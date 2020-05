Vroča. Močna. Tiha. Učinkovita.

Oglasno sporočilo

Daikinovo toplotno črpalko Altherma 3 H HT odlikujejo vrhunska učinkovitost, odlično oblikovanje in udobje brez hrupa. Poleg tega, da jo odlikuje najvišja sezonska učinkovitost (A+++), je njena prednost tudi ta, da za svoje delovanje uporablja plin R32. Ta je ekološko kar trikrat bolj prijazen okolju, njegova cena pa je občutno nižja od cene plina R410a, ki ga vsebujejo toplotne črpalke starejšega tipa. Njena elegantna zunanja enota s črno rešetko in sivim mat ohišjem je prejela kar dve nagradi za oblikovanje (Red Dot Product Design Award in If Design Award).

Ena od prednosti Altherme 3 H HT je zagotovo tudi ta, da jo je mogoče vgraditi tako v novogradnje kot na objekte starejše gradnje in priključiti na že obstoječi radiatorski sistem. Prav to so naredili v podjetju Airabela; dobavili so namreč prvo enoto najnovejše in najučinkovitejše Daikinove toplotne črpalke, ki je bila vgrajena in zagnana v Sloveniji.

Še nekaj karakteristik

Nova toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H HT omogoča delovanje do zunanje temperature -28 °C ter temperaturo izhodne vode do 70 °C (tudi pri zunanji temperaturi -15 °C brez uporabe rezervnih grelnikov). Vgrajen ima visoko učinkovit kompresor z dvojnim neposrednim vbrizgom, ki ohranja moč kljub nižjim zunanjim temperaturam. En sam ventilator znižuje raven hrupa, zaradi česar je zunanja enota izredno tiha: od 35 dB (A) na oddaljenosti treh metrov, kar je, za primerjavo, tišje od žuborenja potočka. Na voljo je v več različicah, in sicer z močjo 14 kW, 16 kW ali 18 kW. Ima izredno visoko vrednost SCOP, ki meri letno porabo energije in učinkovitost ogrevalnega sistema. Njena hidro split zunanja enota omogoča tako ogrevanje kot hlajenje. Notranjo enoto odlikujeta sodobno in kompaktno oblikovanje, da se jo dobiti v dveh barvah, in sicer v beli in srebrni.

Intuitivna izkušnja upravljanja temperature v prostoru

Temperaturo v prostoru lahko upravljate s krmilnikom Daikin Madoka, ki je bil razvit prav za 3. generacijo Daikinovih toplotnih črpalk, kamor spada tudi Daikin Altherma 3 H HT.

Je tanek, eleganten in kompakten ter ustreza standardnim elektroinštalacijskim odprtinam, prav tako pa ustreza tudi vsem stilom notranjega opremljanja, saj ga je mogoče dobiti v treh različnih barvah – srebrni, črni in beli. Za svoje oblikovanje je bil tudi upravljalnik nagrajen z nagradama Red Dot Product Design Award in If Design Award. Prefinjeno obliko dopolnjuje Madokin unikatni modri krožni zaslon. Predstavlja jasne vizualne reference z velikimi številkami, ki jih je mogoče enostavno prebrati. Funkcije krmilnika so dostopne s tremi tipkami na dotik, ki združujejo intuitiven nadzor s preprosto prilagodljivostjo za izboljšano uporabniško izkušnjo. Omogoča dva načina prikaza informacij: standarden in podroben. Prav tako omogoča izbiro načina delovanja (ogrevanje, hlajenje in samodejni oziroma avtomatski način), nastavitev želene sobne temperature in nadzor temperature sanitarne vode. Upravljalnik se posodablja prek Bluetootha, za kar potrebujete aplikacijo Madoka Assistant, ki je na voljo v storitvi Google Play in Apple Store. S pomočjo aplikacije je mogoče urejanje tudi naprednejših nastavitev in funkcij, med drugim načrtovanje urnikov delovanja, sledenje porabi energije v določenem časovnem intervalu (dan, mesec, leto), nastavitev temperaturnih omejitev, ki preprečujejo prekomerno ogrevanje/hlajenje in s tem prekomerno porabo energije ter drugih funkcij, ki omogočajo prihranek energije.

Dobro je vedeti

Toplotna črpalka Daikin Altherma 3 H HT je visoko učinkovita in ena izmed najboljših toplotnih črpalk ta hip na trgu, njeno vgradnjo subvencionira Eko sklad.

Za več informacij o delovanju, nakupu in montaži pa stopite v stik s podjetjem Airabela, vodilnim distributerjem Daikinovih naprav v Sloveniji.

Naročnik oglasnega sporočila je Airabela.