porajajo vprašanja, zakaj je treba oz. čemu je bolje uporabiti epoksidno fugirno maso in ne cementno. V nadaljevanju vam predstavljamo fugirno maso KERAPOXY EASY DESIGN z vsemi lastnostmi, prednostmi in tipičnimi primeri uporabe. Odgovorili bomo tudi na nekaj najpogostejših vprašanj glede namembnosti posameznih epoksidnih fugirnih mas.

Razlika med epoksidnimi in cementnimi fugirnimi masami

V osnovi se razlikujejo po svoji sestavi – vezivu. Cementne fugirne mase so sestavljene iz cementa kot veziva, polnila, pigmentov in polimernih dodatkov, na voljo pa so v prašni obliki. Pred vgradnjo jih je treba zamešati z ustrezno količino zmesne vode. Čiščenje se začne šele po začetku vezave, kar je po navadi po 20 minutah, včasih pa traja vse do 60 minut. Na čas vezanja močno vplivata vpojnost podlage oz. keramičnih ploščic in temperatura. Čiščenje je treba opraviti z gobami ali filci, tako da se površina ne spira s preveliko količino vode, in sicer zato, da ne pride do poglobitve fug ali celo do njihovega razbarvanja.

Epoksidne fugirne mase so vedno sestavljene iz najmanj dveh komponent: obarvane epoksidne smole s polnili in druge komponente – trdilca. Pred vgradnjo je treba obe komponenti zmešati med seboj. Površine se nato zafugira, in za razliko od cementnih fugirnih mas se pri epoksidnih začne s čiščenjem takoj. Čiščenje zahteva doslednost, saj je treba povsem očistiti vse ostanke fugiranja. Pri tem je treba uporabiti večjo količino čiste vode, umazano pa ustrezno odstraniti s površine. Pri večjih površinah je za hitrejše in lažje čiščenje priporočljivo uporabiti čistilne filce.

Prednosti epoksidne fugirne mase

Zakaj bi uporabili epoksidno maso namesto cementne? "Ker je boljša," se glasi enostaven odgovor. Za uporabnike prostorov je zelo pomembna prednost epoksidnih fug v primerjavi s cementnimi zaradi lažjega čiščenja oz. vzdrževanja. Površina fug je zaprta, zato nečistoče, tudi tiste tekoče oz. raztopljene v vodi, ne prodirajo vanjo in po čiščenju na njih ne ostanejo vidni madeži omak, vina, kave …

Videz fug je pri epoksidnih fugirnih masah vedno enak, pa naj bodo suhe ali mokre, medtem ko je pri cementnih fugah takoj viden temnejši odtenek, kadar so te mokre. Prav tako je pri epoksidnih fugah zagotovljena dolgotrajna obstojnost barve, saj nanjo ne vplivajo zunanji dejavniki, kot so npr. vpojnost podlage, količina zmesne vode in način pranja.

Na splošno epoksidne fugirne mase imenujejo tudi "proti kislini" odporne mase. Kljub temu je seveda vedno treba preveriti dejansko odpornost za določeno kemično obremenitev.

Epoksidne fuge imajo površinsko zaprto strukturo za vse nečistoče, torej tudi za mikrobe, ki si zato ne morejo ustvariti pogojev za rast in razvoj. Takšne fuge so bakteriostatične, kar potrjujejo tudi preizkusi in izdana poročila.

Zaradi vseh omenjenih prednosti so epoksidne fugirne mase idealne za vgradnjo v farmaciji, objektih, kjer predelujejo in pripravljajo hrano, stanovanjih, kuhinjskih pultih, kopalnicah …

V javnih kuhinjah (vrtci, šole, gostinski obrati …) sta zahtevana t. i. sistem sledljivosti HACCP in sanitarna neoporečnost površin. Zaradi pogostega čiščenja s kislinskimi in bazičnimi čistili ter dezinfekcijskimi sredstvi je izbira epoksidne fugirne mase nujna. Cementne fugirne mase niso odporne proti kislini. Pri fugiranju površin v mesnopredelovalnih prostorih, kjer so stalno prisotne živalske maščobe in oleinska kislina v kombinaciji s povišanimi temperaturami pranja, pa je treba izbrati namenske epoksidne fugirne mase (kot je KERAPOXY IEG). Tudi nekatere termalne vode so agresivne za cementno vezivo, še posebej v kombinaciji s sredstvi za obdelavo v plavalnih bazenih, zato je v teh primerih vgradnja epoksidnih fugirnih mas obvezna.

Kakorkoli, epoksidne fugirne imajo veliko prednosti, seveda pa se lahko uporabljajo tudi tam, kjer bi sicer zadoščala cementna fugirna masa. Dodajo namreč lepši videz, večjo varnost in s tem višjo vrednost površin, prostorov ali objektov.

Kako zanesljivo odstraniti ostanke?

Lahko se zgodi, da po zaključenem čiščenju epoksidne fugirne mase na površini še vedno ostane tančica. Če se čiščenje izvede v treh dneh po fugiranju, se za odstranjevanje uporabi ULTRACARE KERAPOXY CLEANER. Trdovratnejše in popolnoma zvezane ostanke mase (tančico) pa se lahko odstrani z uporabo ULTRACARE EPOXY OFF GEL. V obeh primerih je treba čistilo pustiti delovati vsaj 5−20 minut, uporabiti čistilni filc in na koncu površino oprati s čisto vodo. Ob upoštevanju navodil fugirna masa ne bo poškodovana.

Mala naložba s številnimi prednostmi

Epoksidne fugirne mase so v primerih posebnih kemičnih ali sanitarnih zahtev edina prava izbira. V zadnjem obdobju so tudi epoksidne fugirne mase na voljo v zelo širokem naboru barv. To je še posebej pomembno pri stanovanjskih objektih, kjer je estetika oz. zunanji videz zelo pomemben, poleg teh pa še trajnost in barvna obstojnost, odpornost fug ter enostavno vzdrževanje. Poraba fugirnih mas je zaradi vse večjih formatov keramičnih ploščic manjša, zato tudi cena ne bi smela biti razlog, da ne bi izkoristili vseh prednosti teh mas.

Glavne prednosti za končnega uporabnika in projektanta/arhitekta: fina, gladka in zaprta površina,

nevpojna površina, kemična odpornost, enostavno čiščenje in vzdrževanje,

enakomerna in dolgotrajno obstojna barva,

tudi za najbolj zahtevne izvedbe: stanovanjske ali javne površine, plavalne bazene in velnes centre, kuhinje, prostore za pripravo/predelavo hrane … Glavne prednosti za izvajalca: enostavno čiščenje,

vedno enotna barva,

za fuge širine od 1 do 15 mm,

fina, gladka in zaprta površina,

brez krčenja – posledično tudi brez razpok.

Priporočljive epoksidne fugirne mase