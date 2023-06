Eno najhitreje rastočih slovenskih podjetij kupili Britanci

Podjetje i-Event je nadaljevanje uspešne zgodbe o podjetju Lunos, ki jo marsikdo že pozna. "Gre za nadaljevanje uspešne zgodbe, ki jo ljudje poznajo pod imenom Lunos. Gre za isto podjetje. Gre za iste ljudi. Delamo na isti lokaciji, še vedno smo specialisti za prezračevanje, imenujemo pa se i-Vent. Torej, podjetje smo preimenovali v samostojno podjetje pod novim lastnikom. Angleška skupina Volution nam bo med drugim omogočila, da s svojimi izdelki, znanjem in poslovnim modelom prodremo na svetovni trg," je uvodoma povedal Milan Kuster, direktor podjetja i-Vent.

Poudarja, da so prejeli več ponudb zainteresiranih podjetij iz različnih držav, ki so jih skrbno proučili in na koncu ugotovili, da je organiziranost delniške družbe Volution najbližja temu, kar si želijo. "Verjamem in upam, da bo tudi čas pokazal, da je ta odločitev pravilna in da bomo lahko samostojno nadaljevali razvoj in proizvodnjo produkcije v Sloveniji. Sodelovanje s skupino Volution nam odpira možnosti, da bomo lahko produkte, ki so plod lastnega slovenskega znanja, ponesli po svetu in jih vgrajevali v domove v različnih državah, kamor bi sami težko prodrli," razloži Milan Kuster.

Foto: Jan Lukanović

Oznako Made in Slovenia ponesti v svet

Foto: Jan Lukanović

"Seveda naš model ostaja podoben, kot je bil, ko smo se še imenovali Lunos. To pomeni, da bomo še vedno skrbeli za kakovost bivanja v slovenskih domovih, da bomo še vedno opravljali svojo dejavnost. Isti ljudje, na isti lokaciji, s še več zagona, z novim poslovnim potencialom. In prepričan sem, da bo ime i-Vent kmalu postalo tako prepoznano in prepoznavno, kot je bilo do včeraj še podjetje Lunos. Po trinajstih letih sodelovanja z nemškim partnerjem smo ugotovili, da nas generalno zastopanje nemškega Lunosa omejuje. Omejuje nas predvsem zato, ker nam Nemci ne bi dovoljevali razvijati, prodajati in nadgrajevati lastnih proizvodov. Naš model in naša želja pa sta vedno bila, da sodelujemo tudi pri razvoju. Slovenci smo pametni in bistri, najmanj tako kot Nemci ali Angleži. In prav je, da se temu primerno tudi postavimo na svetovni trg. Naše ključno poslanstvo je, da znamko Made in Slovenija ponesemo po širnem svetu in pokažemo, da je Slovenija sicer majhna država, ampak država sposobnih, pokončnih in pametnih ljudi," je povedal direktor podjetja i-Vent.

"Mi smo takšni, da nas branža zanima, da imamo nove ideje, ki smo jih želeli implementirati tudi v obliki proizvodov, ki bi lahko bili zanimivi za svetovni trg. Skupina Volution je skupina, ki ne samo dovoljuje, ampak stimulira naš razvoj, ki stimulira izdelavo, tudi proizvodnjo v Sloveniji in na ta način lažje dosegamo neke svoje dosti bolj ambiciozne cilje, ki niso vezani samo na trg Slovenije in Balkana, ampak so vezani na prodajo na svetovnem trgu. Dostop do svetovnih trgov ni tako enostavna zadeva, kot se morda sliši. Skupina Volution je že prisotna na svetovnih trgih in sedaj bomo lahko prek njihovih kanalov dostopali na svetovne trge in oznako Made in Slovenia ponesli v domove po vsem svetu. V naslednjih letih pričakujemo še hitrejši razvoj podjetja, še bistveno večjo rast prodaje, ki je bila že do zdaj dobra. Ampak s tem, ko se nam odpira svetovni trg, so naše ambicije zrasle. Prepričan sem, da bo naš razvoj še hitrejši, saj smo zdaj s tem korakom dali možnost tudi našim razvojnikom, razvojnim sodelavcem, notranjim, pa tudi zunanjim, da lahko svoje ideje implementirajo in da lahko delamo korake naprej," dodaja.

Več kot sto tisoč zadovoljnih uporabnikov

Dejan Dimec Foto: Jan Lukanović

Dejan Dimec, direktor prodaje v podjetju i-Vent, meni, da se vedno več ljudi zaveda pomembnosti kakovosti zraka v zaprtih prostorih. "Veliko je bolnih objektov in novogradenj, ki so hermetično zaprte. Smo pa zelo optimistični, saj je trend, da vedno več objektov potrebuje kakovosten prezračevalni sistem. Prezračevalni sistemi i-Vent so enostavni za vgradnjo, se hitro vgradijo, tudi enostavni so za uporabnika, ne potrebujejo veliko vzdrževanja, treba je samo čistiti filtre, in porabijo zelo malo energije. Poleg tega so tudi cenovno dostopni in inovativni," razloži.

