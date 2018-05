Energetska neodvisnost - od zdaj dostopnejša

Oglasno sporočilo

Z danes obstoječimi tehnologijami, kot so sončne in vetrne elektrarne ali električni avtomobili, se lahko že zelo približamo idealu popolne energetske neodvisnosti.

Vendar smo še vedno odvisni od električnega omrežja in posrednikov, brez katerih bi poleg načina za proizvodnjo energije (npr. sončnih elektrarn) potrebovali dodatne sisteme in seveda večji vložek.

Področje obnovljivih virov energije nenehno napreduje in s tem prinaša nove izzive. Eden izmed projektov, ki si prizadevajo energetsko neodvisnost narediti cenejšo in bolj preprosto, je slovenski SunContract.

Prosto trgovanje z elektriko

SunContract je prvi projekt, ki vzpostavlja tako imenovano "energetsko tržnico".

Kot na pravi tržnici je tudi na tej platformi omogočeno trgovanje, le da se namesto zelenjave prodaja in izmenjuje električna energija.

To pomeni, da se lahko proizvajalec električne energije in porabnik medsebojno dogovorita za nakupno ceno, brez plačevanja dragih provizij vmesnim posrednikom.

Z današnjo tehnologijo lahko na svoji strehi proizvedete dovolj elektrike, da zadostite vsem domačim potrebam, presežek pa porabite, kakor sami želite: na vikendu v hribih ali ob slovenski obali, za napajanje hiše svojih staršev ali otrok, lahko pa ga tudi donirate v dobrodelne namene.

To (skupaj s prihranki, ki jih dobite od marž trgovcev z elektriko) pomeni, da lahko z mesečnimi stroški, ki jih danes namenjate za elektriko, že v od sedmih do desetih letih pokrijete celotno investicijo v sončno elektrarno.

Po tem obdobju, ko je sončna elektrarna odplačana, pa še naslednjih od 15 do 20 let ne plačujete nobenih stroškov za energijo, sploh če se odločite za prehod na e-mobilnost in hranjenje energije v sodobnih baterijskih sistemih, kakršne v Sloveniji kot partner platforme SunContract ponuja podjetje SONCE energija .

Kaj pa podjetja?

Za posameznike to pomeni pokritje hišnih stroškov, za podjetja pa sta na voljo dve možnosti. Prva ponuja samooskrbo za male poslovne odjemalce in je primerna za manjša podjetja z manjšimi strešnimi kapacitetami. Po novi uredbi je takšna naprava lahko tudi večja od 11 kW. Druga možnost pa je primerna za večje strešne kapacitete in večje porabnike električne energije. V tem primeru pridejo v poštev klasične elektrarne, kjer sočasno proizvedeno in porabljeno električno energijo uporablja podjetje samo, s presežki pa lahko oskrbuje svoje zaposlene, dislocirane enote ali jih direktno proda na tržnici SunContract drugim porabnikom. V tem primeru je podjetje upravičeno tudi do subvencij, ki so po letu 2014 ponovno na voljo.

Platforma SunContract pa vam poleg tega omogoča tudi, da poskrbite za lastno podjetje in njegove energetske potrebe, saj lahko z dodatno investicijo proizvedete dovolj energije za lokalno okolje. S tem dodatno zmanjšate ogljični odtis lokalnega okolja ter obenem prek platforme SunContract povežete lokalno skupnost. Lokalni skupnosti platforma omogoča tudi, da podpre lokalno proizvodnjo zelene energije, saj lahko na tržnici od lokalnega proizvajalca direktno odkupuje električno energijo. Ob tem si oba razdelita maržo, ki bi jo drugače pospravil prodajalec, dodatno pa lokalna skupnost izkaže neposredno podporo lokalnim zelenim proizvajalcem.

Proizvajalec lahko prek platforme SunContract ponudi porabniku ugodnejšo ceno, kljub temu pa je njegova dogovorjena cena višja od njegove dozdajšnje. S tem se lahko proizvajalcu čas vračila investicije bistveno skrajša.

Kakšne rezultate lahko pričakujem?

Trenutni primeri kažejo, da potrošniki prek platforme SunContract kupujejo elektriko po do 35 odstotkov nižji ceni kot pri prejšnjem operaterju. Kljub temu lahko proizvajalci dosegajo boljše odkupne cene, kot jih imajo zdaj sklenjene s trgovci.

Varnost in preprostost uporabe

S pomočjo pametnega telefona ali tablice lahko danes večino dnevnih opravil postorite kar iz udobja naslanjača.

Platforma SunContract je preprostost in varnost energetike ponesla na še višjo raven. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov (blockchain) omogoča, da je sistem plačevanja energije in beleženja podatkov iz merilnega števca popolnoma avtomatiziran in pregleden.

Ista tehnologija prav tako poskrbi za zagotovljeno varnost transakcij, saj je mogoče vsako plačilo hitro in preprosto izslediti ter ga preveriti.

Platforma vam ne nazadnje omogoča tudi brezplačno energetsko upravljanje, saj lahko brezplačno spremljate lastno porabo in jo z ustreznim upravljanjem tudi optimizirate.

Samooskrba tudi za vas

Kaj je pomen inovativnosti v energetiki?

Vsi si prizadevamo za to, da bi energetsko samooskrbo in neodvisnost cenovno približali vsakemu posamezniku na preprost, dostopen način.

Časa fosilnih goriv in stalnega onesnaževanja ter uničevanja okolja je konec.

Dandanes lahko s čisto, doma proizvedeno energijo ohranimo čisto slovensko in svetovno okolje ter ga predamo naslednji generaciji vsaj takšnega, kot smo ga dobili sami.

S prijavo na platformo http://suncontract.org se začne vaš vstop v svet energetske neodvisnosti in samostojnosti.

Če si želite preproste rešitve za svoje energetske potrebe, zmanjšanje stroškov električne energije in cenejši nakup sončne elektrarne, si oglejte platformo SunContract in izkoristite možnost brezplačne preizkušnje.