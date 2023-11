Z manj stresa do kakovostnejših obrokov in manj zavržene hrane

Oglasno sporočilo

Vakuumsko shranjevanje je popolnoma preprost in naraven način shranjevanja sadja in zelenjave, svežega in suhega mesa ter vseh drugih živil, ki jih uporabljate pri kuhanju. Z vakuumskim pakiranjem upočasnite oksidacijo ter tako podaljšate svežino in obstojnost živil. Le odstranite zrak iz posode ali vrečke in živila bodo uporabna štirikrat dlje časa. Poleg časa boste prihranili tudi denar. Na leto lahko prihranite kar 300 evrov na družinskega člana.

Očistite in nasekljajte vnaprej, da skrajšajte čas priprave

Narežite zelenjavo, marinirajte meso, pripravite sadne prigrizke. V vakuumu so živila na varnem čez noč ali celo nekaj dni. Pri pripravi kosila vam tako ne bo treba čistiti solate in rezati zelenjave. Takoj boste lahko pričeli s kuhanjem in doma pripravljen obrok bo na mizi že v dobre pol ure.

Skuhajte več in imejte za malico v službi

Če se vam vsuje preveč testenin ali riža, skuhajte dvojno in presežek shranite za naslednji dan. Ostanki kosila so veliko boljša izbira kot sendvič ali prigrizki iz avtomata. V vakuumskih posodah so živila neprepustno shranjena. To pomeni, da zrak ne more ne ven ne noter. Arome shranjene hrane se ne bodo širile po hladilniku in pisarni.

Vzdržujte zdrav življenjski slog

Z vnaprejšnjo pripravo in shranjevanjem v vakuumu čez noč (ali nekaj dni) ne boste izgubili hranljivih vrednosti hrane. Sveže iztisnjene sokove in smutije lahko pripravite večer prej. Tako si boste prihranili tudi čiščenje sokovnika že navsezgodaj zjutraj.

Na kaj morate paziti, ko izbirate pripomočke za shranjevanje hrane?

Ko hrano shranite v določeno embalažo, je ta v neposrednem stiku z materiali embalaže. Manj kakovostne embalaže so narejene iz plastike, katere delci lahko prehajajo v živila. Ni vsa plastika slaba, a zavedamo se, da je v široki ponudbi izdelkov pogosto težko ločiti. Svetujemo, da izbirate preverjene blagovne znamke, ki imajo dostopne certifikate o materialih in proizvodnji. Nihče od nas ne želi otrokom ponuditi hrane, za katero obstaja možnost, da vsebuje škodljive kemikalije ali mikroplastične delce.

Kakovostni materiali za vsestransko dolgoletno uporabo

Statusovi vakuumski pripomočki so narejeni iz izjemno odpornih materialov, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo izdelkov. Zavedati se moramo, da je investicija v kakovostne izdelke koristna na dolgi rok – tako za našo denarnico kot za okolje. Če h kakovostni izvedbi dodate še poprodajno podporo v obliki servisa in rezervnih delov, potem se življenjska doba izdelkov opazno podaljša.

Kakovostni materiali vam tudi olajšajo uporabo, saj vam ni treba skrbeti in preverjati, ali se bo kaj uničilo v zamrzovalniku, mikrovalovni pečici ali pomivalnem stroju. Ni vam treba niti paziti, kaj shranjujete v katero posodo. Statusove posode ne prevzemajo barv in vonjav shranjene hrane. Uporabljate jih lahko za vse vrste živil, in ker so transparentne, je tudi pregled shranjene hrane v hladilniku enostaven.

Kakovostna hrana si zasluži kakovostno shranjevanje

Če imate svoj vrt ali kupujete lokalne pridelke na tržnici, potem zagotovo cenite trud, ki je potreben za pridelovanje domačega sadja in zelenjave ter mesnih izdelkov. Domača živila si še posebej zaslužijo kakovostno shranjevanje, s katerim boste ohranili njihove dragocene hranljive vrednosti. Za zamrzovanje uporabite vakuumsko pakiranje v vrečke. Vakuumsko pakirana živila so zaščitena pred ožigom zaradi zamrznitve, izgubo arome in barve ter okusa. Vaš zamrzovalnik bo pregledno urejen in brez neprijetnih vonjav. Tudi sredi zime boste uživali v bogatih zelenjavnih jedeh ali slastnih smutijih.

Statusovi vakuumski pripomočki so odlična izbira za vsako gospodinjstvo. Olajšajo vsakodnevno pripravo obrokov, ohranjajo kakovost hrane in vam pomagajo vzdrževati zdrav življenjski slog.

