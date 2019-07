Zakaj je najbrž čas, da zamenjate hladilnik?

Oglasno sporočilo

Hladilnik kupujemo kot dolgoročno investicijo in predvsem glede na potrebe, ki jih imamo. V gospodinjstvu nobenega aparata ne bi pogrešali bolj kot hladilnika - zato je priporočljivo, da pri izbiri hladilnika razmišljate na dolgi rok.

Tehnologija hlajenja

Tehnologija hlajenja je srce vašega hladilnika in zato prva najpomembnejša lastnost, ki vas mora zanimati. Hladilniki so v zadnjih 15 letih naredili resnični preboj v tehnologiji. Tehnologijo NoFrost je prekosil dvojni sistem hlajenja NeoFrost, ki ga najdete v hladilnikih blagovne znamke Beko. S tehnologijo NeoFrost se vam, enako kot pri NoFrost, na stenah hladilnika ne nabira led, čiščenje je enostavno brez odmrzovanja in na živilih se ne nabira zmrzal. A prava prednost NeoFrosta je v tem, da s pomočjo dvojnega sistema hlajenja ohranja idealno vlažnost v hladilniku in tako ohranja živila sveža dlje. Poleg tega hladi 2x hitreje kot običajni hladilniki, vonjave in okusi živil pa se med seboj ne mešajo.

Rešitve, ki skrbijo za vaša živila

Namen hladilnika je podaljševanje življenjske dobe živil. Večina jih sicer opravlja zadovoljivo delo, a pomislite, koliko denarja in poti v trgovino vam prihranijo prave rešitve, ki ohranjajo živila sveža dlje. Dve najbolj uporabni rešitvi sta posebno oblikovan predal EverFresh+ za shranjevanje sadja in zelenjave, ki s sistemom zračnih kanalov minimalizira kondenzacijo in tako podaljšuje življenjsko dobo sadja in zelenjave tudi do 30 dni. V kombinaciji z aktivno modro svetlobo, ki jo najdete v hladilnikih Beko, pa bodo sadje in zelenjava nadaljevali naravni proces fotosinteze in zadržali vitamin C in ostale hranljive snovi.

Imejte več prostora

Če gospodinjstvo opremljate na novo ali pa menjate star hladilnik, razmislite o njegovi višini. Hladilniki Beko standardne širine 60 cm so sedaj na voljo tudi v višji različici - z 203 centimetri višine pridobite še dodatno polico, na katero boste končno lahko shranili prav vse.

Poraba energije?

Hladilnik je aparat, ki je prižgan 24 ur na dan, vsak dan v letu – zato se pri hladilniku varčnost resnično pozna tudi na računu. Najbolj varčni hladilniki v energijskem razredu A+++ v rangu višjih hladilnikov v enem letu porabijo tudi le za 10 € električne energije. To je manj kot 1 € na mesec!

Zato pri izbiri hladilnika lahko vsak dan prihranite več – tako časa (manj obiskov trgovin) kot tudi denarja!

