Naj vas to poletje hladi klima, ki ne piha!

Oglasno sporočilo

Uživate v prijetni hladnosti brez vetra? Le z napravami Samsung WindFree! Hladen zrak se nežno in tiho porazdeli skozi 23.000 lukenj za mikro-zrak, ki so neopazno razporejene na sprednji plošči naprave, vi pa ob tem ne občutite neprijetnega občuteka hladnega vetra.

Doživite popolno temperaturo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami Samsung

Samsung WindFree TM klimatske naprave so edinstvene na trgu, saj so zasnovane tako, da v načinu WindFreeTM zrak prijetno razpršijo skozi tisoče luknjic in tako porabnikom omogočijo, da ne čutijo neprijetnega občutka hladnega pihanja. Napredni zračni tok namreč enakomerneje razporeja hladen zrak po večjem prostoru. WindFreeTM tehnologija je odlična izbira za vse, ki v prostoru ne marate direktnega izpihovanja hladu. Kakovost zraka v zaprtem prostoru je mogoče neprekinjeno spremljati prek aplikacije SmartThings, preko katere lahko tudi na daljavo vklopite način čiščenja in hlajenja.

V zadnjem letu pa je zaradi naraščajoče zaskrbljenosti glede vplivov onesnaževanja in nečistega zraka ter povečane potrebe po izboljšanem klimatskem udobju na trg bil lansiran izboljšan model klimatske naprave Samsung WindFree™ Pure 1.0.

Prva klimatska naprava z elektrostatičnim sterilizatorjem za uničevanje virusov in bakterij z indikatorjem kvalitete zraka – klimatska naprava Samsung WindFree™ Pure 1.0

Filter za čiščenje zraka za svež in čistejši zrak

Klimatska naprava Samsung WindFree™ Pure 1.0 je opremljena z elektrostatičnim filtrom PM1.0, ki deluje kot čistilec zraka. Filter PM1.0 ne le zajema izredno drobnih prašnih delcev v velikosti do 0,3 μm, temveč s pomočjo elektrostatičnega filtra tudi uničuje nekatere vrste zajetih bakterij. Sestavljata ga dva glavna dela, ki polnita in zbirata prah ter nekatere vrste bakterij. Ščetkast razdelilnik ustvarja negativne ione in ti dajo prašnim delcem in določenim vrstam bakterij negativni naboj, zato se zaradi elektrostatične sile zbiralnika tako rekoč prilepijo na ozemljeno elektrodo. Filter PM1.0 je delno pralen, kar pomeni, da lahko uživate v bolj svežem in čistejšem zraku ter hkrati prihranite pri dodatnih vzdrževalnih stroških, ki nastanejo z menjavo filtra.

Klimatska naprava Samsung WindFreeTM Pure 1.0 v prostoru.

Funkcija Freeze Wash

Edinstvena lastnost enote klimatske naprave Samsung WindFreeTM Pure 1.0 je vključitev tehnologije Freeze Wash. Ta funkcija pomaga očistiti enoto in odstrani do 90 % določenih vrst bakterij. S to funkcijo se izmenjevalnik toplote pri notranji enoti ohladi na −15 °C, da enoto prekrije z zmrzaljo. Ob preklopu na način odtajanja led, ki se tali, odstrani določene vrste bakterij, ki se nahajajo v toplotnem izmenjevalniku. Prek aplikacije SmartThings je mogoče prejeti obvestilo v trenutku, ko je izmenjevalnik toplote potrebno očistiti s funkcijo Freeze Wash.

Indikator stopenj čistosti zraka

Klimatska naprava Samsung WindFreeTM Pure 1.0 je opremljena z novim naprednim zaslonom, na katerem je mogoče enostavno spremljati kakovost zraka v zaprtem prostoru. Laserski senzor, ki se nahaja na zaslonu, meri koncentracije delcev PM10, PM2.5 in PM1.0 v zraku v zaprtem prostoru ter se samodejno čisti s funkcijo, ki temelji na umetni inteligenci. Kakovost zraka je na zaslonu samodejno prikazana na podlagi najvišje izmerjene koncentracije, izražena pa je s štirimi različnimi stopnjami/barvami: »zelo dobra« (modra), »dobra« (zelena), »slaba« (rumena) in »zelo slaba« (rdeča).

Spremljanje kakovosti zraka v zaprtem prostoru prek aplikacije SmartThings

Kakovost zraka je v zaprtem prostoru mogoče neprekinjeno spremljati prek aplikacije SmartThings. Tudi kadar je enota izklopljena, je senzor prahu sposoben zaznati trenutno kakovost zraka v prostoru. Ko kakovost zraka doseže stopnjo »slaba« ali »zelo slaba«, prejmete obvestilo. Prek aplikacije SmartThings se lahko odzovete na informacije, tako da na daljavo vklopite način čiščenja. Poleg spremljanja kakovosti zraka ter vklapljanja in izklapljanja načina čiščenja vam aplikacija Samsung SmartThings in funkcija glasovnega upravljanja Bixby Voice Control omogočata vklop ali izklop klimatske naprave, izbiro želenih načinov hlajenja, časovno razporejanje delovanja ter spremljanje porabe energije.

Nadzorujte temperaturo v vašem domu, kadar koli in kjer koli. S SmartThings aplikacijo lahko svojo klimatsko napravo nadzorujete in spremljate na daljavo z enim samim dotikom. Še preprosteje pa lahko svoje želje posredujete sistemu umetne inteligence (AI), ki jo takoj izpolni.

Hladilno-ogrevalne rešitve za vsak objekt in potrebe

Ne glede na vaše potrebe (stanovanje, manjši objekti z omejenim prostorom ali večji objekti kot so pisarne) vam bodo v podjetju Tratnjek d.o.o. , ki je uradni uvoznik in distributer za hladilno-ogrevalne rešitve Samsung, svetovali o pravi klimatski napravi ali toplotni črpalki, ki bo zadovoljila vaše potrebe in vam s svojo energetsko učinkovitostjo prihranila denar. Vaše udobje je njihova prioriteta. Naj bo vaš projekt velik ali majhen, enostaven ali zahteven, podjetje Tratnjek je s svojim znanjem in izkušnjami vedno pripravljeno najti pravo rešitev, pa najsi gre za poslovni prostor ali zasebno stranko. S svojimi letos jubilejnimi 30-letnimi izkušnjami so opremili že mnogo različnih stanovanj, prostorov in stavb, med drugim tudi letalo, ki služi kot jedilnica v avstrijskem hotelu Novapark!

Izkušeni monterji podjetja Tratnjek klima center.

Ponudbo klimatskih naprav si lahko ogledate na povezavi ali pa kontaktirate prodajne svetovalce pri podjetju Tratnjek, ki vam bodo pripravili cenovno ugodno ponudbo, prilagojeno vašim željam in potrebam. Klima center Tratnjek je generalni uvoznik klimatskih naprav in toplotnih črpalk Samsung, moramo pa izpostaviti, da niso le tipični prodajalci, temveč vse naprave, katere zastopajo tudi sami nameščajo in vzdržujejo. Sliši se zelo dobro, kajne?

Naročnik oglasnega sporočila je Tratnjek klima center.