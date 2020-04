Vrata Hörmann – kakovost brez kompromisov

Oglasno sporočilo

Za vsakimi vrati je zgodba, vsakršna vrata, na katera naletite - med sprehodom po soseščini ali raziskovanjem novega kraja, lahko pripeljejo do zgodbe. Kajti vrata so kot tančice domov. Za njimi se skrivajo čustva, smeh in vrvež vsakdana. In to vratom daje značaj, ki govori o ljudeh, ki za njimi živijo.

Ravno zato se tisti, ki želijo pustiti prijeten prvi vtis, odločijo za vrata, ki pustijo pečat. Lepa garažna in vhodna vrata namreč navdihujejo okolico. Zato je izbiri pravih vrat potrebno posvetiti veliko pozornosti.

Pri menjavi dotrajanih vrat z novimi ali pri nakupu vrat za vašo novogradnjo pa se ne ustavite zgolj pri omejitvah privlačnosti.

Velikokrat se prehitre odločitve, podane le na podlagi izgleda, izkažejo za napačne, ker nismo dovolj pozornosti namenili funkcionalnosti, materialom iz katerih proizvajalec vrata izdeluje in načinom izvedb, ki jih želimo zadovoljiti.

Videli ste vrata v katera ste se zaljubili na prvi pogled. Očarala vas je velikost vrat, barva in posebna oblika. A ne pozabite se pozanimati o varnosti. Pomembno je nameniti posebno pozornosti temu, da bodo vrata čim dlje in čim bolj uspešno opravljala svojo nalogo. Ta naloga je varovati vaš dom. Vrata, ki bodo takšno funkcijo najbolje opravljala morajo imeti najboljše certificirane varnostne standarde. Pri vhodnih vratih Hörmann sta to varnostna razreda RC 3 serijsko pri vseh vhodnih vratih iz aluminija in RC 2 pri vhodnih vratih iz nerjavnega jekla in aluminija.

Pri nakupu garažnih vrat pa namenite pozornost dobri toplotni izolaciji. Posebej je to pomembno, če se garaža neposredno dotika hiše, se uporablja kot delavnica ali hobi prostor. Hörmann garažna vrata so opremljena z izjemno zmogljivimi in varnimi pogoni. Varnost zagotavlja sistem BiSecur, ki zagotavlja, da vašega radijskega signala ne more nihče kopirati.

Poleg varnosti je pomembno izbrati ponudnika vrat, ki mu lahko zaupate. V podjetju Matjaž so zaposleni strokovnjaki za vrata, ki zaupanje kupcev pridobivajo s podkovanim tehničnim znanjem, pridobljenim na izkušnjah iz terena, šolanjem pri dobavitelju in z veliko osebne radovednosti glede vrat in gradnje. Njihova skrb so vrata in zaupanje, ki ga vzpostavijo s kupcem, z željo, da kupec prejme vrata, ki jih bo z veseljem uporabljal še leta.

Podjetje Matjaž je del koncerna Hörmann, ki je sinonim za prodajo kvalitetnih vrat, kar pomeni, da vam lahko zagotovijo vrata za celotno hišo. Poleg garažnih in vhodnih vrat Hörmann, vam za notranjost vašega doma lahko ponudijo notranja lesena in zastekljena, pa tudi kovinska krilna vrata Hörmann. Poskrbijo tudi za zapiranje vaših dvorišč s krilnimi ali drsnimi dvoriščnimi vrati, vse skupaj pa opremijo s pogoni Hörmann.

Vabljeni, da se v pestrost ponudbe prepričate v njihovih razstavnih salonih v Petrovčah, Ljubljani in Mariboru, kjer vam z veseljem postrežejo z nasveti okoli vrat in se skupaj z vami zatopijo v vaše načrte. V kolikor vam je ljubše pa se na izmero k vam oglasi strokovnjak za vrata.

Na voljo so na telefonski številki 03 71 20 600 ali preko elektronske pošte info@matjaz.si. Na njihovi spletni strani pa lahko tudi povprašate za informacije pri njihovih spletnih asistentih.