V podjetju i-Vent imajo več kot sto tisoč zadovoljnih uporabnikov, ki že uživajo v boljšem zraku, boljši kakovosti bivanja v zaprtih prostorih. "Prezračevalne sisteme se vgrajuje predvsem zaradi boljše kakovosti bivanja, za odpravo odvečne vlage in preprečevanja nastanka bolezni. Prezračevalni sistem i-Vent v prihodnjih desetih letih vidimo kot največjega ponudnika prezračevalnih sistemov ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini," optimistično napoveduje.

Operativno delovanje ostaja enako

Damir Heco Foto: Jan Lukanović

Optimističen pa je tudi operativni direktor v podjetju i-Vent Damir Heco. "Kljub povezovanju s skupino Volution dejansko ostajata samo podjetje in razvoj v Sloveniji. Torej ostaja praktično ista ekipa, enak način dela, ki se je do zdaj izkazal za več kot uspešnega in nas je krasil do zdaj. Nam bo pa sinergija z Britanci zagotovo odprla svetovne trge, kar bo vodilo k potrebi po povečanju proizvodnih kapacitet, k potencialnim zaposlitvam novih kadrov, novih sodelavcev, v razvoju, proizvodnji in pri montaži," se nadeja Damir Heco.

Že danes je pomemben trg tudi Hrvaška

Domen Gjuras Foto: Jan Lukanović

Že danes je za podjetje i-Vent izredno pomemben trg tudi Hrvaška. Tudi tam imajo ambicije izredno visoke. "Tudi tam je na trgu ogromna potreba po prezračevalnih sistemih. Prezračevalni sistem je treba vgraditi v praktično vsak bivalni objekt. Naš načrt je, da do leta 2025 dohitimo Slovenijo po prometu in po številu vgrajenih prezračevalnih sistemov v stanovanjske objekte. Sedež podjetja je v Zagrebu. Imamo tudi poslovno enoto v Splitu. Podjetje trenutno zaposluje osem sodelavcev v komerciali in štiri zunanje monterske ekipe. Montažo lahko zagotovimo v roku 14 dni, kjerkoli na območju Hrvaške," pove direktor podjetja i-Vent Hrvaška Domen Gjuras.

Priložnost za tehnično ekipo in razvoj

Luka Flerin Foto: Jan Lukanović

Dodatno priložnost za dokazovanje bo imel tudi tehnični oddelek podjetja i-Vent, v prvi vrsti tehnični direktor Luka Flerin. "Skupina Volution je s sinergijo ustvarila največja skupino v branži prezračevanja, tako da mi vidimo prednosti predvsem v tem, da se lahko povežemo z njimi pri naročanju bolj kakovostnih izdelkov oziroma polizdelkov in da si lahko pomagamo v razvoju. Za nas to v končni fazi lahko pomeni lažji dostop do surovin, nižje in stabilnejše cene in enako ali celo boljšo kakovost. I-Ventove pomembne prednosti sta tudi razvoj in kakovost izdelkov. S tehnologijo i-Cube bo uporabniška izkušnja še enostavnejša in še nadgrajena. Z njo bomo lahko merili notranje bivalne pogoje ter se povezovali z zunanjimi dejavniki, kot so recimo vremenske postaje in katerikoli drugi sistemi," razloži Luka Flerin.

Slovenija med najbolje "prezračenimi" državami na svetu

Foto: Jan Lukanović

"Gledano v celoti – v vsakem primeru ostajamo zvesti svojemu poslanstvu. Skrbimo za kakovost bivanja, skrbimo za čist zrak v slovenskih domovih, zdaj pa tudi v domovih drugih držav. Predvsem po zaslugi našega vztrajnega, več kot desetletnega delovanja izobraževanja in ozaveščanja ljudi, stroke, je Slovenija ena izmed najbolje prezračenih držav na svetu glede število prebivalcev. Prepričan sem, da je to šele začetek in prepričan sem tudi, da bo kmalu, čez nekaj let postal prezračevalni sistem nekaj podobnega, kot je danes klima v avtomobilu," dodaja direktor podjetja i-Vent.

"Dober občutek je, ko veš, da delaš nekaj dobrega. Ko izboljšuješ kakovost življenja Slovencem, ko skrbiš za svež zrak, ko odpravljaš plesen, vlago iz objektov in ljudem odpravljaš takšne in drugačne težave. To je prav gotovo nekaj, kar nam daje navdih. To je nekaj, kar stimulira mene in moje sodelavce ter je eden izmed ključev uspeha. Smo zelo motivirani – delati dobro. Dobre stvari. Vztrajamo pri tem, da je naša dejavnost v prvi vrsti poslanstvo in na neki način reševanje problemov, ki jih drugi niso znali rešiti. Poslovni model in na koncu koncev tudi poslovni rezultati so samo posledica tega, da delamo nekaj, kar je dobro dobro za ljudi, dobro za vsakega posameznika," sklene Milan Kuster.

