Kako za ogrevanje plačati manj?

Z novimi tehnologijami in nekaj optimalnimi nastavitvami lahko pri ogrevanju prihranite tudi do 42 odstotkov! Četudi v hiši ali stanovanju živite že leta in ga nimate namena v kratkem prenavljati, lahko uporabite prednosti naprednih rešitev, ki jih ekipa Go4Panda vgrajuje v skoraj vsa nova stanovanja in hiše.

Stroške ogrevanja znižajte z menjavo klasičnih radiatorskih ventilov in termostatov s pametnimi.

Če se želite greti ceneje, nadgradite radiatorje, ventile talnega gretja ali drugo grelno napravo s pametnimi termostati. Vse, kar potrebujete, je zgolj toliko termostatskih glav, kot imate radiatorjev, ali toliko pametnih modulov, kolikor imate ogrevalnih območij.

Vse omenjene pametne elemente povežite brezžično s centralno enoto, ki je povezana z internetom − in tako dobesedno pri rokah − ali s pametnim telefonom, in boste imeli možnost optimalnega ogrevanja za celoten dom in po posameznih prostorih. Z urniki in svojimi navadami, preslikanimi v t. i. scene ali programe, posamezno sobo grejete le takrat, ko jo zares uporabljate, med odsotnostjo pa sistem samodejno vzdržuje minimalno temperaturo. Priročnost oddaljenega dostopa preko aplikacije boste preizkusili z ročnim znižanjem domače temperature, ko boste nepričakovano ostali dlje v službi ali na zabavi. Pa tudi, ko se boste premraženi vračali s sprehoda ali smučanja, boste lahko nekaj minut pred prihodom ogreli dom.

Radiatorsko ogrevanje posodobite s pametnimi termostati, talno pa s pametnimi stenskimi termostati ali pametnimi moduli za upravljanje posameznega ogrevalnega območja (virtualni termostati)

Pametne termostatske glave med seboj sodelujejo in zagotavljajo optimalno temperaturo, ko ste doma, in jo znižajo v času vaše odsotnosti. Kjerkoli že ste in kadarkoli: zgolj s klikom na pametnem telefonu glasovno ali ročno ponastavite temperaturo vsakega radiatorja posebej. Prav tako velja za talno ogrevanje, kjer lahko upravljate le posamezno območje talnega ogrevanja ali vse skupaj.

Pametni triki za znižanje računa za ogrevanje

Priporočamo vam, da uporabite naslednje trike, ki bodo občutno pripomogli k nižji položnici radiatorskega ali talnega ogrevanja:

Na vse radiatorje ali na območja talnega ogrevanja namestite pametne termostatske glave ali pametne module in jih povežite v sistem.

Glede na uporabo pripravite urnike za vsako sobo posebej. Znotraj aplikacije ustvarite pametne urnike. Ne pozabite na čas, ko ste na dopustu! Že ena stopinja manj bo znatno znižala strošek ogrevanja!

Tudi ko ste na dopustu, določite nižjo temperaturo v stanovanju (na posameznem radiatorju ali ogrevalnem območju).

Ena večjih napak, ki jih lahko naredite, je na polno odprt radiator, medtem ko zračite. Pametni termostat samodejno izklopi ogrevanje, ko zazna odprto okno.

Prostor ogrevajte le takrat, ko ga uporabljate, zato je smiselno v sistem dodati tudi senzor gibanja, ki v primeru daljše odsotnosti samodejno zapre radiatorski ventil.

Ko se vračate z dopusta, ročno prek aplikacije povečajte temperaturo.

V pametni dom namestite sisteme sami ali s pomočjo strokovnjakov Go4Panda

Vse navedeno je na voljo uporabnikom pametnega sistema FIBARO, ki ga v celoti lahko namesti ekipa Go4Panda, lahko pa se namestitve lotite tudi sami. Sistem lahko tudi poljubno razširite, saj lahko tako kot za ogrevanje poskrbite tudi za varnost pred poplavo, požarom ali monoksidom. Z dodajanjem modula za alarm izboljšate udobje bivanja, prav tako pa lahko po novem senčila ali svetila upravljate kar glasovno ali samodejno po urniku. Pri vgradnji celotnega sistema ali pri nadaljnjih razširitvah in ponastavitvah vam vedno lahko pomaga Go4Panda, in sicer s prihodom na vašo lokacijo ali na daljavo.

Rešitve za pametne hiše predstavljajo pomembno pridobitev v vsakem domu, pa naj gre za varnostni vidik, vidik energetske varčnosti ali zgolj za udobje. Rešitve so postale cenovno zelo dostopne, zato je vredno ob gradnji ali adaptaciji pomisliti tudi na koristi, ki jih tehnologija za pametni dom nudi. Takrat priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka za pametni dom, na Go4Panda.

Optimizirajte proizvedeno energijo iz sončne elektrarne

Že osnovna verzija sistema za pametni dom FIBARO ponuja panel za upravljanje z energijo celotnega objekta. Znotraj panela imate na voljo pregled, analizo in upravljanje podatkov o proizvodnji energije s sončnimi paneli ter porabo energije v realnem času. Vse to lahko primerjate s preteklo porabo ali proizvodnjo energije iz solarnih panelov, obenem pa lahko načrtujete učinkovito porabo energije. Na primer, ko potrebujete elektriko za polnjenje vozila, sistem prerazporedi pridobljeno energijo s sončnih panelov v polnilnico. S temi informacijami lahko poskrbite za pravo ravnovesje med proizvodnjo in porabo ter med porabo in želenimi stroški energije.

S panelom za upravljanje z energijo boste imeli pregled porabe celotnega objekta ali po posameznih porabnikih, obenem pa boste porabo lahko primerjali s proizvodnjo sončne elektrarne (energetska bilanca). Vir: Aplikacija YUBII

Ali rešitve za pametni dom sploh potrebujem?

Dom na pametnem telefonu oz. dlani prinaša številne koristi za stanovalce in tudi za upravitelje objektov. Na dvoriščnih vratih ali na vhodu v objekt lahko z namestitvijo pametnega videodomofona IP (npr. domofoni znamke Doorbird) pridobite enega izmed pomembnih varnostnih elementov, saj zazna vsako gibanje in vam to nemudoma sporoči, obenem pa lahko kar z dopusta govorite s poštarjem, mu odklenete vrata garaže, da odloži paket, ga pri tem nadzorujete in po opravljenem oddaljenem prevzemu pošiljke, kar s plaže, za njim zaklenete vrata.

Pametni alarm, glasovno in svetlobno alarmiranje, prižig vseh luči se sprožijo takoj, ko vlomilec poskuša vstopiti, o dogodku je nemudoma obveščen tudi uporabnik.

Z nekaj senzorji gibanja in odprtja lahko varnost doma še povečate, če pa temu dodate še naključno prižiganje svetil v času, ko ste zdoma, govorimo o pametnem alarmu, ki preverjeno prepreči marsikateri vlom. Pametni dom, kot je že omenjeno, pomembno vpliva tudi na znižanje stroškov bivanja. Tu ne mislimo zgolj na stroške ogrevanja, pač pa tudi na poletno hlajenje, ki se vklopi le takrat, ko ste blizu doma ali ko ste doma. Prav tako preprečuje zalivanje vrta, ko so napovedane padavine, ugasne vse luči, ko ste zdoma, skrbi za nivo vode v kapnici … Možnosti prihranka so ogromne.

Poslovnega in družabnega življenja brez pametnega telefona danes ni več. Zakaj na telefonu ne bi imeli tudi pametnega doma? (Vir: Go4Panda)

